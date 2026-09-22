सत्ता की ठाठ-बाठ से सीधे बेसमेंट की मार! ‘राइज एंड फॉल’ में तेज प्रताप यादव, शो से गर्दा उड़ाएंगे लालू के 'लाल'?

भारत के दिग्गज क्रिकेटर रहे वीरेंद्र सहवाग अब रियलिटी शो के होस्ट बन चुके हैं. एमएक्स प्लेयर के शो राइज एंड फॉल सीजन 2 को इस बार वो होस्ट करने वाले हैं. पिछला सीजन शार्क टैंक फेम अश्नीर ग्रोवर ने होस्ट किया था. पहले सीजन की सफलता के बाद, दूसरे सीजन भी कई सूरमा कंटेस्टेंट्स इसमें शामिल हुए हैं. बिहार के प्रभावी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस शो में आने वाले हैं.

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100 कैमरा से घिरेंगे तेज प्रताप यादव

राइज एंड फॉल 2 में तेज प्रताप यादव का सफर कैसा होने वाला है, इसपर हर किसी की नजर रहने वाली है. वो सत्ता से दूर करीब 100 से ज्यादा कैमरा के बीच रहने वाले हैं. उनकी हर हरकत पर लोगों की नजर रहने वाली है. शो में वो टावर की लैविश लाइफ जीने वाले हैं, या बेसमेंट की मार झेलेंगे ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है.

तेज प्रताप वैसे जमीन से जुड़े हुए इंसान रहे हैं. उन्होंने अपना काफी समय गांव में बिताया है. मगर जबसे वो सत्ता में आए हैं, तबसे ठाठ-बाठ की जिंदगी जी रहे हैं. ऐसे में अगर उनका शो में फॉल होता है और वो बेसमेंट में जाते हैं, तो उन्हें वो सभी काम करने पड़ेंगे जिसकी उम्मीद जनता ने नहीं की होगी. हालांकि अगर वो शो में अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो उनके समर्थक बड़े खुश भी होंगे.

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तेज प्रताप को वैसे शो में शहजाद पूनावाला और मनीष कश्यप से भी तगड़ा मुकाबला मिलने वाला है. दोनों उन्हीं की तरह राजनीति के बड़े और जाने-माने खिलाड़ी रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि दोनों ही तेज प्रताप की विपक्ष पार्टी का हिस्सा रहे. ऐसे में क्या वो शो में गर्दा उड़ा पाएंगे? ये देखने लायक रहने वाला है.

क्या है शो का फॉर्मैट?

शो का फॉर्मेट काफी अनोखा रहता है. इसमें कुछ खिलाड़ी टावर में रहकर ऐशो-आराम की जिंदगी जीते हैं. वहीं बाकी बचे लोग नीचे बेसमेंट में जाकर मच्छर-अंधेरे में जिंदगी गुजारते हैं. बेसमेंट में कभी-कभी जमीन पर भी सोना पड़ता है. वहां कंटेस्टेंट्स को काफी काम भी करना पड़ता है, और शो के सभी टास्क भी परफॉर्म करने पड़ते हैं. हालांकि उनके पास भी टावर में जाने का मौका होता है, लेकिन वो फैसला भी ऊपर बैठे खिलाड़ियों के हाथ में होता है.

राइज एंड फॉल 2 में कौन-कौन है?

राजनीति से तेज प्रताप के अलावा शो में फिल्मी-टेलीविजन, सोशल मीडिया जगत के कई सितारे जैसे करण पटेल, स्वरा भास्कर, प्रियंका चाहर चौधरी, गौतम गुलाटी, सारा गुरपाल, काजल राघवानी, राज ग्रोवर, अनीश भगत, निहारिका तिवारी, कायरा, सिवेट तोमर, इरीना रुदाकोवा नजर आएंगे.

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