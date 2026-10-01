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Asian Games 2026 Day 12 Live: एशियन गेम्स में भारत का आज खराब आगाज, वॉलीबॉल में पाकिस्तान से हार... आर्चरी-स्क्वैश-कुश्ती में भी झटका

आजतक स्पोर्ट्स डेस्क | नागोया | 01 अक्टूबर 2026, 8:41 AM IST

Asian Games 2026 Day 12 Live Updates: एश‍ियन गेम्स का आज 12वां द‍िन है. कई खेलों में आज भारत को मेडल की उम्मीदें रहेंगी. वहीं कुछ खेल ऐसे हैं, जहां से मेडल पक्का हो सकता है, ऐसे में इस पेज को र‍िफ्रेश करते रहें.

India vs Pakistan India vs Pakistan

Asian Games Live updates, October 1: भारत का सामना वॉलीबॉल और हॉकी में पाकिस्तान से होगा, जबकि क्रिकेट टीम 1 अक्टूबर को एशियन गेम्स 2026 के सेमीफाइनल में श्रीलंका से भिड़ेगी. भारत की चिखिता तनिपार्थी महिलाओं के कंपाउंड इंडिविजुअल इवेंट के क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गईं. 

एश‍ियन गेम्स 2026 में भारत के मेडलवीर

क्र.सं. खिलाड़ी / टीम इवेंट खेल मेडल
1. इलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद विमेंस 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
2. इलावेनिल वलारिवन विमेंस 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
3. रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने मेन्स 10 मीटर एयर राइफल टीम निशानेबाजी सिल्वर
4. सुचिका तरियाल विमेंस ट्रेडिशनल 60 किग्रा MMA ब्रॉन्ज
5. रुद्रांक्ष पाटिल मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी ब्रॉन्ज
6. हिमांशु ढिल्लों मेन्स 10 मीटर एयर राइफल निशानेबाजी सिल्वर
7. भारतीय महिला क्रिकेट टीम विमेंस क्रिकेट क्रिकेट गोल्ड
8. राइजा ढ‍िल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल विमेंस स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
9. अनंतजीत नरुका, मेराज खान और भवतेघ गिल मेन्स स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
10. जय मीणा मेन्स सिंगल्स सॉफ्ट टेनिस सॉफ्ट टेनिस ब्रॉन्ज
11. मीराबाई चानू विमेंस 49 किग्रा वेटलिफ्टिंग सिल्वर
12. भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम मेन्स टीम बैडमिंटन बैडमिंटन ब्रॉन्ज
13. सतनाम सिंह और सलमान खान मेन्स डबल स्कल्स रोइंग ब्रॉन्ज
14. रोश‍िब‍िना देवी नाओरेम विमेंस 60 किग्रा वुशू वुशू स‍िल्वर
15. अनंतजीत नरुका, परिनाज धालीवाल मिक्स्ड स्कीट टीम निशानेबाजी ब्रॉन्ज
16. सीमा कुमारी विमेंस 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
17. मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स सिल्वर
18. ऐश्वर्य प्रताप तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार  मेन्स 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम निशानेबाजी सिल्वर
19. कमलजीत और सुरुचि सिंह 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम निशानेबाजी गोल्ड
20. दीया चिताले और मानुष शाह मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस टेब‍ल टेन‍िस ब्रॉन्ज
21. मनप्रीत कौर विमेंस शॉट पुट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
22. गुलवीर सिंह मेन्स 10000 मीटर रेस एथलेटिक्स सिल्वर
23. बरानिका एलंगोवन विमेंस पोल वॉल्ट एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
24. सावन बरवाल मेन्स मैराथन एथलेटिक्स सिल्वर
25. तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्सा विनोद विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम निशानेबाजी सिल्वर
