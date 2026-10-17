scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सालों पहले हो गई थी अनिरुद्ध की शादी की भविष्यवाणी! अब जल्द IPL टीम की मालकिन संग लेंगे सात-फेरे

म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध की शादी अब जल्द होने वाली है. इस बीच उनका एक पुराना क्लिप वायरल हो रहा है. टीवी पर कई सालों पहले अनिरुद्ध की शादी को लेकर एक भविष्यवाणी की गई थी, जो अब सच हो चुकी है. सालों पहले क्या कहा गया था?

Advertisement
X
काव्या से हो रही अनिरुद्ध की शादी (Photo: ITGD)
काव्या से हो रही अनिरुद्ध की शादी (Photo: ITGD)

साउथ के मशहूर म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर अब शादी करने जा रहे हैं. 11 नवंबर को ग्रीस में उनकी वेडिंग है. उनकी शादी सन टीवी और IPL टीम सनराइजर्स हैदराबाद के मालिक कलानिधि मारन की बेटी काव्या से हो रही है. इस ग्रैंड वेडिंग के रिसेप्शन में कई बड़ी हस्थियां शामिल होंगी. 

अनिरुद्ध और काव्या मारन की शादी इंटरनेट पर सबसे ज्यादा चर्चा में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर सीएम थलपति विजय उनकी खुशियों में शामिल होने वाले हैं. 21 नवंबर को जो चेन्नई में ग्रैंड रिसेप्शन है, उसमें ये सभी लोग मौजूद होंगे. काव्या अब रजनीकांत के घर की बहू बनने जा रही हैं. पिछला कुछ समय उनके परिवार के लिए प्रोफेशनली भी काफी अच्छा गया है, अब पर्सनल जिंदगी में भी खुशियां आ रही हैं. 

अनिरुद्ध की शादी की भविष्यवाणी

सम्बंधित ख़बरें

Anirudh and Kavya Maran love story
Anirudh-Kavya Love Story: IPL टीम की मालकिन को दुल्हन बनाएंगे अनिरुद्ध, कितना है उम्र का फासला? ऐसी है लव स्टोरी
Anirudh Ravichander Kavya Maran
अनिरुद्ध की दुल्हन बनेंगी काव्या मारन, तेलंगाना CM को मिला न्योता
Lokesh Kanagaraj, Wamiqa Gabbi starrer DC movie review
Review: अनिरुद्ध के म्यूजिक से सजी DC, वामिका उड़ाएंगी होश
Kavya Maran Marriage
कंपोजर की दुल्हन बनेगी IPL टीम की मालकिन, इस महीने होंगे सात फेरे
Satyendra soni, Anirudh Ravichander
Film Wrap: मिर्जापुर फेम एक्टर को बनाया बंधक, IPL टीम की मालकिन से होगी सिंगर की शादी

अनिरुद्ध की शादी काव्या से होगी, इस बात की भविष्यवाणी भी कई सालों पहले हो चुकी थी. इंटरनेट पर इस समय एक क्लिप वायरल है, जो करीब 10 साल पुरानी बताई जा रही है. इसमें एक टैरोट रीडर म्यूजिक कंपोजर को ये बता रही हैं कि उनकी शादी किससे होगी. एक तमिल चैनल पर अनिरुद्ध की लव लाइफ की चर्चा हुई थी. इसमें टैरोट रीडर से पूछा गया कि उनकी शादी से पहले कितनी गर्लफ्रेंड होंगी, और वो लव मैरिज करेंगे या अरेंज? 

Advertisement

तो इसपर कहा गया था कि अनिरुद्ध उसी लड़की से शादी करेंगे, जिसे उनके पिता पसंद करेंगे. उन्होंने ये भी कहा था कि अनिरुद्ध की शादी लव मैरिज होगी, यानी पहले वो किसी लड़की से प्यार करेंगे और फिर अपने पिता से उसकी शादी के लिए मंजूरी लेंगे. इतना ही नहीं, ज्योतिषी ने अनिरुद्ध की होने वाली पत्नी को लेकर भी कुछ बातें बताई थीं.

उन्होंने कहा था कि अनिरुद्ध की पत्नी फिल्म इंडस्ट्री से नहीं होगी. वो लड़की काफी पढ़ी-लिखी होगी और उसका संबंध टेलीकम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग फील्ड से हो सकता है. ज्योतिषी ने यहां तक कहा था कि वो लड़की अनिरुद्ध के घर से एक-दो किलोमीटर के दायरे में रहती होगी.

काव्या से कैसे जुड़ रही है भविष्यवाणी?

अब अनिरुद्ध और काव्या मारन की शादी की खबरों के बीच लोगों को करीब 10 साल पुराना यही वीडियो याद आ गया है. लोगों का कहना है कि उस समय की गई कई बातें काव्या के साथ मेल खाती नजर आ रही हैं. काव्या के पिता सन टीवी के मालिक हैं, जो एक टेलीकम्युनिकेशन या ब्रॉडकास्टिंग चैनल है. वहीं काव्या ने यूके के बिजनेस स्कूल से MBA किया हुआ है.

रिपोर्ट के मुताबिक, अनिरुद्ध और काव्या पहले एक-दूसरे को पसंद करते थे और बाद में दोनों के परिवारों की सहमति भी मिल गई. यही वजह है कि पुरानी भविष्यवाणी का वीडियो अब दोबारा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Advertisement

बात करें अनिरुद्ध कैसे रजनीकांत से जुड़े हुए हैं, तो दरअसल तमिल सुपरस्टार की पत्नी लता रजनीकांत म्यूजिक कंपोजर की सगी मौसी हैं. रजनीकांत ने अनिरुद्ध को बचपन से पाला है, और अब वो उनकी फिल्मों में दमदार म्यूजिक देकर लोगों का दिल जीतते हैं. हाल ही में आई उनकी जेलर 2 में भी अनिरुद्ध के गाने ही धूम मचा रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    सालों पहले हो गई थी अनिरुद्ध की शादी की भविष्यवाणी! अब जल्द IPL टीम की मालकिन संग लेंगे सात-फेरे |
    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर अनियंत्रित होकर पलटी गाड़ी, 8 श्रद्धालुओं की मौत |
    बांग्लादेश के कॉक्स बाजार में बड़ा हादसा, रिसॉर्ट में भड़की आग, बच्चे समेत 10 लोगों की जलकर मौत |
    फेक WhatsApp को मिले 5 लाख डाउनलोड, तुरंत करें रिमूव, असली ऐप ऐसे पहचानें |
    ग्रेटर नोएडा: एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत, नूडल्स खाकर सोए थे सभी |
    Kal Ka Rashifal 18 October 2026: कल 4 राशियों पर बरसेगा पैसा, जानें मेष से मीन तक का राशिफल |
    केरलम के पूर्व सीएम पी. विजयन को ED का समन, 23 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया, क्या है मामला? |
    पति से तलाक, फिर दो बॉयफ्रेंड... एक के संग पत्नी की तरह रहने लगी, खतरनाक मोड़ पर पहुंची लव ट्रायंगल की कहानी |
    रूस ने यूक्रेन की 15 से ज्यादा एनर्जी फैसिलिटी को कर दिया तबाह, 300 से ज्यादा ड्रोन-मिसाइल दागे |
    रातोंरात 14 बीघा से ज्यादा गन्ना पैरों तले रौंदा, सुबह बर्बाद फसल देख सिर पकड़कर बैठ गया किसान
    Advertisement