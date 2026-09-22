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शेफाली वर्मा ने एशियन गेम्स में किया गजब का करिश्मा, लगाया रनों का ऐसा अंबार कि बन गया वर्ल्ड रिकॉर्ड

शेफाली वर्मा ने श्रीलंका के खिलाफ फाइनल मैच में एक बार फिर टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाने में कामयाबी हासिल की. इसके साथ ही उन्होंने अपने नाम एक कमाल का रिकॉर्ड भी दर्ज कर लिया.

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शेफाली ने किया कमाल. (PHOTO: AP)
शेफाली ने किया कमाल. (PHOTO: AP)

एशियन गेम्स 2026 के फाइनल में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को 147 रनों के विशाल अंतर से रौंदकर एक बार फिर गोल्ड मेडल पर कब्जा जमा लिया है. भारत को इस मुकाबले में एक बार फिर स्मृति मंधाना और शेफाली वर्मा से ताबड़तोड़ शुरुआत मिली.  

इस खिताबी मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 3 विकेट पर 216 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, जिसके जवाब में श्रीलंकाई टीम महज 69 रनों पर ढेर हो गई.

इस धमाकेदार जीत के बीच भारत की तूफानी ओपनर शेफाली वर्मा ने भी एक बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. शेफाली वर्मा ने महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है

लॉरा वोलवार्ट का पछाड़ किया कमाल

शेफाली ने साउथ अफ्रीका की दिग्गज खिलाड़ी लॉरा वोलवार्ट के 824 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की. श्रीलंका के खिलाफ कोरोगी स्पोर्ट्स पार्क में खेले गए फाइनल मुकाबले में शेफाली को यह रिकॉर्ड तोड़ने के लिए महज 10 रनों की दरकार थी और उन्होंने अपनी पारी की सातवीं गेंद पर ही इस मुकाम को पार कर लिया.

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 इस साल शेफाली का बल्ला आग उगल रहा है और उन्होंने 24 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 39.22 की शानदार औसत से कुल 863 रन बना लिए हैं. एशियन गेम्स के इस महामुकाबले में भी शेफाली का आक्रामक अंदाज देखने को मिला. उन्होंने महज 29 गेंदों पर 3 चौकों और 3 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 48 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली. 

जबरदस्त फॉर्म में हैं शेफाली वर्मा 

हालांकि, वह अर्धशतक से चूक गईं, लेकिन साथी ओपनर स्मृति मंधाना (79 रन) के साथ मिलकर उन्होंने पहले विकेट के लिए 99 रनों की शतकीय साझेदारी कर टीम को एक मजबूत शुरुआत दी. इस साल टी20 फॉर्मेट में शेफाली के नाम 1 शतक और 7 अर्धशतक दर्ज हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट 162.83 का रहा है.

हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू (2024 में 32 छक्के) का रिकॉर्ड तोड़ा था. शेफाली इस साल टी20 इंटरनेशनल में अब तक 38 छक्के और 99 चौके जड़ चुकी हैं.
टी20 फॉर्मेट में शेफाली के कुल छक्कों की संख्या 107 हो गई है, जो भारत की तरफ से स्मृति मंधाना के साथ संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा है.
 

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