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करोल बाग: गफ्फार मार्केट की दुकान में लगी आग, मोबाइल बैटरी को माना जा रहा वजह

दिल्ली के व्यस्त बाजारों में शामिल करोल बाग के गफ्फार मार्केट में शुक्रवार सुबह आग लग गई थी. चेन वाली गली के पुरी प्लाजा की एक दुकान आग की चपेट में आ गई. सूचना मिलते ही दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर भेजी गई थीं.

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गफ्फार मार्केट की चेन वाली गली में आग लगी (फोटो- ANI)
गफ्फार मार्केट की चेन वाली गली में आग लगी (फोटो- ANI)

दिल्ली के करोल बाग में शुक्रवार सुबह आग लगने से अफरा-तफरी मच गई. गफ्फार मार्केट की चेन वाली गली में पुरी प्लाजा की एक दुकान में आग लगी. आग बुझाने के लिए दमकल की 22 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच से पता चला है कि आग ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद मोबाइल बैटरी की एक दुकान से शुरू हुई. आशंका है कि बैटरियों की ओवरचार्जिंग की वजह से उनमें आग लग गई हो. आग लगने के सटीक कारण का पता कूलिंग ऑपरेशन पूरा होने के बाद ही चल पाएगा.

दमकल विभाग को रात 1:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी. ताजा जानकारी के मुताबिक, आग एक दुकान से शुरू हुई और आसपास की दुकानों तक फैल गई थी.

राहत और बचाव कार्य में मदद के लिए अतिरिक्त पानी के टैंकर और रोशनी के उपकरण भी घटनास्थल पर भेजे गए थे.

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