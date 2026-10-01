KBC 18: शूटिंग के दौरान फिसले अमिताभ बच्चन, घुटने में लगी चोट, बताया हाल

अमिताभ बच्चन ने 'कौन बनेगा करोड़पति सीजन 18' के लेटेस्ट एपिसोड की शुरुआत अपने घुटने की चोट के बारे में जानकारी देते हुए की. मेगास्टार आमतौर पर स्टेज के बीचोबीच खड़े होकर शो की शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान उनका घुटना चोटिल हो गया है.

और पढ़ें

बिग बी को लगी चोट

अमिताभ ने दर्शकों से कहा- आमतौर पर मैं स्टेज के बीच में खड़े होकर अपना मोनोलॉग बोलता हूं, लेकिन आज मेरे घुटने में चोट लगी है. चोट के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा- कल शूटिंग के दौरान मेरा पैर फिसल गया था और मैं गिर गया था. इसी वजह से मेरे घुटने में चोट लग गई.

हालांकि, बच्चन साहब ने फैंस को भरोसा दिलाया कि उनकी चोट गंभीर नहीं है. उन्होंने बताया कि वो खड़े होकर मोनोलॉग बोल सकते थे, लेकिन खड़े होने में थोड़ी परेशानी हो रही थी, इसलिए उन्होंने बैठे-बैठे ही शो की शुरुआत करने का फैसला किया.

इन फिल्मों में भी नजर आएंगे बिग बी

अमिताभ बच्चन KBC 18 की शूटिंग के साथ-साथ कई दूसरे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं. वो नाग अश्विन की फिल्म काल्कि 2898 AD: पार्ट 2 में अश्वत्थामा के किरदार में फिर नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग अक्टूबर 2026 से शुरू होने की खबर है.

Advertisement

इसके अलावा अमिताभ की फिल्म सेक्शन 84 भी रिलीज का इंतजार कर रही है. यह रिभु दासगुप्ता की कोर्टरूम ड्रामा फिल्म है. वहीं दीपिका पादुकोण के साथ उनकी फिल्म 'द इंटर्न' के हिंदी रीमेक पर भी काम आगे बढ़ने की खबर है.

अमिताभ बच्चन को पहले भी शूटिंग के दौरान चोट लग चुकी है. मार्च 2023 में हैदराबाद में फिल्म ‘कल्कि 2898 एडी’ के लिए एक एक्शन सीन शूट करते समय उनके दाहिने पसली वाले हिस्से में चोट लग गई थी और मांसपेशियों में खिंचाव आ गया था. बच्चन ने बताया था कि इस चोट की वजह से उन्हें चलने-फिरने और सांस लेने में दर्द हो रहा था. इसके बाद शूटिंग रोक दी गई थी और डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने और दवाएं लेने की सलाह दी थी. ठीक होने के बाद उन्होंने दोबारा अपने काम की शुरुआत कर दी थी.



---- समाप्त ----