scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मनोज तिवारी ने पत्नी से किया सवाल, हैरान हुईं सुरभि, अर्चना पूरन बोलीं- मंत्रीजी फंस गए

कलर्स टेलीविजन के लोकप्रिय शो पति, पत्नी और पंगा का दूसरा सीजन जल्द आ रहा है. इस बार शो में टेलीविजन के कई पावर कपल्स जैसे अर्चना पूरन सिंह-परमीत सेठी, राहुल वैद्य-दिशा परमार और मनोज तिवारी-सुरभि तिवारी नजर आएंगे.

Advertisement
X
टीवी पर होगी मनोज तिवारी की वापसी? (Photo: Instagram @surabhitiwariofficial_)
टीवी पर होगी मनोज तिवारी की वापसी? (Photo: Instagram @surabhitiwariofficial_)

कलर्स टेलीविजन का नया शो पति, पत्नी और पंगा सीजन 2 को लेकर फैन्स बेहद एक्साइटेड हैं. इस बार शो में टेलीविजन की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं. पति, पत्नी और पंगा में अर्चना पूरन सिंह-परमीत सेठी, राहुल वैद्य-दिशा परमार और मनोज तिवारी-सुरभि तिवारी जैसे पावर कपल दिखाई देंगे. शो का नया प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें मनोज तिवारी पत्नी के सवाल पर शरमाते दिख रहे हैं. 

शरमा गए मनोज तिवारी 
पति, पत्नी और पंगा के प्रोमो में शो के होस्ट मुनव्वर फारूकी पूछते हैं कि पत्नी से पहली बार कहां मिले थे. राहुल वैद्य कहते हैं कि मनोज भाई आप बताइए. अर्चना पूरन भी उनसे कहती हैं कि बताइए कहां मिले थे. इस पर उनकी वाइफ कहती हैं कि आपको याद नहीं हम पहली बार कहां मिले थे. मनोज तिवारी कहते हैं कि आप बताओ कहां मिले थे. इस पर अर्चना पूरन कहती हैं कि मंत्री जी फंस गए. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ColorsTV (@colorstv)

शो के प्रोमो में पहली बार मनोज तिवारी और उनकी वाइफ की केमिस्ट्री देखने को मिली. प्रोमो देखने के बाद लग रहा है कि पति, पत्नी और पंगा का दूसरा सीजन   पहले से भी ज्यादा हिट होने वाला है. 

फैन्स ने किया रिएक्ट 
प्रोमो पर एक फैन ने लिखा कि रिंकिया के पापा शरमा गए. अन्य ने लिखा कि मंत्री जी सच में फंस गए. दूसरे फैन ने कहा कि सुरभि कितनी सुंदर हैं. कई लोगों ने हार्ट इमोजी बनाकर कपल पर प्यार लुटाया. कुछ लोगों ने फायर इमोजी बनाई. 

सम्बंधित ख़बरें

singer ekam bawa claimed himself rhiti tiwari stepfather
मनोज तिवारी की Ex वाइफ संग तोड़ी शादी, सिंगर का बड़ा ऐलान
Rhiti Tiwari Is Lying in Bigg Boss 20 claims mother rani ex
'मनोज तिवारी नहीं मैं रीति का बाप', सिंगर बोला-एक्टर की EX से की शादी
Manoj Tiwari delhi Bungalow tour
Manoj Tiwari Bungalow Tour: मनोज तिवारी के बंगले में ‘मिनी इंडिया’, बना कश्मीर-बिहार रूम, RSS मीटिंग का खास कमरा, रखीं तलवारें
Manoj Tiwari Bigg boss 20
बेटी की वजह से इस्तीफा देंगे मनोज तिवारी? बिग बॉस पर रिएक्शन वायरल
Ekam Bawa
'मर-मर कर जी रहा हूं', मनोज तिवारी की Ex पर सिंगर का आरोप
Advertisement

इस प्रोमो की खास बात यह है कि सुरभि पहली बार टीवी पर दर्शकों के सामने अपने पति के साथ दिखाई दीं. अब तक वो कैमरे और लाइमलाइट से काफी दूर रही हैं. ऐसे में फैंस उनके और मनोज तिवारी के रिश्ते की अनदेखी झलक देखने के लिए उत्साहित हैं. शो में दोनों की घरेलू केमिस्ट्री, आपसी समझ और शादीशुदा जिंदगी से जुड़े मजेदार किस्से सामने आने की उम्मीद है. 

बता दें कि पति, पत्नी और पंगा 2 10 अक्टूबर से कलर्स चैनल पर हर शनिवार-रविवार रात 9 बजे देख सकेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    क्या महिलाओं के लिए वाकई बेस्ट है बैंकिंग सेक्टर? जान‍िए इसके पीछे के तर्क |
    9 हजार से भी कम में 6000mAh बैटरी वाला फोन, 90Hz स्क्रीन और Android 16 Go भी मिलेगा |
    मार्केट पर इन 4 कंपनियों का कब्जा... 15 लाख ने खरीदे इलेक्ट्रिक स्कूटर |
    गोवा में सुलझा SIR का मामला, 97 में से 88 लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़े |
    प्रयागराज में बहन ने भाई को ही बना लिया पति! VIDEO हुआ वायरल |
    जैसे ही हमले का पता चला... मिनटों में ही इजरायल ने प्लेन के पीछे क्यों भेजे फाइटर प्लेन? |
    वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ शुभमन गिल का तूफानी दोहरा शतक, भारत ने जीता दूसरा वनडे |
    मनोज तिवारी ने पत्नी से किया सवाल, हैरान हुईं सुरभि, अर्चना पूरन बोलीं- मंत्रीजी फंस गए |
    इस दिवाली पटाखों पर पूरी पाबंदी नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला |
    दो लकड़ियां, एक रस्सी और पानी का सफर... हमीरपुर में जुगाड़ की नाव से स्कूल पहुंचते हैं बच्चे, Video वायरल
    Advertisement