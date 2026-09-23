Pitru Paksha 2026: घर से दूर लोग नहीं कर पा रहे पितरों का श्राद्ध? ऐसे पाएं पूर्वजों की कृपा

26 सितंबर से पितृपक्ष शुरू होने जा रहे हैं. पितृ पक्ष में अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने के लिए हर व्यक्ति अपनी सामर्थ्य के अनुसार धार्मिक कार्य करता है. परंपरागत रूप से पितरों की तिथि पर श्राद्ध, तर्पण और ब्राह्मण भोज कराने की परंपरा है. लेकिन बदलती जीवनशैली में हर व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं कि वह अपने पैतृक स्थान पर जाकर इन सभी कर्मों को विधिवत पूरा कर सके. नौकरी, व्यवसाय और दूसरे शहर में रहने के कारण कई लोग अपने परिवार और पैतृक घर से दूर हैं. आइए जानते हैं कि जो लोग अपने पैतृक स्थल से दूर हैं, वो कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं.

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घर से दूर लोगों के लिए पितृपक्ष में श्रद्धा व्यक्त करने के कई सरल तरीके हो सकते हैं. पितरों के प्रति सच्ची भावना के साथ किए गए सेवा, दान और जीवों के प्रति करुणा के कार्य भी पूर्वजों के स्मरण का माध्यम बन सकते हैं. इसके लिए बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि नियमित रूप से किए गए छोटे प्रयास भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं.

1. रोज पक्षियों के लिए रखें अन्न

पितृ पक्ष के दौरान पशु-पक्षियों के लिए भोजन की व्यवस्था करना एक सरल उपाय है. यदि संभव हो तो इन दिनों प्रतिदिन पक्षियों के लिए अनाज रखें. घर की छत, बालकनी या खुले स्थान पर दाना और पानी की व्यवस्था की जा सकती है. पक्षियों को नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराने से सेवा की भावना विकसित होती है और इसे पूर्वजों के प्रति श्रद्धा अर्पित करने का सहज माध्यम माना जाता है.

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2. गाय को चारा खिलाएं

पितृ पक्ष में गौसेवा का भी विशेष महत्व है. यदि आस-पास कोई गौशाला है तो वहां जाकर गायों की सेवा की जा सकती है या अपनी सामर्थ्य के अनुसार चारा, भोजन अथवा आवश्यक सामग्री के लिए सहयोग दिया जा सकता है. जिन लोगों के लिए संभव हो, वे अपने पितरों की तिथि पर स्वयं गौमाता को भोजन करा सकते हैं.

यदि किसी कारणवश घर पर ब्राह्मण भोज कराने की व्यवस्था नहीं बन पा रही है तो प्रतिदिन गौमाता के लिए रोटी निकालना भी सेवा का एक सरल तरीका हो सकता है. नियमित रूप से किया गया यह छोटा कार्य पितरों के स्मरण के साथ जीव सेवा की भावना को भी मजबूत करता है.

3. पितरों के नाम पर लगाएं पेड़

पूर्वजों की स्मृति को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए उनके नाम पर पौधा या पेड़ लगाना भी एक अच्छा विकल्प है. पितृ पक्ष में पीपल, बरगद या अपनी सुविधा के अनुसार किसी अन्य उपयोगी वृक्ष का पौधा लगाया जा सकता है. केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं, उसकी नियमित देखभाल और संरक्षण भी उतना ही महत्वपूर्ण है.

एक पौधे को वृक्ष बनने तक संभालना प्रकृति के प्रति जिम्मेदारी का कार्य है. इस तरह पितरों की स्मृति को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ा जा सकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक सकारात्मक विरासत तैयार की जा सकती है.

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4. गरीबों की मदद करें

पितृ पक्ष के दौरान जरूरतमंद लोगों की सहायता करना भी श्रद्धा का एक सरल माध्यम है. अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीब परिवार को भोजन कराना, आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराना या किसी जरूरतमंद की आर्थिक मदद करना पुण्यकारी माना जाता है. इसी प्रकार जल में रहने वाले जीवों के लिए भी भोजन की व्यवस्था की जा सकती है. जहां उचित और सुरक्षित हो, वहां मछलियों के लिए आहार की व्यवस्था करना भी जीव सेवा के रूप में किया जा सकता है.

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