scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

कहीं पुलिसवाले बनकर गैंगरेप, कहीं घेरकर अभद्रता... तीन केस, निशाने पर अकेले घूमते कपल

अगर आप सोच रहे हैं कि समाज के तौर पर हम बहुत आगे निकल चुके हैं, तो देश के अलग-अलग कोनों से आ रही ये घटनाएं आपकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं. देश की राजधानी दिल्ली की चकाचौंध से लेकर ओडिशा की वादियों और बिहार के गांवों तक, नक्शे पर जगहें भले अलग हों, लेकिन खौफ की कहानी एक जैसी है.

Advertisement
X
तीन शहरों में तीन वारदात हुईं और सभी जगह एक जैसा पैटर्न रहा है. (Photo-ITG)
तीन शहरों में तीन वारदात हुईं और सभी जगह एक जैसा पैटर्न रहा है. (Photo-ITG)

दिल्ली से लेकर ओडिशा और बिहार तक सामने आई तीन घटनाओं ने एक बार फिर सार्वजनिक जगहों पर अकेले या साथ घूम रहे युवक-युवतियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं. तीनों घटनाओं की जगह और परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन आरोपों में एक समानता नजर आती है- युवक-युवती को रास्ते में रोकना, घेरना, डराना और उनके साथ जबरदस्ती या अभद्रता करना.

कहीं आरोपियों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर डराया तो कहीं सुनसान रास्ते पर बाइक सवार दंपती को रोक लिया गया. बिहार के जमुई में तो कोचिंग से लौट रहे नाबालिग लड़के और लड़की को रास्ते में घेरकर उनके साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया.

दिल्ली: खाकी का डर दिखाकर नाबालिग से गैंगरेप
राजधानी दिल्ली के पॉश इलाके कालकाजी स्थित आस्था कुंज पार्क में सोमवार शाम जो हुआ, वह कानून व्यवस्था पर करारा थप्पड़ है. 17 साल की एक नाबालिग लड़की अपने दोस्त के साथ कालकाजी मंदिर में दर्शन-पूजन के बाद शाम करीब 7:30 बजे आस्था कुंज पार्क में टहलने गई थी. पार्क में बैठी थी. तभी तीन दरिंदे पहुंचे. खुद को 'पुलिसवाला' बताया और पकड़े जाने का डर दिखाया.

सम्बंधित ख़बरें

LSR कॉलेज में पुलिस की बैठक, 24 सितंबर से ऑफलाइन पढ़ाई
IndiGo Airlines.
लंदन से दिल्ली आ रही इंडिगो की फ्लाइट में तकनीकी खराबी, टेकऑफ के बाद लिया यू-टर्न
IIT कानपुर फैकल्टी फोरम ने प्रो. डूला के समर्थन में निष्पक्ष जांच की मांगIIT कानपुर फैकल्टी फोरम ने प्रो. डूला के समर्थन में निष्पक्ष जांच की मांग
सूर्यनारायण डूला के समर्थन में आया IIT कानपुर, कहा- निजी हमला न हो
Delhi Kalkaji minor gang rape sparks questions over DDA park security.
कालकाजी गैंगरेप के बाद एक्शन में आए एलजी, दिए ये निर्देश
कम हो गई NBEMS की कटऑफ.
अब 175 नंबर लाने वाले को भी मिलेगी मेडिकल सीट, कम हो गई कटऑफ

हथियार के बल पर वे लड़की को पार्क के एक सुनसान, खंडहरनुमा जगह पर ले गए और तीनों ने बारी-बारी से उसके साथ दरिंदगी की. पकड़े गए आरोपियों में से एक वकालत का छात्र है, तो दूसरा बीएसएससी गणित का. यानी पढ़े-लिखे कानून के जानकार ही भक्षक बन गए. दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद एक मुख्य आरोपी को गोली मारकर पकड़ा, जबकि हरियाणा के फरीदाबाद से बाकी दो भाइयों को दबोचा.  

Advertisement

ओडिशा का कपिलाश मंदिर मार्ग: श्रद्धालुओं का रास्ता रोका
दूसरी घटना ओडिशा के ढेंकानाल जिले की है. एक युवा जोड़ा अपनी बाइक से कपिलाश पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर की ओर जा रहा था. हरे-भरे शांत माहौल में अचानक कुछ स्थानीय उपद्रवियों ने उनकी बाइक रोक ली.

