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Mustard Oil For Hair Growth: क्या आप भी सीधे सिर पर उड़ेल लेते हैं सरसों का तेल? जान लें चंपी करने का सही तरीका, तेजी से लंबे और घने होंगे बाल

Mustard Oil For Hair Growth: दादी-नानी के जमाने से इस्तेमाल होने वाला सरसों का तेल बालों को मजबूत और घना बनाने में बेहद असरदार है. लेकिन इस लगाने का सही तरीका पता होना जरूरी है. जानिए बालों में सरसों का तेल लगाने का सही तरीका, चंपी के स्टेप्स और मेथी दाना मिलाकर तेल तैयार करने का आसान तरीका.

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बालों को लंबा-घना करने के लिए सरसों के तेल में मेथी दाना मिलाकर लगाना अच्छा माना जाता है. (Photo: ITG)
बालों को लंबा-घना करने के लिए सरसों के तेल में मेथी दाना मिलाकर लगाना अच्छा माना जाता है. (Photo: ITG)

Mustard Oil For Hair Growth: बालों का झड़ना, टूटना और लंबाई का एक जगह रुक जाना आजकल काफी आम समस्या हो गई है. इसके लिए लोग तरह-तरह के महंगे हेयर सीरम और ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन घर की रसोई में रखा एक पुराना तेल भी बालों की देखभाल में काम आ सकता है. बात हो रही है सरसों के तेल की. दादी-नानी के जमाने से सरसों के तेल को बालों को लंबा और घना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है. उनके समय से इसकी चंपी की जाती रही है.

हालांकि सिर्फ बालों में तेल लगा लेना ही काफी नहीं है. तेल कितना लगाना है, किस तरह स्कैल्प पर मसाज करनी है और कितनी देर बाद बाल धोने हैं, ये बातें भी मायने रखती हैं. अगर आप भी बालों को लंबा और मजबूत बनाने के लिए सरसों का तेल इस्तेमाल करती हैं, तो इसे लगाने का सही तरीका जान लीजिए.

बालों के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है सरसों का तेल?
सरसों के तेल में फैटी एसिड और विटामिन ई जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये बालों और स्कैल्प को कंडीशन करने में मदद कर सकता है. तेल से की जाने वाली हल्की मसाज स्कैल्प को रिलैक्स करने के साथ बालों में नमी बनाए रखने में भी मदद करती है.

अगर स्कैल्प रूखी रहती है या बाल बहुत ड्राई और बेजान महसूस होते हैं, तो ऑयलिंग बालों की देखभाल का हिस्सा बनाई जा सकती है. हालांकि, बालों की ग्रोथ केवल तेल लगाने पर निर्भर नहीं करती. खान-पान, नींद, स्ट्रेल और शरीर की दूसरी स्थितियां भी बालों की सेहत पर असर डालती हैं.

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सरसों का तेल लगाने का सही तरीका क्या है?

1. तेल को हल्का गुनगुना करें: सरसों का तेल लगाने के लिए सबसे पहले उसे अपनी जरूरत के हिसाब से एक कटोरी में निकाल लें. इसे हल्का गुनगुना कर लें. ध्यान रखें कि तेल बहुत गर्म न हो. बहुत गर्म तेल स्कैल्प को नुकसान पहुंचा सकता है.

2. सीधे बालों पर उड़ेलने के बजाय स्कैल्प पर लगाएं: तेल को थोड़ा-थोड़ा करके स्कैल्प पर लगाएं. उंगलियों के पोरों से धीरे-धीरे मसाज करें. नाखूनों से स्कैल्प को रगड़ने की गलती न करें, इससे जलन या खरोंच हो सकती है. लगभग 5-10 मिनट तक हल्के हाथों से मसाज करना काफी है. बहुत जोर से दबाने या लगातार रगड़ने की जरूरत नहीं है.

3. बालों की लंबाई और सिरों पर भी लगाएं: अगर बालों की लंबाई ड्राई और रूखी है, तो बचा हुआ तेल बालों की मिड-लेंथ और सिरों पर भी हल्के हाथ से लगा सकती हैं. खासकर बालों के सिरे ज्यादा सूखे हों तो वहां थोड़ी मात्रा में तेल लगाना फायदेमंद हो सकता है.

4. घंटों तक तेल लगाए रखना जरूरी नहीं: तेल लगाने के बाद इसे कुछ घंटे के लिए छोड़ सकती हैं और फिर माइल्ड शैंपू से बाल धो लें. अगर आपकी स्कैल्प ऑयली है या तेल लगाने से खुजली होती है, तो पूरी रात तेल लगाकर सोने से बचें.

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हफ्ते में 1-2 बार ऑयलिंग करना काफी है. बहुत ज्यादा तेल लगाने से बाल तेजी से बढ़ेंगे, ऐसा जरूरी नहीं है.

सरसों के तेल में मेथी मिलाकर भी कर सकती हैं चंपी
अगर आप सरसों के तेल में कुछ और मिलाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो मेथी दाने बढ़िया ऑप्शन है. इसके लिए सरसों के तेल में थोड़ी मात्रा में मेथी दाने डालकर हल्का गर्म करें. तेल ठंडा होने के बाद इसे छान लें और फिर स्कैल्प पर इस्तेमाल करें. मेथी को बालों की देखभाल में लंबे समय से इस्तेमाल किया जाता रहा है.  

सेंसिटिव स्कैल्प है तो पहले करें पैच टेस्ट
सरसों का तेल कुछ लोगों की स्कैल्प पर तेज या गर्म महसूस हो सकता है. अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो इसे पूरे सिर पर लगाने से पहले हाथ या कान के पीछे थोड़ी मात्रा लगाकर देख लें. लालिमा, जलन, खुजली या रैश नजर आए तो इसका इस्तेमाल न करें.

लंबे-घने बालों के लिए सिर्फ सरसों के तेल पर ना रहें निर्भर
बालों को लंबा करने के लिए ऑयलिंग को पूरी हेयर केयर रूटीन का एक हिस्सा मानें. पर्याप्त प्रोटीन और पोषक तत्वों वाला खान-पान, अच्छी नींद, कम स्ट्रेस और बालों की सही देखभाल भी जरूरी है. अगर बाल अचानक बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, पैच में बाल कम हो रहे हैं या लगातार बाल पतले होते जा रहे हैं, तो सिर्फ घरेलू नुस्खों पर निर्भर रहने के बजाय डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह लेना बेहतर है.

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