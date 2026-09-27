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Aaj ka Rashifal 27 सितंबर 2026: तुला राशि वालों के लाभ में वृद्धि होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Rashifal 27 सितंबर 2026, Horoscope Today: तुला राशि वालों के आज परिवार से संबंधित काम बनेंगे. मन उत्साहित रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. नई योजना बनने का समय है. लाभ में वृद्धि होगी. व्यापार से जुड़े फैसले करने का समय है.

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मेष
कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. भाग्य का साथ मिलेगा. परिवार से सहयोग मिलेगा. लंबी दूरी की यात्रा ना करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार संबंधी कार्यों पर फिरे विचार करने का दिन है.

जरूरी टिप- क्रोध से बचें
शुभ रंग - मरून
उपाय- किसी गरीब को गुड़ का दान करें

वृष
हर काम सोच समझ कर करें. किसी को पैसा उधार देने से बचें. जीवन में सुख बढ़ेगा. कोई बड़ा काम करने की योजना बनेगी. जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें. व्यापार में और ध्यान देना होगा.

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जरूरी टिप-आलस्य से बचें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- फल का दान करें

मिथुन
लोगों से उलझने से बचें. जीवनसाथी से सहयोग मिलेगा. कार्यक्षेत्र में स्थिति मजबूत होगी. रिश्तेदारों से मतभेद हो सकता है. सेहत पर ध्यान दें. व्यापार में नकुसान हो सकता है.

जरूरी टिप- जल्दाबाजी से बचें
शुभ रंग- हल्का लाल
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कर्क
मन की बेचैनी दूर होगी. शत्रुओं पर विजय मिलेगी. उधार लेनदेन से बचें. हर काम सोच समझ कर करें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में लाभ का योग है.

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जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें
शुभ रंग- क्रीम
उपाय- अनाज का दान करें

सिंह
आपकी नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी. करियर को लेकर नए सिरे से विचार होगा. परिवार को और वक्त दें. क्रोध की वजह से काम बिगड़ सकता है. सेहत पर ध्यान देना होगा. व्यापार में नुकसान हो सकता है.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- औरंज
उपाय-कौए को रोटी खिलाएं

कन्या
वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें. प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बनेगी. रिश्तेदारों से संबंध सुधरेगा. मान-सम्मान मिलेगा. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. व्यापार में स्थिति मजबूत होगी.
 
जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें
शुभ रंग- सफेद
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

तुला
परिवार से संबंधित काम बनेंगे. मन उत्साहित रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. नई योजना बनने का समय है. लाभ में वृद्धि होगी. व्यापार से जुड़े फैसले करने का समय है.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- किसी गरीब को गुड़ दान करें

वृश्चिक
मित्रों से किसी विषय पर चर्चा होगी. धन लाभ के रास्ते बनेंगे. कहीं दूर से अच्छी खबर मिलेगी. किसी बात को लेकर अड़े ना रहें. लंबी दूरी की यात्रा से बचें. व्यापार में निवेश की स्थिति बनेगी.

जरूरी टिप- नेगेविट विचारों से बचें
शुभ रंग- हल्का पीला
उपाय- किसी गरीब को भोजन दान करें

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धनु
प्रॉपर्टी से जुड़े काम बनेंगे. मन की चिंता दूरी होगी. धन लाभ का योग है. कुछ नया करने की योजना बनेगी. विदेश से संबंधित कार्य सफल होंगे. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें
शुभ रंग- केसरिया
उपाय- पक्षियों को दाना खिलाएं

मकर
महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी. अपने खर्चों को कंट्रोल करें. जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ेंगी. विदेश से संबंधित काम में लाभ होगा. सेहत का ख्याल रखना होगा. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें
शुभ रंग- सी ग्रीन
उपाय- किसी गरीब को फल का दान करें

कुंभ
आपके खर्चे बढ़ेंगे. सेहत के मामले में ध्यान दें. जल्दबाजी में फैसला ना करें. करियर के मामले में सोच समझ कर निर्णय लें. अपने मन की बात सबसे ना कहें. व्यापार में हानि हो सकती है.

जरूरी टिप- कम बोलें
शुभ रंग- नीला
उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

मीन
धन लाभ का योग है. किसी काम में व्यस्त रहेंगे. तरक्की के लिए नई योजनाएं बनेगी. संतान से सुख मिलेगा. किसी विवाद को बढ़ावा ना दें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

जरूरी टिप- इगो से बचें
शुभ रंग- गुलाबी
उपाय- किसी गरीब को फल का दान करें

आज का उपाय
यदि पितरों को प्रसन्न करने के लिए दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को जल अर्पित करें. जरूरतमंद लोगों को भोजन का दान करें. गीता का पाठ करें. बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें. पितरों से प्रार्थना करें.

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