यह भी पढ़ें: 'शेर को जगाना, यादव को समझाना...', वायरल Reel में मूंछों पर ताव देता दिखा जमुई कांड का मुख्य आरोपी नंदन यादव

आरोपियों ने लड़के की पिटाई शुरू कर दी, जबकि लड़की बदहवास होकर रोती-चीखती रही और मदद की गुहार लगाती रही. वीडियो में युवती बार-बार लोगों से उसे छोड़ देने की गुहार लगाती नजर आती है. इसके बावजूद वहां मौजूद कुछ लोग उसके साथ आक्रामक व्यवहार करते दिखाई देते हैं. किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया, जो वायरल हो गया. पुलिस ने मामले पर संज्ञान लेते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. 

बिहार के जमुई का वीडियो देखकर हर कोई रह गया हैरान
तीसरी घटना बिहार के जमुई की है, जिसने पूरे राज्य में बहस छेड़ दी. 19 सितंबर को कोचिंग से लौट रहे एक नाबालिग लड़के और लड़की को कथित तौर पर युवकों के एक समूह ने रास्ते में रोक लिया. वीडियो में दोनों को घेरकर उनके साथ मारपीट और लड़की के साथ अभद्रता करते हुए देखा गया. लड़का और लड़की समूह से उन्हें छोड़ देने की गुहार लगाते दिखाई दिए.

Advertisement

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू की. पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक पांच लोगों को पकड़ा गया है, जिनमें तीन नाबालिग हैं. मंगलवार को मुख्य आरोपियों में शामिल नंदन यादव को पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया. पुलिस के अनुसार उसके पैर में गोली लगी, जबकि उसके साथ मौजूद हरराम यादव भागने की कोशिश में घायल हुआ. दोनों का अस्पताल में इलाज कराया गया.

यह भी पढ़ें: 'प्लीज छोड़ दीजिए, हम लोग...', गुहार लगाती रही युवती पर नहीं रुकी बदसलूकी, ओडिशा में जमुई जैसी घटना

इन तीनों घटनाओं में एक पैटर्न साफ है- अकेले लड़का-लड़की को देखना और उन्हें अपनी हवस, ताकत या नैतिकता के नाम पर निशाना बनाना. चाहे दिल्ली में पुलिस बनकर डराना हो, ओडिशा में राह चलते कपल को पीटना हो या बिहार में मॉरल पुलिसिंग- यह सब दिखाता है कि अपराधी बेखौफ हैं.  कानून-व्यवस्था का काम सिर्फ पुलिस एनकाउंटर करना या गिरफ्तारी का आंकड़ा जारी करना नहीं है. असली चुनौती उस मानसिकता को कुचलने की है, जो दो युवाओं को साथ देखकर खुद को कानून से ऊपर समझने लगती है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    जमुई कांड के आरोपी हरेराम यादव पर हमला, पेशी के दौरान वकील ने जड़ा थप्पड़ |
    ओडिशा में शिक्षा व्यवस्था पर बवाल, गलत किताबों को लेकर शिक्षा मंत्री से मांगा इस्तीफा |
    भारत के दो इंजीनियरों का कमाल, IIT के बिना पहुंचे OpenAI और Anthropic के लीडर्शिप रोल तक! |
    Stock to Buy: ₹23000 तक जा सकता है ये स्‍टॉक, ब्रोकरेज का बड़ा टारगेट |
    Pitru Paksha 2026: घर से दूर लोग नहीं कर पा रहे पितरों का श्राद्ध? ऐसे पाएं पूर्वजों की कृपा |
    'सब बर्बाद हो गया...', लातूर में सीएम फडणवीस के सामने फूट-फूटकर रोया किसान, VIDEO |
    कहीं पुलिसवाले बनकर गैंगरेप, कहीं घेरकर अभद्रता... तीन केस, निशाने पर अकेले घूमते लड़का-लड़की |
    आजमगढ़ में 7 घंटे बच्चों की ढाल, बाहर पुलिस घेरा, अंदर गोलियां, ADG ने बताया पूरा ऑपरेशन |
    LSR कॉलेज में पुलिस अधिकारियों की बैठक, सामने आया ऑफलाइन क्लास का आदेश |
    डायरेक्टर के कार्यकाल में 4 खुदकुशी? इस्तीफे पर अड़े IIT बॉम्बे के छात्र, क्राइम ब्रांच कर रही जांच
    Advertisement