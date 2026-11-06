करोल बाग: गफ्फार मार्केट की दुकान में लगी आग, मोबाइल बैटरी को माना जा रहा वजह

दिल्ली के करोल बाग में शुक्रवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. गफ्फार मार्केट की चेन वाली गली में पुरी प्लाजा की एक दुकान में आग लगी. आग बुझाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है.

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दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मोबाइल बैटरी की एक दुकान से शुरू हुई. आशंका है कि बैटरियों की ओवरचार्जिंग की वजह से उनमें आग लग गई हो. आग लगने के सटीक कारण का पता कूलिंग ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही चल पाएगा.

#WATCH | Delhi: A massive fire broke out at a shop located in Puri Plaza, 13 Block, Chain Wali Gali, Gaffar Market, Karol Bagh. A total of 22 fire tenders have been rushed to the spot to control the raging blaze. Further details are awaited as operations continue. (Visuals Source: Fire Department) — ANI (@ANI) November 6, 2026

दमकल विभाग को रात 1:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. ताजा जानकारी के मुताबिक, आग एक दुकान से शुरू हुई और आसपास की दुकानों तक फैल गई थी.

#WATCH | Delhi: A fire broke out at a shop in Gaffar Market's Chain Wali Gali late last night. Fire brigade teams remain at the spot, with relief operations underway Visuals from the spot https://t.co/TO564kWQjz — ANI (@ANI) November 6, 2026

राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए अतिरिक्त पानी के टैंकर और रोशनी के उपकरण भी घटनास्थल पर भेजे गए थे.

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