26. जोशना चिनप्पा और वेलवन सेंथिलकुमार मिक्स्ड डबल्स स्क्वैश स्क्वैश ब्रॉन्ज
27. महिला कबड्डी टीम विमेंस कबड्डी कबड्डी गोल्ड
28. पुरुष कबड्डी टीम मेन्स कबड्डी कबड्डी गोल्ड
29. तजिंदरपाल सिंह तूर मेन्स शॉट पुट एथलेटिक्स सिल्वर 
30. प्राची चौधरी विमेंस 400 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
31. अभय सिंह मेन्स सिंगल्स स्क्वैश स्क्वैश सिल्वर
32. अनाहत सिंह विमेंस सिंगल्स स्क्वैश स्क्वैश सिल्वर
33. हरिता भद्रा विमेंस 200 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
34. एन्सी सोजन विमेंस लॉन्ग जंप एथलेटिक्स सिल्वर
35. तेजस्विन शंकर मेन्स डेकाथलॉन एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
36. पारुल चौधरी विमेंस 3000 मीटर स्टीपलचेज एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
37. सर्वेश कुशारे मेन्स हाई जंप एथलेटिक्स सिल्वर
38. पिंकी बलहारा विमेंस 78 क्रिग्रा कुराश कुराश ब्रॉन्ज
39. ईशा सिंह विमेंस 25 मीटर पिस्टल निशानेबाजी सिल्वर
40. विथ्या रामराज विमेंस 400 मीटर हर्डल्स एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
41. गुलवीर सिंह  मेन्स 1500 मीटर रेस एथलेटिक्स सिल्वर
42. पारुल चौधरी  विमेंस 5000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
43. मुरली श्रीशंकर  मेन्स लॉन्ग जंप एथलेटिक्स सिल्वर
44. यशवीर सिंह मेन्स जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स सिल्वर
45. रोहित यादव मेन्स जैवलिन थ्रो एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
46. नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर विमेंस ट्रैप टीम निशानेबाजी सिल्वर
47. नीरू ढांडा विमेंस ट्रैप निशानेबाजी गोल्ड
48. नरेंद्र बेरवाल मेन्स 90+ क्रिग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
49. गुलवीर सिंह मेन्स 5000 मीटर रेस एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
50. गुरिंदरवीर, अनिमेष, हरिता और स्नेहा मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
51. पूजा सिंह विमेंस हाई जंप एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
52. किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा विमेंस 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स गोल्ड
53. धर्मवीर, मनु, जय और विशाल मेन्स 4x400 मीटर रिले एथलेटिक्स ब्रॉन्ज
54. चिकिथा, पृथिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम विमेंस कंपाउंड टीम तीरंदाजी गोल्ड
55 चिकिथा और साहिल जाधव मेन्स कंपाउंड टीम तीरंदाजी गोल्ड
56. प्रिया घंघस विमेंस 60 किग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
57. कायनन चेनाई और नीरू ढांडा मिक्स्ड ट्रैप टीम निशानेबाजी गोल्ड
58 कपिल पोखरिया मेंस 90 किग्रा बॉक्सिंग मुक्केबाजी ब्रॉन्ज
59 साहिल जाधव-कुशल दलाल-मणिरत्नम गणेश मेन्स कंपाउंड टीम तीरंदाजी गोल्ड
60. सुनील कुमार मेंस 87 किग्रा (ग्रीको-रोमन) कुश्ती ब्रॉन्ज
8:38 AM (7 मिनट पहले)

अमन की क्वार्टर फाइनल में हार, फिर भी ब्रॉन्ज की उम्मीद कायम

Posted by :- Krishan Kumar

एशियन गेम्स की कुश्ती में भारत के अमन को पुरुषों के 77 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा. अमन को अपने मुकाबले में 0-8 से शिकस्त मिली. हालांकि, अमन की मेडल की उम्मीद अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. वह आगे ब्रॉन्ज मेडल की दौड़ में बने रह सकते हैं. उनके लिए अब आगे के मुकाबले अहम होंगे.

