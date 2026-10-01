मनोज तिवारी ने पत्नी से किया सवाल, हैरान हुईं सुरभि, अर्चना पूरन बोलीं- मंत्रीजी फंस गए

कलर्स टेलीविजन का नया शो पति, पत्नी और पंगा सीजन 2 को लेकर फैन्स बेहद एक्साइटेड हैं. इस बार शो में टेलीविजन की कई जानी-मानी हस्तियां शामिल हो रही हैं. पति, पत्नी और पंगा में अर्चना पूरन सिंह-परमीत सेठी, राहुल वैद्य-दिशा परमार और मनोज तिवारी-सुरभि तिवारी जैसे पावर कपल दिखाई देंगे. शो का नया प्रोमो शेयर किया गया है, जिसमें मनोज तिवारी पत्नी के सवाल पर शरमाते दिख रहे हैं.

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शरमा गए मनोज तिवारी

पति, पत्नी और पंगा के प्रोमो में शो के होस्ट मुनव्वर फारूकी पूछते हैं कि पत्नी से पहली बार कहां मिले थे. राहुल वैद्य कहते हैं कि मनोज भाई आप बताइए. अर्चना पूरन भी उनसे कहती हैं कि बताइए कहां मिले थे. इस पर उनकी वाइफ कहती हैं कि आपको याद नहीं हम पहली बार कहां मिले थे. मनोज तिवारी कहते हैं कि आप बताओ कहां मिले थे. इस पर अर्चना पूरन कहती हैं कि मंत्री जी फंस गए.

शो के प्रोमो में पहली बार मनोज तिवारी और उनकी वाइफ की केमिस्ट्री देखने को मिली. प्रोमो देखने के बाद लग रहा है कि पति, पत्नी और पंगा का दूसरा सीजन पहले से भी ज्यादा हिट होने वाला है.

फैन्स ने किया रिएक्ट

प्रोमो पर एक फैन ने लिखा कि रिंकिया के पापा शरमा गए. अन्य ने लिखा कि मंत्री जी सच में फंस गए. दूसरे फैन ने कहा कि सुरभि कितनी सुंदर हैं. कई लोगों ने हार्ट इमोजी बनाकर कपल पर प्यार लुटाया. कुछ लोगों ने फायर इमोजी बनाई.

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इस प्रोमो की खास बात यह है कि सुरभि पहली बार टीवी पर दर्शकों के सामने अपने पति के साथ दिखाई दीं. अब तक वो कैमरे और लाइमलाइट से काफी दूर रही हैं. ऐसे में फैंस उनके और मनोज तिवारी के रिश्ते की अनदेखी झलक देखने के लिए उत्साहित हैं. शो में दोनों की घरेलू केमिस्ट्री, आपसी समझ और शादीशुदा जिंदगी से जुड़े मजेदार किस्से सामने आने की उम्मीद है.

बता दें कि पति, पत्नी और पंगा 2 10 अक्टूबर से कलर्स चैनल पर हर शनिवार-रविवार रात 9 बजे देख सकेंगे.

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