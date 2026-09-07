दिवाली-छठ के रेल टिकट बुकिंग शुरू! 20 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान, कंफर्म सीट चाहिए तो ना करें देर

दिवाली और छठ पर घर जाने की तैयारी कर रहे यात्रियों के लिए अहम खबर है. भारतीय रेलवे में दिवाली की यात्रा के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो गई है. देशभर में इस साल दिवाली 8 नवंबर को मनाई जाएगी. रेलवे के एडवांस रिजर्वेशन सिस्टम के तहत यात्री अपनी यात्रा की तारीख के आधार पर 60 दिन पहले तक टिकट बुक कर सकते हैं. यदि आपको कन्फर्म सीट चाहिए, तो रिजर्वेशन जल्द करना होगा.
रेलवे की एडवांस रिजर्वेशन विंडो सुबह 8 बजे खुलती है. हालांकि, टिकट बुकिंग यात्रा की तारीख पर निर्भर करती है. यात्रियों को यात्रा की तारीख को छोड़कर 60 दिन पहले तक रिजर्वेशन की सुविधा मिलती है. दिवाली के आसपास दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद जैसे बड़े शहरों से बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दूसरे राज्यों के लिए जाने वाली ट्रेनों में भारी मांग रहती है. इसलिए लोकप्रिय ट्रेनों में सीटें तेजी से भर सकती हैं.
इन रूट्स पर होता है ट्रैफिक प्रेशर
त्योहारी सीजन में दिल्ली-पटना, पटना-अहमदाबाद, पटना-उधना, मुंबई-पटना, हावड़ा-पटना, बेंगलुरु-पटना, फिरोजपुर-पटना, वाराणसी-दिल्ली, कानपुर-दिल्ली, लुधियाना-सुपौल, लुधियाना-पटना, चेन्नई-पटना, हैदराबाद-पटना और दिल्ली-गोरखपुर जैसे रूट पर यात्रियों का दबाव ज्यादा रहता है. इन रूट्स पर यात्रा की योजना बना रहे यात्रियों को रिजर्वेशन विंडो खुलने के साथ ही सीट की उपलब्धता चेक कर लेनी चाहिए.
रेलवे ने चलाईं फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें
त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली यात्रियों की भीड़ को देखते हुए नॉर्दर्न रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. ये ट्रेनें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, चंडीगढ़, महाराष्ट्र और अन्य प्रमुख शहरों के बीच अतिरिक्त कनेक्टिविटी देंगी. इनमें वाराणसी-दिल्ली, अयोध्या कैंट-आनंद विहार, चंडीगढ़-पटना, फिरोजपुर कैंट-पटना और आनंद विहार-पाटलिपुत्र जैसे प्रमुख रूट शामिल हैं.
|क्र.
|ट्रेन नंबर
|ट्रेन रूट
|ट्रिप/फेरे
|1
|09189/09190
|मुंबई सेंट्रल-कटिहार-मुंबई सेंट्रल
|77 अतिरिक्त ट्रिप
|2
|04127/04128
|कानपुर सेंट्रल-गुवाहाटी-कानपुर सेंट्रल
|14 अतिरिक्त ट्रिप
|3
|05736/05735
|कटिहार-अमृतसर-कटिहार
|12 अतिरिक्त ट्रिप
|4
|05932/05931
|डिब्रूगढ़-कोलकाता-डिब्रूगढ़
|13 अतिरिक्त ट्रिप
|5
|04209/04210
|वाराणसी-नई दिल्ली-वाराणसी
|50 ट्रिप
|6
|04213/04214
|अयोध्या कैंट-आनंद विहार टर्मिनल-अयोध्या कैंट
|36 ट्रिप
|7
|04512/04511
|चंडीगढ़-पटना जंक्शन-चंडीगढ़
|18 ट्रिप
|8
|04616/04615
|फिरोजपुर कैंट-पटना जंक्शन-फिरोजपुर कैंट
|16 ट्रिप
|9
|04008/04007
|आनंद विहार टर्मिनल-जोगबनी-आनंद विहार टर्मिनल
|10 ट्रिप
|10
|04028/04027
|आनंद विहार टर्मिनल-मुजफ्फरपुर-आनंद विहार टर्मिनल
|26 ट्रिप
|11
|04010/04009
|दिल्ली जंक्शन-सीतामढ़ी-दिल्ली जंक्शन
|12 ट्रिप
|12
|02456/02455
|नई दिल्ली-कानपुर सेंट्रल-नई दिल्ली
|98 ट्रिप
|13
|02563/02564
|बरौनी-नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल
|—
|14
|02569/02570
|दरभंगा-नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल
|—
|15
|04014/04013
|आनंद विहार टर्मिनल-लौकाहा बाजार-आनंद विहार टर्मिनल
|150 ट्रिप
|16
|04002/04001
|हजरत निजामुद्दीन-दादर-हजरत निजामुद्दीन
|14 ट्रिप
|17
|04227/04228
|वाराणसी-चंडीगढ़-वाराणसी
|36 ट्रिप
|18
|02458/02457
|आनंद विहार टर्मिनल-कानपुर सेंट्रल-आनंद विहार टर्मिनल
|72 ट्रिप
|19
|04314/04313
|योग नगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर-योग नगरी ऋषिकेश
|18 ट्रिप
|20
|04096/04095
|आनंद विहार टर्मिनल-पाटलिपुत्र-आनंद विहार टर्मिनल
|120 ट्रिप
टिकट बुक करते समय इन बातों का रखें ध्यान
दिवाली के दौरान लोकप्रिय ट्रेनों में टिकट तेजी से भर सकते हैं. इसलिए यात्रियों को अपनी यात्रा की तारीख पहले से तय करके रिजर्वेशन विंडो खुलते ही उपलब्धता चेक करनी चाहिए.
टिकट बुक करते समय ट्रेन नंबर, यात्रा की तारीख, बोर्डिंग स्टेशन और गंतव्य स्टेशन की जानकारी ध्यान से जांचना जरूरी है. यात्रा से पहले ट्रेन का शेड्यूल और सीट की उपलब्धता भी चेक कर लें.
रेलवे से जुड़ी सेवाओं, शिकायतों और यात्रा संबंधी जानकारी के लिए यात्री रेलमदद हेल्पलाइन 139 पर संपर्क कर सकते हैं या NTES ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं.
दिवाली के दौरान नियमित ट्रेनों में सीट नहीं मिलने पर नॉर्दर्न रेलवे की ओर से घोषित ये फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के लिए अतिरिक्त विकल्प साबित हो सकती हैं.
कंफर्म टिकट के लिए अपनाएं ये आसान ट्रिक्स
कंफर्म टिकट के लिए मास्टर लिस्ट बनाएं. टिकट बुकिंग शुरू होने से पहले ही IRCTC के टिकट बुकिंग App में यात्रियों के नाम, उम्र और बर्थ की जानकारी (Master List) सेव कर लें. समय से पहले लॉगिन करें. सुबह 8 बजे बुकिंग शुरू होने से 5 मिनट पहले लॉगिन कर लें. तेजी से पेमेंट के लिए IRCTC Wallet का प्रयोग करें.