8:35 AM (10 मिनट पहले)

ग्रीको-रोमन 60 किग्रा: न‍ितेश सेमीफाइनल में

Posted by :- Krishan Kumar

एशियन गेम्स की कुश्ती में भारत के नितेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुषों के ग्रीको-रोमन 60 किग्रा वर्ग के सेमीफाइनल में जगह बना ली है. नितेश ने शुरुआती राउंड में अमनबेरदी अगामामेदोव को 7-1 से हराया. नितेश ने मुकाबले में शुरुआत से ही पकड़ बनाए रखी और अपने प्रतिद्वंद्वी को सिर्फ एक अंक लेने दिया. 7-1 की इस जीत के साथ उन्होंने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली.

8:12 AM (33 मिनट पहले)

कुश्ती में भारत को झटका, 60 किग्रा के शुरुआती राउंड में सुमित हारे

Posted by :- Krishan Kumar

एशियन गेम्स की कुश्ती में भारत को झटका लगा है. पुरुषों के 60 किग्रा वर्ग के शुरुआती राउंड में भारतीय पहलवान सुम‍ित को ईरान के पहलवान के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा. ईरानी पहलवान ने मुकाबला अपने नाम करते हुए सुमित का आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया. सुमित के लिए 60 किग्रा वर्ग में यह शुरुआत निराशाजनक रही.

8:11 AM (34 मिनट पहले)

एश‍ियन गेम्स में भारत को 3 झटके

Posted by :- Krishan Kumar

एशियन गेम्स में आज भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही. सुबह के मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को लगातार तीन झटके लगे.

वॉलीबॉल: पुरुष क्वार्टर फाइनल में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 0-3 से हार मिली.

आर्चरी: महिला कंपाउंड व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल में चिकीथा तनिपर्थी को हार का सामना करना पड़ा.

स्क्वैश: महिला टीम इवेंट में अनाहत सिंह को हार मिली. उनके मुकाबले के बाद भारत हांगकांग के खिलाफ सेमीफाइनल में 0-1 से पीछे हो गया.

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8:06 AM (39 मिनट पहले)

भारत ने अब तक जीते हैं 10 गोल्ड मेडल, कुल पदक हैं 60

Posted by :- Krishan Kumar

एश‍ियन गेम्स में गुरुवार सुबह को 8 बजे तक सबसे आगे मेडल टेबल में चीन है. फ‍िर जापान और र‍िपब्ल‍िक ऑफ कोर‍िया यानी साउथ कोर‍िया है. भारत फ‍िलहाल मेडल टेबल में 8वें नंबर पर है. 

8:03 AM (42 मिनट पहले)

पाकिस्तान के सामने नहीं चली भारत की चाल, क्वार्टर फाइनल में 0-3 से मिली हार

Posted by :- Krishan Kumar

एशियन गेम्स के पुरुष वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ 0-3 से हार का सामना करना पड़ा. इस हार के साथ भारतीय टीम का क्वार्टर फाइनल में सफर खत्म हो गया. वर्ल्ड रैंकिंग में भारत 48वें और पाकिस्तान 39वें स्थान पर है. मुकाबले में पाकिस्तान ने तीनों गेम अपने नाम करते हुए भारत को कोई मौका नहीं दिया.
 

7:59 AM (46 मिनट पहले)

मानसी का दमदार आगाज,. क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह

Posted by :- Krishan Kumar

एशियन गेम्स की महिला 62 किग्रा कुश्ती में भारत की मानसी ने शानदार शुरुआत की है. उन्होंने शुरुआती राउंड में कजाखिस्तान की पहलवान को 6-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली. मानसी ने पूरे मुकाबले में अपनी पकड़ बनाए रखी और कजाख पहलवान को ज्यादा मौके नहीं दिए. इस जीत के साथ उन्होंने महिला 62 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में एंट्री कर ली है.

 

7:55 AM (50 मिनट पहले)

अनहत सिंह की जुझारू लड़ाई बेकार, 4 मैच प्वाइंट गंवाकर हारीं

Posted by :- Krishan Kumar

 

भारत को एशियन गेम्स की महिला टीम स्क्वॉश सेमीफाइनल में शुरुआती झटका लगा है. अनहत सिंह को मौजूदा एशियन गेम्स मेडलिस्ट और वर्ल्ड नंबर-25 चान सिन युक के खिलाफ 2-3 से हार का सामना करना पड़ा. अनहत ने मुकाबले में कड़ी टक्कर दी, लेकिन तीसरे गेम में उनके पास 4 पॉइंट थे, जिन्हें वह भुना नहीं सकीं. इसके बाद चान सिन युक ने वापसी करते हुए मुकाबला अपने नाम कर लिया. अनहत की हार के बाद भारत महिला टीम सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 0-1 से पीछे हो गया है.

