किस्मत का ऐसा खेल! जन्मदिन पर दोस्त ने दिया लॉटरी टिकट, 9 करोड़ जीत गया शख्स

किस्मत कब और कैसे बदल जाए, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता. अमेरिका के इलिनॉय से ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां एक व्यक्ति को उसके जन्मदिन पर दोस्त ने कुछ लॉटरी टिकट गिफ्ट किए. उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन टिकटों में से एक उसकी जिंदगी बदलने वाला है. दरअसल, जिस लॉटरी टिकट को वह सामान्य सा समझ रहा था, उस पर 10 लाख डॉलर यानी करीब 9 करोड़ रुपये का इनाम निकल आया. सबसे मजेदार बात यह रही कि शुरुआत में उसे इस बात की जानकारी ही नहीं थी. वह तो टिकट देखकर यही समझ रहा था कि उसने सिर्फ 1,000 डॉलर यानी करीब 1 लाख रुपये जीते हैं. बाद में जब लॉटरी अधिकारियों ने उसे असली रकम बताई, तो उसके होश उड़ गए.

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जन्मदिन पर मिला था टिकट

रिपोर्ट के मुताबिक, यह मामला इलिनॉय के ब्रैडवुड के रहने वाले एक व्यक्ति का है. उसकी पत्नी ने जन्मदिन पर एक पार्टी आयोजित की थी. इसी दौरान उसके एक दोस्त ने उसे एक लिफाफा दिया. इस लिफाफे में कई लॉटरी टिकट थे. इनमें से एक टिकट 8 अगस्त के इलिनोइस लॉटरी (Illinois Lottery) के लॉटो गेम में लॉटो मिलियन 1 ड्रॉ का था. इस टिकट पर लिखे सभी छह नंबर ड्रॉ के विजेता नंबरों से बिल्कुल मैच हो गए. जीतने वाले नंबर थे- 11, 17, 22, 26, 36 और 45. इन सभी नंबरों के मैच होने का मतलब था कि टिकट पर सीधे 10 लाख डॉलर का जैकपॉट लग चुका था.

इतनी बड़ी रकम जीतने के बावजूद उस व्यक्ति को शुरुआत में अपनी किस्मत का अंदाजा नहीं हुआ. उसने टिकट देखा तो उसे लगा कि उसने सिर्फ 1,000 डॉलर जीते हैं. उसने टिकट चेक करने के लिए अपने एक दोस्त की भी मदद ली. लेकिन दोस्त भी टिकट को सही तरीके से समझ नहीं पाया. दोनों को लगा कि यह एक छोटी रकम की जीत है. विजेता ने बताया कि उसे लगा 1,000 डॉलर भी कम नहीं हैं और जन्मदिन का दिन अच्छा रहा. लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि असल में उसके हाथ 10 लाख डॉलर का इनाम लग चुका है.

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लॉटरी सेंटर पहुंचकर खुला असली राज

इसके बाद वह व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ लॉटरी के प्राइज सेंटर पहुंचा. दोनों को अभी भी यही लग रहा था कि वे 1,000 डॉलर का इनाम लेने आए हैं. उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों से कहा कि उन्होंने 1,000 डॉलर जीते हैं. लेकिन लॉटरी कर्मचारी ने जब टिकट की जांच की तो उन्हें बताया कि उनकी जीत 1,000 डॉलर नहीं, बल्कि 10 लाख डॉलर है. यह सुनते ही वह व्यक्ति हैरान रह गया. उसकी पत्नी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए. एक सामान्य जन्मदिन का तोहफा अचानक करोड़ों रुपये की खुशखबरी में बदल चुका था.

जीते हुए पैसों से क्या होगा?

अब इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद उस व्यक्ति ने अपने पैसों को लेकर कुछ प्लांस भी बनाए हैं. उसने बताया कि वह इस रकम का कुछ हिस्सा फ्लोरिडा में रहने वाले अपने परिवार से मिलने के लिए होने वाली सालाना यात्रा पर खर्च करेगा. वह एक नई कार और गोल्फ कार्ट खरीदने के बारे में भी सोच रहा है. इसके अलावा, उसकी और उसकी पत्नी की शादी की 40वीं सालगिरह भी आने वाली है. दोनों इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए क्रूज पर जाने की योजना बना रहे हैं.

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वह अपने बच्चों को भी इस खुशी में शामिल करना चाहता है. यानी जिस व्यक्ति ने जन्मदिन पर मिले टिकट को महज एक छोटा सा तोहफा समझा था, वही टिकट उसके लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज बन गया. जिसे वह 1 लाख रुपये की जीत समझ रहा था, वह असल में करीब 9 करोड़ रुपये का जैकपॉट निकला.

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