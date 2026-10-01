क्लास के बाहर बुलाया, फिर युवकों ने घेरा... बेंगलुरु में 19 साल के बीकॉम छात्र की चाकू मारकर हत्या

बेंगलुरु में एक 19 साल के बीकॉम छात्र की सरेआम चाकू मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान योगेश के रूप में हुई है. वह नागदेवनहल्ली का रहने वाला था और महेश PU कॉलेज में BCom फर्स्ट ईयर का छात्र था. वारदात कॉलेज के पीछे जिम के पास करीब दोपहर 2.30 बजे हुई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया.

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पुलिस के मुताबिक, नगरभावी इलाके में बुधवार दोपहर योगेश कॉलेज में क्लास कर रहा था, तभी उसे किसी का फोन आया. फोन करने वाले ने उसे क्लास से बाहर आने और किसी व्यक्ति से मिलने के लिए कहा था. इसके बाद योगेश अपने एक क्लासमेट के साथ बाहर गया. कॉलेज के पीछे जिम के पास उसकी मुलाकात 5-6 युवकों के एक समूह से हुई, जिसमें उसका एक कॉलेज साथी भी शामिल था.

बताया जा रहा है कि युवकों के समूह और योगेश के बीच किसी बात को लेकर बहस शुरू हो गई. देखते ही देखते मामला विवाद और मारपीट तक पहुंच गया. पुलिस के अनुसार, इसी दौरान समूह में शामिल एक युवक ने योगेश के सीने में धारदार हथियार से वार कर दिया. हमले के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए. पुलिस का कहना है कि चोट काफी गहरी थी और शुरुआती तौर पर ऐसा लगता है कि हमले में खंजर जैसे हथियार का इस्तेमाल किया गया.

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हमले के बाद योगेश को उसके साथ गए क्लासमेट ने बाइक से नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. लेकिन अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस के मुताबिक, योगेश को अस्पताल लाए जाने के समय ही उसकी मौत हो चुकी थी. दिनदहाड़े कॉलेज के पास हुई इस वारदात से छात्रों और स्थानीय लोगों के बीच चिंता का माहौल बन गया.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हमलावरों की तलाश के लिए विशेष टीम बनाई गई है. पश्चिमी बेंगलुरु के डीसीपी यतीश एन ने बताया कि फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट नहीं हुई है. योगेश के साथ मौके पर मौजूद क्लासमेट ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उसका कहना है कि वह विवाद के समय कुछ दूरी पर था, इसलिए उसे यह पता नहीं है कि आखिर किस बात को लेकर बहस शुरू हुई थी.

पुलिस के मुताबिक, हमलावरों में से एक योगेश का कॉलेजमेट था, जबकि बाकी युवक बाहरी थे. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि योगेश को जानने वाली एक लड़की और हमलावरों में से एक या उससे ज्यादा युवकों के बीच किसी बात को लेकर विवाद इस घटना की वजह हो सकता है. हालांकि पुलिस ने साफ किया है कि यह बात अभी जांच में साबित नहीं हुई है और हत्या की असली वजह का पता लगाया जा रहा है.

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पुलिस के अनुसार, आरोपियों का संबंध लक्केरे और उसके आसपास के इलाकों से बताया जा रहा है. पुलिस अब घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ करने के साथ आरोपियों की पहचान और उनकी भूमिका की जांच कर रही है. फिलहाल पुलिस का मुख्य फोकस हमले में शामिल युवकों को पकड़ने और विवाद की असली वजह सामने लाने पर है.

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