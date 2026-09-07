scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

दिवाली-छठ के रेल टिकट बुकिंग शुरू! 20 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, कंफर्म सीट चाहिए तो ना करें देर

दिवाली और छठ के मौके पर दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे शहरों से बिहार, यूपी और दूसरे राज्यों के लिए ट्रेनों में भारी मांग रहने की उम्मीद है. रेलवे ने भीड़ को देखते हुए कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं. कंफर्म सीट के लिए यात्री 60 दिन पहले बुकिंग कर सकते हैं...

Advertisement
X
रेलवे ने दिवाली और छठ के लिए यात्रियों की भारी ट्रैफिक को देखते हुए कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाईं. (File Photo)
रेलवे ने दिवाली और छठ के लिए यात्रियों की भारी ट्रैफिक को देखते हुए कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें चलाईं. (File Photo)

दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए अहम खबर है. भारतीय रेलवे में दिवाली की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है. देशभर में इस साल दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी. रेलवे के एडवांस रिजर्वेशन सिस्टम के तहत यात्री अपनी यात्रा की तारीख के आधार पर 60 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं. यदि आपको कन्फर्म सीट चाहिए, तो रिजर्वेशन जल्द करना होगा.

रेलवे की एडवांस रिजर्वेशन विंडो सुबह 8 बजे खुलती है. हालांकि, टिकट बुकिंग यात्रा की तारीख पर निर्भर करती है. यात्रियों को यात्रा की तारीख को छोड़कर 60 दिन पहले तक रिजर्वेशन की सुविधा मिलती है. दिवाली के आसपास दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में भारी मांग रहती है. इसलिए लोकप्रिय ट्रेनों में सीटें तेजी से भर सकती हैं.

इन रूट्स पर होता है ट्रैफिक प्रेशर

सम्बंधित ख़बरें

गर्भवती महिलाओं को भी लोअर बर्थ की सुविधा देने के लिए विशेष प्रावधान हैं. ( Photo: ITG)
ट्रेन में लोअर बर्थ किसे मिलती है? जानिए रेलवे का पूरा नियम
जानिए कब और कहां से मिलेगी ट्रेन.(Photo: AI-generated)
रेलवे अपडेट! बिहार में आज रद्द रहेंगी ये 10 ट्रेनें, 10 का रूट डायवर्ट
India's First Bullet Train Next Year
India's First Bullet Train: 2017 में आया प्रोजेक्ट... अब एक दशक बाद दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 2 घंटे में पूरी होगा 600 Km का सफर
Indian Railway Rule
Railway Rule: ट्रेन से Bike कर रहे पार्सल? जान लें रेलवे का नियम, फायदे में रहेंगे
Vande Bharat Express
16 डिब्बे... सफेद-नीली वंदे भारत, इस ट्रैक पर ट्रायल रन, देखें झलक

त्योहारी सीजन में दिल्ली-पटना, पटना-अहमदाबाद, पटना-उधना, मुंबई-पटना, हावड़ा-पटना, बेंगलुरु-पटना, फिरोजपुर-पटना, वाराणसी-दिल्ली, कानपुर-दिल्ली, लुधियाना-सुपौल, लुधियाना-पटना, चेन्नई-पटना, हैदराबाद-पटना और दिल्ली-गोरखपुर जैसे रूट पर यात्रियों का दबाव ज्यादा रहता है. इन रूट्स पर यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों को रिजर्वेशन विंडो खुलने के साथ ही सीट की उपलब्धता चेक कर लेनी चाहिए.

Advertisement

रेलवे ने चलाईं फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें

त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. ये ट्रेनें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख शहरों के बीच अतिरिक्त कनेक्टिविटी देंगी. इनमें वाराणसी-दिल्ली, अयोध्या कैंट-आनंद विहार, चंडीगढ़-पटना, फिरोजपुर कैंट-पटना और आनंद विहार-पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं.
 

