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IND vs WI: 38 की उम्र में विराट कोहली ने खोला धांसू फॉर्म का राज, बताया बैट‍िंग में क्या बदला?

विराट कोहली ने अपने शानदार वनडे फॉर्म का राज बताया है. उन्होंने कहा कि अब वह लोगों की उम्मीदों की चिंता किए बिना ज्यादा आजादी से खेलना चाहते हैं. कोहली का लक्ष्य टीम के लिए 30-40 रन अतिरिक्त बनाना है. उनका मानना है कि अंत तक टिके रहने पर भारत 350-360 रन तक आसानी से पहुंच सकता है.

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व‍िराट कोहली 27 स‍ितंबर से वनडे सीरीज में नजर आएंगे (Photo: BCCI)
व‍िराट कोहली 27 स‍ितंबर से वनडे सीरीज में नजर आएंगे (Photo: BCCI)

विराट कोहली ने अपनी शानदार वनडे फॉर्म का राज बताया है. उन्होंने कहा कि अब वह लोगों की उम्मीदों की चिंता किए बिना ज्यादा आजादी से खेलना चाहते हैं. कोहली का लक्ष्य टीम के लिए 30-40 रन अतिरिक्त बनाना है. उनका मानना है कि अंत तक टिके रहने पर भारत 350-360 रन तक आसानी से पहुंच सकता है.

विराट कोहली एक बार फिर अपनी पुरानी रंगत में नजर आ रहे हैं. करीब 38 साल के होने जा रहे कोहली ने पिछली 10 वनडे पारियों में तीन शतक, एक 90 से ज्यादा रन की पारी और चार अर्धशतक लगाए हैं. पिछले करीब 18 महीनों में एक फॉर्मेट के खिलाड़ी के तौर पर वह काफी फ्रेश और रिवाइव्ड नजर आए हैं.

कोहली ने ज‍ियो हॉटस्टार से बातचीत करते हुए इसका जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने खुद से वादा किया कि अब वह ज्यादा आजादी से खेलेंगे और लोगों की उम्मीदों की चिंता नहीं करेंगे. लंबे समय तक उनकी भूमिका पारी को संभालने और स्थिरता देने की रही है, लेकिन अब वह अपनी भूमिका को अलग तरह से देख रहे हैं. कोहली अब 27 स‍ितंबर से वेस्टइंडीज के ख‍िलाफ वनडे सीरीज में खेलते द‍िखेंगे. 

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'मुझे पता है कि मैं शॉट लगा सकता हूं'
कोहली के लिए रोल की स्पष्टता बेहद अहम है. उनका कहना है कि उन्हें पता है कि वह शॉट लगा सकते हैं. लेकिन जब पिच मुश्किल हो या हालात चैलेंजिंग हों, तो टीम की भूमिका को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाज कई बार खुद को रोक लेता है.

अब कोहली ऐसी स्थिति बनाना चाहते हैं, जहां वह टीम के लिए 30-40 रन अतिरिक्त बना सकें. अगर वह किसी समय रिस्क नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि वह पारी को उस मुकाम तक ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, जहां तेजी से रन बनाने का समय आ जाए.

'टिक गया तो 350-360 रन आसानी से'
कोहली का मानना है कि वनडे क्रिकेट तेजी से बदल रहा है. अगर परिस्थितियां अच्छी और तेज हैं और दूसरी टीमें 340-350 रन बनाने की कोशिश कर रही हैं, तो भारत को भी 350-360 रन तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए.

इसी भरोसे के साथ वह अब ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं. कोहली के मुताबिक, अगर वह इस दौरान रन बनाते हुए लंबे समय तक क्रीज पर टिके रहते हैं, तो पारी के आखिरी हिस्से में और ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी कर सकते हैं.

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'दिमाग से आजादी हासिल करनी थी'
कोहली के लिए यह बदलाव सिर्फ बल्लेबाजी का नहीं, बल्कि सोच का भी है. उन्होंने कहा कि उन्हें अपने दिमाग में थोड़ी आजादी हासिल करनी पड़ी. इसका फायदा उन्हें आईपीएल में भी मिला, जहां वह इसी आजादी के साथ खेल पाए. अब उन्हें यह डर नहीं रहता कि उनके आउट होने से टीम मुश्किल में पड़ सकती है. उन्हें भरोसा है कि टीम में उनके आसपास दूसरे अच्छे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो स्थिति को संभाल सकते हैं.

भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला वनडे 27 सितंबर को दोपहर 2 बजे से खेला जाएगा. मुकाबले का लाइव प्रसारण JioHotstar और Star Sports Network पर होगा.

वेस्टइंडीज सीरीज के ल‍िए भारतीय वनडे टीम: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल (उप-कप्तान), ध्रुव जुरेल, नीतीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, मोहम्मद सिराज, आकिब नबी, यशस्वी जायसवाल, नमन धीर.

भारत vs वेस्टइंडीज वनडे सीरीज 2026 
पहला वनडे: 27 सितंबर 2026 (तिरुवनंतपुरम)
दूसरा वनडे: 30 सितंबर 2026 (गुवाहाटी)
तीसरा वनडे: 3 अक्टूबर 2026 (न्यू चंडीगढ़)

 

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