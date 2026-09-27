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शहजाद पूनावाला संग स्वरा भास्कर को लेकर हुई बहस-दिया धक्का, सहवाग के शो से बाहर हुआ इंफ्लुएंसर?

राइज एंड फॉल के नए सीजन के आगाज से पहले सिवेट तोमर को लेकर बड़ी खबर आ रही है. कहा जा रहा है कि शहजाद पूनावाला संग लड़ाई के कारण उन्हें टावर से बाहर कर दिया गया है. शो के अगले एपिसोड वाले प्रोमो में उन्हें शहजाद को धक्का मारते देखा गया है.

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राइज एंड फॉल 2 में पहली लड़ाई (Photo: ITGD)
राइज एंड फॉल 2 में पहली लड़ाई (Photo: ITGD)

वीरेंद्र सहवाग का शो राइज एंड फॉल 2 शुरू होते ही बड़े धमाके करने लगा है. सबसे पहले तो उन्होंने अपने शो में कई सारे तगड़े प्लेयर्स को बुलाया, जिसमें से कुछ राजनीति के क्षेत्र से भी हैं. तो वहीं सोशल मीडिया-ओटीटी से कई जाने-माने चेहरे हैं. अब उन्हीं में से दो लोगों के बीच बुरी तरह लड़ाई होने की जानकारी सामने आ रही है. 

राइज एंड फॉल से बाहर सिवेट?

बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और रोडीज फेम सिवेट तोमर के बीच तगड़ी लड़ाई हो गई है. टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अनुसार, सिवेट की शहजाद संग बहस हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने कथित तौर पर पीछे से पूर्व प्रवक्ता को धक्का दिया. इस दौरान शहजाद का कुर्ता भी फटने की बात सामने आई है.

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कहा जा रहा है कि सिवेट ने शहजाद पर शो में आने से पहले कई गंभीर आरोप लगाए थे. उनका दावा था कि वोट पाने के लिए पूर्व प्रवक्ता ने धर्म के आधार पर लोगों को आपस में बांटने की कोशिश की. इसके बाद शो पर उनके बीच तगड़ी बहस हुई, और इसी के बाद मामला गंभीर होता गया और सिवेट ने शहजाद से लड़ाई की. हालांकि इसकी पुष्टि तबतक नहीं की जा सकती, जबतक एपिसोड ऑन एयर नहीं हो जाता. 

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सिवेट ने दिया शहजाद को धक्का

वैसे राइज एंड फॉल 2 के अगले एपिसोड का प्रोमो सामने आया है, जिसमें हम सिवेट तोमर को शहजाद पूनावाला को अंत में धक्का मारते हुए देख सकते हैं. प्रोमो में पेंट हाउस के अल्टीमेट रूलर की दावेदारी का टास्क चल रहा था. इसी में शहजाद ने सिवेट को लेकर कुछ बातें कहीं, जिसके बाद दोनों के बीच गरमा-गरमी बढ़ी. आगे दोनों के बीच स्वरा भास्कर को लेकर बहस हुई. शहजाद ने सिवेट के डबल स्टैंडर्ड पर सवाल उठाए.

उन्होंने कहा कि वो स्वरा भास्कर के साथ बैठकर उन्हें भाषण देते हैं. सिवेट अब स्वरा के साथ गठबंधन बनाकर शो में आगे बढ़ रहे हैं. स्वरा भी शहजाद को उनके बयान पर टोकती हैं, जिसके बाद पीछे से सिवेट तोमर को आते हुए देख सकते हैं जो शहजाद पूनावाला पर हमला के मूड में नजर आए. उन्होंने प्रोमो खत्म होने से पहले उन्हें धक्का मारा. अब क्या इस कारण से सिवेट सचमुच शो से बाहर हुए हैं या नहीं, ये सोमवार के एपिसोड में पता चल ही जाएगा. 

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