7:50 AM (55 मिनट पहले)

रेसल‍िंग: 2-6 से पिछड़ गए थे अमन, फिर पलटी बाजी

Posted by :- Krishan Kumar

भारतीय पहलवान अमन ने एशियन गेम्स में ग्रीको-रोमन 77 किग्रा वर्ग के अपने शुरुआती मुकाबले में शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की. अमन मुकाबले में एक समय 2-6 से पीछे चल रहे थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने जोरदार वापसी की और 8-6 से मुकाबला अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ अमन ने पुरुषों के ग्रीको-रोमन 77 किग्रा वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है. 2-6 से पिछड़ने के बाद अमन की यह वापसी मुकाबले का सबसे खास पल रही.

 

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7:40 AM (एक घंटा पहले)

वॉलीबॉल में भारत के लिए अच्छी खबर नहीं

Posted by :- Krishan Kumar

वॉलीबॉल (पुरुष) अपडेट: पाकिस्तान ने दूसरा सेट 25-23 से जीतकर भारत के खिलाफ 2-0 की बढ़त बना ली है. 
 

7:24 AM (एक घंटा पहले)

India vs Pakistan: वॉलीबॉल मैच में भारतीय टीम प‍िछड़ी

Posted by :- Krishan Kumar

पाकिस्तान संग वॉलीबॉल मैच में भारतीय टीम पाकिस्तान से प‍िछड़ रही है. उसे पहले सेट में हार म‍िली थी. मेन्स क्वार्टर फाइनल के पहले सेट में पाकिस्तान ने भारत को 25-19 से हराया. दूसरा सेट रोमांचक पड़ाव पर है. 


 

7:20 AM (एक घंटा पहले)

