scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Kitchen Towel Cleaning Tips: बार-बार धोने पर भी रसोई के कपड़ों से नहीं जाती बदबू? ये आसान तरीके आएंगे काम

Kitchen Towel Cleaning Tips: रसोई में इस्तेमाल होने वाले कपड़े को बार-बार धोने के बाद भी अगर उसमें से खट्टी या सीलन जैसी बदबू आती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. अक्सर गीला कपड़ा लंबे समय तक पड़ा रहने और सही तरीके से न सूखने की वजह से ऐसी समस्या होती है. जानिए रसोई के कपड़ों की बदबू दूर करने के 6 आसान तरीके और स्पंज को साफ रखने के टिप्स, जिनसे आपकी रसोई साफ-सुथरी और फ्रेश बनी रहेगी.

Advertisement
X
रसोई के कपड़ों से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए उन्हें ढंग से सुखाना जरूरी है. (Photo: ITG)
रसोई के कपड़ों से आने वाली बदबू को खत्म करने के लिए उन्हें ढंग से सुखाना जरूरी है. (Photo: ITG)

Kitchen Towel Cleaning Tips: किचन की सफाई करते समय हम अक्सर गैस, स्लैब, सिंक और बर्तनों पर तो पूरा ध्यान देते हैं, लेकिन जिस कपड़े से इनकी सफाई करते हैं, उसे अक्सर इग्नोर कर दिया जाता है. इसी कपड़े से कुछ दिनों बाद इतनी अजीब बदबू आने लगती है कि उसे इस्तेमाल करने का मन नहीं करता. कई बार तो कपड़े को साबुन या डिटर्जेंट से अच्छी तरह धोने के बाद भी सीलन और अजीब सी बदबू बनी रहती है.

अगर आपकी रसोई के कपड़ों का हाल भी कुछ ऐसा ही है तो हर बार कपड़ा बदलने या महंगे क्लीनर खरीदने की जरूरत नहीं है. दरअसल, इसकी वजह सिर्फ कपड़े पर जमी गंदगी नहीं, बल्कि उसमें फंसी नमी भी हो सकती है. गीले कपड़े को एक जगह छोड़ देना, बार-बार उसी कपड़े से अलग-अलग काम करना और ठीक से न सुखाना बदबू की समस्या बढ़ा सकता है. कुछ छोटी-छोटी आदतें बदलकर आप इस परेशानी को काफी हद तक कम कर सकते हैं.

1. इस्तेमाल के बाद गीला कपड़ा फैलाकर सुखाएं: रसोई का कपड़ा इस्तेमाल करने के बाद उसे मोड़कर किसी कोने या सिंक के पास न छोड़ें. ऐसा करने से कपड़े के अंदर नमी फंसी रह जाती है, जिससे सीलन और बदबू आने लगती है. इसलिए इस्तेमाल के बाद कपड़े को अच्छी तरह फैलाकर ऐसी जगह टांगें, जहां उसमें हवा लगे. ध्यान रखें कि दोबारा इस्तेमाल करने से पहले कपड़ा पूरी तरह सूख जाए.

2. हर काम के लिए अलग कपड़ा रखें: कई घरों में एक ही कपड़े से हाथ पोंछने, बर्तन सुखाने और किचन का स्लैब साफ करने का काम लिया जाता है. इससे कपड़े में तेल, खाने के टुकड़े और गंदगी जमा होने लगती है, जो बदबू की वजह बन सकते हैं. इसलिए हाथ पोंछने, बर्तन सुखाने और सफाई के लिए अलग-अलग कपड़े रखें. इससे कपड़े ज्यादा साफ रहेंगे और बदबू भी कम होगी.

3. फैब्रिक सॉफ्टनर का इस्तेमाल न करें: कपड़ों को मुलायम और खुशबूदार बनाने के लिए लोग फैब्रिक सॉफ्टनर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रसोई के कपड़ों के लिए ये सही ऑप्शन नहीं है. सॉफ्टनर कपड़े के रेशों पर एक लेयर बना सकता है, जिससे उसकी पानी सोखने की क्षमता कम हो सकती है. इससे कपड़ा देर तक गीला रह सकता है. इसलिए किचन के कपड़े धोते समय नॉर्मल डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें और फैब्रिक सॉफ्टनर से बचें.

