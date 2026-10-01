scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्लास के बाहर बुलाया, फिर युवकों ने घेरा... बेंगलुरु में 19 साल के बीकॉम छात्र की चाकू मारकर हत्या

बेंगलुरु के नगरभावी में 19 साल के छात्र योगेश की कॉलेज के पास चाकू मारकर हत्या कर दी गई. क्लास से बाहर बुलाने के बाद 5-6 युवकों से उसका विवाद हुआ था. पुलिस हत्या की वजह और आरोपियों की तलाश कर रही है. पढ़ें पूरी कहानी.

Advertisement
X
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

बेंगलुरु में एक 19 साल के बीकॉम छात्र की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान योगेश के रूप में हुई है. वह नागदेवनहल्ली का रहने वाला था और महेश PU कॉलेज में BCom फर्स्ट ईयर का छात्र था. वारदात कॉलेज के पीछे जिम के पास करीब दोपहर 2.30 बजे हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

पुलिस के मुताबिक, नगरभावी इलाके में बुधवार दोपहर योगेश कॉलेज में क्लास कर रहा था, तभी उसे किसी का फोन आया. फोन करने वाले ने उसे क्लास से बाहर आने और किसी व्यक्ति से मिलने के लिए कहा था. इसके बाद योगेश अपने एक क्लासमेट के साथ बाहर गया. कॉलेज के पीछे जिम के पास उसकी मुलाकात 5-6 युवकों के एक समूह से हुई, जिसमें उसका एक कॉलेज साथी भी शामिल था.

बताया जा रहा है कि युवकों के समूह और योगेश के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला विवाद और मारपीट तक पहुंच गया. पुलिस के अनुसार, इसी दौरान समूह में शामिल एक युवक ने योगेश के सीने में धारदार हथियार से वार कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि चोट काफी गहरी थी और शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि हमले में खंजर जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया.

सम्बंधित ख़बरें

Suspect Co pilot is Oman National
UAE में इजरायल के राजदूत ने कहा- हमलावर ओमानी नागरिक, मोटिव साफ नहीं
Two sadhus murdered in Shahjahanpur
शाहजहांपुर में 2 साधुओं की न‍िर्मम हत्या, मंदिर परिसर में ही शवों को जलाया
Astha Kunj Gang Rape Case Identification Parade
आस्था कुंज गैंगरेप: नाबालिग पीड़िता ने तीनों आरोपियों को पहचाना
Four Bodies Found in MT Al Jafzia Ship
मुंबई के मनोरी बीच के पास फंसे जहाज में 4 लोगों की मौत, पुलिस को ये आशंका
पूरे मामले की जांच में जुटी पुलिस. (Photo: Representational)
शादी का वादा किया, संबंध बनाए, युवती प्रेग्नेंट हो गई तो मुकर गया आरोपी
Advertisement

हमले के बाद योगेश को उसके साथ गए क्लासमेट ने बाइक से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक, योगेश को अस्पताल लाए जाने के समय ही उसकी मौत हो चुकी थी. दिनदहाड़े कॉलेज के पास हुई इस वारदात से छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई है. पश्चिमी बेंगलुरु के डीसीपी यतीश एन ने बताया कि फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है. योगेश के साथ मौके पर मौजूद क्लासमेट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उसका कहना है कि वह विवाद के समय कुछ दूरी पर था, इसलिए उसे यह पता नहीं है कि आखिर किस बात को लेकर बहस शुरू हुई थी.

पुलिस के मुताबिक, हमलावरों में से एक योगेश का कॉलेजमेट था, जबकि बाकी युवक बाहरी थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि योगेश को जानने वाली एक लड़की और हमलावरों में से एक या उससे ज्यादा युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इस घटना की वजह हो सकता है. हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि यह बात अभी जांच में साबित नहीं हुई है और हत्या की असली वजह का पता लगाया जा रहा है.

Advertisement

पुलिस के अनुसार, आरोपियों का संबंध लक्केरे और उसके आसपास के इलाकों से बताया जा रहा है. पुलिस अब घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने के साथ आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस का मुख्य फोकस हमले में शामिल युवकों को पकड़ने और विवाद की असली वजह सामने लाने पर है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    यूपी राज्यसभा चुनाव: BJP-SP का एक-दूसरे के विधायकों में सेंधमारी का दावा |
    फ्लाई दुबई विमान में टला बड़ा हादसा, भारतीय पायलट की बहादुरी से बचीं सैकड़ों जानें |
    यूपी में क्या माफियाराज Vs एनकाउंटर बनेगा बड़ा चुनावी मुद्दा? देखें दंगल |
    सोन‍िया गांधी का नीतीश कुमार पर बयान, JDU नेता संजय झा ने क‍िया पलटवार |
    How To Fix Toilet Flush Tank Leakage: फ्लश टैंक से लगातार रिस रहा है पानी? बिना प्लंबर 10 मिनट में खुद करें ठीक, ऐसे रुकेगी लीकेज |
    Pitra Paksha 2026: पितृपक्ष में छत का लेंटर डलवाएं या नहीं? जानें क्या कहते हैं शास्त्रों के विद्वान |
    Gen Z डेटिंग में ‘कोल्ड अप्रोच’ से क्यों बचती है? बार से ज्यादा ऐप्स पर भरोसा क्यों? |
    को-पायलट के हमले के बाद घायल पायलट का Video, तबूक में हुई लैंडिंग |
    TATA ने बेच दीं 2 लाख से ज्यादा कारें... इस SUV के दीवाने हुए लोग |
    चीन में बढ़ी टेंशन, प्रशांत महासागर में तेजी से ताकतवर हो रहा रिकॉर्डतोड़ सुपर अल-नीनो
    Advertisement