1 अक्टूबर को एशियन गेम्स में भारत का शेड्यूल

Posted by :- Krishan Kumar
  • सुबह 3:00 बजे: गोल्फ में महिला टीम के राउंड-2 में अदिति अशोक, दीक्षा डागर और प्रणवी शरत उर्स उतरेंगी.
  • 3:44 बजे: प्रणवी शरत उर्स महिला व्यक्तिगत राउंड-2 खेलेंगी. इसके बाद 3:55 बजे दीक्षा डागर और 4:06 बजे अदिति अशोक का मुकाबला होगा.
  • 5:30 बजे: ताइक्वांडो में रूपा बयोर महिला व्यक्तिगत पुमसे सेमीफाइनल में उतरेंगी. इसी समय सेपकटकरा में भारत की पुरुष टीम वियतनाम से भिड़ेगी.
  • 5:30 बजे: तीरंदाजी में चिकिता तनिपर्थी का महिला कंपाउंड व्यक्तिगत क्वार्टर फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें वह हार गईं.
  • 6:10 बजे: शूटिंग में अनीश पुरुषों की 25 मीटर रैपिड-फायर पिस्टल क्वालिफिकेशन में उतरेंगे.
  • 6:30 बजे: टेनिस में सुमित नागल पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में यीबिंग वू से भिड़ेंगे. इसी समय भारत की पुरुष वॉलीबॉल टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से खेलेगी.
  • 6:30 बजे से: सेलिंग में विष्णु सरवनन, प्रिंस नोबल-मनु फ्रांसिस और हर्षिता तोमर-शीतल वर्मा की जोड़ियां अपने-अपने मुकाबलों में उतरेंगी. नेत्रा कुमानन भी ILCA 6 रेस में हिस्सा लेंगी.
  • 7:00 बजे: भारत की महिला स्क्वैश टीम सेमीफाइनल में हांगकांग से भिड़ेगी. साइकिलिंग में कीर्ति रंगास्वामी चिक्का और सेलेस्टिना महिला स्प्रिंट क्वालिफिकेशन में उतरेंगी.
  • 7:22 बजे: कुश्ती में अमन 77 किलो ग्रीको-रोमन कैटेगरी के क्वालिफिकेशन मुकाबले में उतरेंगे. 7:30 बजे मानसी 62 किलो में चुनौती पेश करेंगी.
  • 7:30 बजे: जूडो में यामिनी मौर्य 57 किलो और इनिंगनबी थाकेल्लंबम 70 किलो कैटेगरी के राउंड ऑफ-16 में उतरेंगी.
  • 7:36 बजे: कैनो स्लालम में शिखा चौहान महिला कयाक सेमीफाइनल खेलेंगी.
  • 7:55 बजे: कुश्ती में सुमित 60 किलो ग्रीको-रोमन के क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे.
  • 8:10 बजे से: गोल्फ में वीर अहलावत, सप्तक तलवार और युवराज संधू पुरुष व्यक्तिगत राउंड-2 खेलेंगे.
  • 8:50 बजे: भारत की महिला रग्बी सेवन्स टीम हांगकांग से भिड़ेगी.
  • 9:47 बजे: तीरंदाजी में गणेश मणिरत्नम थिरुमुरु पुरुष कंपाउंड क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे.
  • सुबह 10:00 बजे: क्रिकेट में भारत की पुरुष टीम सेमीफाइनल में श्रीलंका के खिलाफ उतरेगी. यह दिन के सबसे बड़े मुकाबलों में से एक होगा.
  • 10:30 बजे: सेपकटकरा में भारत की पुरुष टीम म्यांमार से खेलेगी. इसी समय शिखा चौहान का कयाक फाइनल भी है, अगर वह क्वालिफाई करती हैं.
  • 10:55 बजे: गणेश मणिरत्नम का कंपाउंड सेमीफाइनल होगा, अगर वह क्वार्टर फाइनल पार करते हैं.
  • 11:31 बजे: गणेश के लिए गोल्ड मेडल मुकाबला है, जबकि 11:55 बजे ब्रॉन्ज मेडल मैच होगा, संबंधित क्वालिफिकेशन के आधार पर.
  • 12:00 बजे: ताइक्वांडो में रूपा बयोर का गोल्ड मेडल मुकाबला और शूटिंग में अनीश का 25 मीटर रैपिड-फायर पिस्टल फाइनल होगा, अगर वे क्वालिफाई करते हैं.
  • 12:18 बजे: साइकिलिंग में हर्षिता जाखड़ और स्वास्ति सिंह महिला मैडिसन फाइनल में उतरेंगी.
  • दोपहर 1:00 बजे: स्क्वैश में भारत की पुरुष टीम सेमीफाइनल में मलेशिया से भिड़ेगी.
  • 1:00 बजे ही: हॉकी में भारत की पुरुष टीम सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ उतरेगी.
  • 1:30 बजे: जूडो में यामिनी मौर्य और इनिंगनबी थाकेल्लंबम के मेडल मुकाबले होंगे, अगर वे यहां तक पहुंचती हैं.
  • 2:30 बजे: कुश्ती में सुमित, अमन, नितेश और मानसी के मेडल मुकाबले होंगे, अगर वे क्वालिफाई करते हैं.
  • 3:30 बजे: भारत की महिला रग्बी सेवन्स टीम चीन से भिड़ेगी.
  • शाम 4:42 बजे: स्पोर्ट क्लाइंबिंग में दीपु मल्लेश पुरुष स्पीड क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे. इसके बाद 4:49 बजे सेमीफाइनल और 4:58 बजे फाइनल होगा, अगर वह क्वालिफाई करते हैं.
7:18 AM (एक घंटा पहले)

एश‍ियन गेम्स के 12वें द‍िन की महाकवरेज

Posted by :- Krishan Kumar

एश‍ियन गेम्स के 12वें द‍िन की कवरेज में आपका स्वागत है. 

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