4. बदबू आने पर गर्म पानी से धोएं: अगर रसोई के कपड़े से सीलन जैसी बदबू आ रही है तो उसे गर्म पानी से धो सकते हैं. इससे कपड़े में जमा चिकनाई और गंदगी हटाने में मदद मिलती है. ध्यान रखें कि पानी का टेंपरेचर कपड़े के मटेरियल के हिसाब से हो. इसके अलावा धोते समय थोड़ा बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं. सफेद सिरका भी बदबू कम करने में मददगार हो सकता है. ध्यान रहे कि सिरके और ब्लीच को कभी एक साथ न मिलाएं.

5. जल्दी सूखने वाले कपड़े चुनें: अगर आपका रसोई का कपड़ा बार-बार धोने के बाद भी बदबू करता है तो उसके मटेरियल पर ध्यान दें. मोटे और ज्यादा पानी सोखने वाले कपड़ों को सूखने में समय लगता है. खासकर जहां धूप और हवा कम आती है, वहां यह परेशानी बढ़ सकती है. इसलिए ऐसे कपड़े इस्तेमाल करें जो पानी अच्छी तरह सोखने के साथ जल्दी सूख भी जाएं. रसोई में दो-तीन कपड़े रखें, ताकि एक सूख रहा हो तो दूसरे का इस्तेमाल कर सकें.

6. रसोई के स्पंज को भी साफ रखें: रसोई के कपड़े की तरह बर्तन धोने वाले स्पंज से भी बदबू आ सकती है. स्पंज में पानी और खाने के छोटे टुकड़े फंसे रह जाते हैं. गीला छोड़ने पर इसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं.

Advertisement

इसलिए इस्तेमाल के बाद स्पंज को अच्छी तरह निचोड़ें और ऐसी जगह रखें, जहां वह जल्दी सूख सके. इसे नियमित रूप से बदलते रहें. अगर स्पंज से लगातार बदबू आ रही है या वह खराब हो गया है तो नया स्पंज इस्तेमाल करें.

सम्बंधित ख़बरें

Rhea Badal Wedding Look
J&K के राजकुमार की पंजाबी दुल्हन के चर्चे, आनंद कारज में लगीं सुंदर
Dhanteras 2026 (Photo: ITG)
घर में बरकत के लिए धनतेरस पर करें ये 10 काम, बनी रहेगी सुख-समृद्धि
Sara Tendulkar Diwali Look
सूट पहन ऑफिस की दिवाली पार्टी में छाईं सारा-सानिया, देखें PHOTOS
Who is Vidyutjihva? (Photo: ITG)
कौन थे शूर्पणखा के पति, 'रामायण' में विवेक ओबराय ने निभाया है रोल
Instant Butter Chakli
चावल के आटे से दिवाली पर बनाएं क्रिस्पी बटर चकली, सब पूछेंगे रेसिपी
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    इंतजार खत्म! भारत ने लॉन्च किए 3 स्वदेशी AI मॉडल, बिना इंटरनेट भी करेगा काम, ChatGPT से मुकाबला? |
    'रूस-यूक्रेन विवाद सुलझने के करीब', ट्रंप ने फिर किया शांति समझौते का दावा |
    8 नवंबर को ही छोटी और बड़ी दिवाली, जानें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त |
    Ramayana Box Office Collection: धुरंधर 2 और आदिपुरुष से पीछे छूटी 'रामायण', जानें पहले दिन का पूरा कलेक्शन |
    टीचर भर्ती रद्द हुई तो सिलाई करने लगीं, अब बन गईं सरपंच... शारदा राणा ने 6 करोड़पति उम्मीदवारों को चुनाव में दी पटखनी |
    न्यूजीलैंड में प्यार, राजस्थान में शादी, फ्रांस से आई बारात ने लूटी महफिल |
    AI बूम पर ब्रेक! अमेरिकी शेयर बाजार में सुनामी, एक ही झटके में स्वाहा हुए लाखों करोड़ रुपये |
    वैभव सूर्यवंशी के बिना बिहार बेहाल... कप्तान बदलने पर भी नहीं थमा हार का सिलसिला, रणजी ट्रॉफी में कैसे बदलेगी तस्वीर |
    Dhanteras 2026: आज है धनतेरस, सोना-चांदी खरीदने से पहले जान लें शुभ मुहूर्त और पूजा का सही समय |
    फ्रांस में प्रदर्शन के बाद पेरिस में रात को दिखा अलग नजारा, झांकियों और मशालों से जगमगाया नेशन स्क्वायर
    Advertisement