क्र. ट्रेन नंबर ट्रेन रूट ट्रिप/फेरे
1 09189/09190 मुंबई सेंट्रल-कटिहार-मुंबई सेंट्रल 77 अतिरिक्त ट्रिप
2 04127/04128 कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल 14 अतिरिक्त ट्रिप
3 05736/05735 कटिहार-अमृतसर-कटिहार 12 अतिरिक्त ट्रिप
4 05932/05931 डिब्रूगढ़-कोलकाता-डिब्रूगढ़ 13 अतिरिक्त ट्रिप
5 04209/04210 वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी 50 ट्रिप
6 04213/04214 अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या कैंट 36 ट्रिप
7 04512/04511 चंडीगढ़-पटना जंक्शन-चंडीगढ़ 18 ट्रिप
8 04616/04615 फिरोजपुर कैंट-पटना जंक्शन-फिरोजपुर कैंट 16 ट्रिप
9 04008/04007 आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल 10 ट्रिप
10 04028/04027 आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल 26 ट्रिप
11 04010/04009 दिल्ली जंक्शन-सीतामढ़ी-दिल्ली जंक्शन 12 ट्रिप
12 02456/02455 नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली 98 ट्रिप
13 02563/02564 बरौनी-नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल
14 02569/02570 दरभंगा-नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल
15 04014/04013 आनंद विहार टर्मिनल-लौकाहा बाजार-आनंद विहार टर्मिनल 150 ट्रिप
16 04002/04001 हजरत निजामुद्दीन-दादर-हजरत निजामुद्दीन 14 ट्रिप
17 04227/04228 वाराणसी-चंडीगढ़-वाराणसी 36 ट्रिप
18 02458/02457 आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल 72 ट्रिप
19 04314/04313 योग नगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर-योग नगरी ऋषिकेश 18 ट्रिप
20 04096/04095 आनंद विहार टर्मिनल-पाटलिपुत्र-आनंद विहार टर्मिनल 120 ट्रिप

टिकट बुक करते समय इन बातों का रखें ध्यान

Advertisement

दिवाली के दौरान लोकप्रिय ट्रेनों में टिकट तेजी से भर सकते हैं. इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख पहले से तय करके रिजर्वेशन विंडो खुलते ही उपलब्धता चेक करनी चाहिए.

टिकट बुक करते समय ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख, बोर्डिंग स्टेशन और ​गंतव्य स्टेशन की जानकारी ध्यान से जांचना जरूरी है. यात्रा से पहले ट्रेन का शेड्यूल और सीट की उपलब्धता भी चेक कर लें.

रेलवे से जुड़ी सेवाओं, शिकायतों और यात्रा संबंधी जानकारी के लिए यात्री रेलमदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं या NTES ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.

दिवाली के दौरान नियमित ट्रेनों में सीट नहीं मिलने पर नॉर्दर्न रेलवे की ओर से घोषित ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प साबित हो सकती हैं.

कंफर्म टिकट के लिए अपनाएं ये आसान ट्रिक्स

कंफर्म टिकट के लिए मास्टर लिस्ट बनाएं. टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ही IRCTC के टिकट बुकिंग App में यात्रियों के नाम, उम्र और बर्थ की जानकारी (Master List) सेव कर लें. समय से पहले लॉगिन करें. सुबह 8 बजे बुकिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले लॉगिन कर लें. तेजी से पेमेंट के लिए IRCTC Wallet का प्रयोग करें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    5000 सैनिक हो गए रिचार्ज! पटाया में रेस्ट-रिलेक्स के बाद फिर मिशन मोड में अब्राहम लिंकन |
    9 साल पुराने फॉर्मूले पर यूपी चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस, सपा संग सीटों पर फंसा पेच |
    जेलेंस्की से मिले अमेरिकी दूत, क्या हुई बात? देखें दुनिया आजतक |
    RSS सुप्रीमो मोहन भागवत बोले-संघ की विचारधारा नफरत नहीं, सात्त्विक प्रेम है |
    बेटी बनाती थी शारीरिक संबंध, पिता करता था ब्लैकमेल... बस्ती में SO की मौत के बाद खुला पूरा खेल |
    उत्तराखंड में बिगड़ा मौसम, 3 जिलों में स्कूल बंद... प्रशासन ने दी ये सलाह |
    पेट्रोल गाड़ियों का गेम-ओवर! इस फ्यूल पर शिफ्ट हो रहे लोग, चौंका देंगे आंकड़े |
    'अंडरगारमेंट्स भी धुलवाएगी', TV हसीना की 'बॉसगिरी' से परेशान बादशाह की EX पत्नी, सरेमाअ की बेइज्जती |
    लाल साड़ी में नीता तो सिल्वर में चमकीं ईशा, श्लोका-राधिका का लुक कर देगा दीवाना; अबू जानी-संदीप खोसला के इवेंट में दिखा रॉयल अंदाज |
    मॉडल जैसा लुक, बड़े लोगों से संबंध और शराब तस्करी... नेहा का कॉन्फिडेंस देख RPF भी रह गई हैरान
    Advertisement