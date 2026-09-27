scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Best Hill Stations for Solo Travel: अकेले घूमने का बना रहे हैं प्लान? भारत की इन 5 पहाड़ी जगहों को करें एक्सप्लोर

Best Hill Stations for Solo Travel: अगर आप अकेले घूमने का प्लान बना रहे हैं तो भारत में कई ऐसी पहाड़ी जगहें हैं, जहां आप प्रकृति के करीब समय बिता सकते हैं. यहां खूबसूरत झरनों से लेकर ट्रेकिंग और शांत माहौल तक, सोलो ट्रैवलर्स के लिए काफी कुछ है.

Advertisement
X
सोलो ट्रिप के लिए भारत की ये 5 जगहें हैं खास (Photo- ITG)
सोलो ट्रिप के लिए भारत की ये 5 जगहें हैं खास (Photo- ITG)

Best Hill Stations for Solo Travel: अकेले घूमने का अपना अलग ही मजा है. सोलो ट्रिप पर आप अपनी पसंद के हिसाब से जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं और बिना किसी जल्दबाजी के नेचर का आनंद ले सकते हैं. खासकर पहाड़ों पर अकेले घूमना कई लोगों को पसंद आता है, क्योंकि यहां का शांत माहौल मन को सुकून देता है. भारत में ऐसी कई पहाड़ी जगहें हैं, जहां आपको खूबसूरत झरने, हरे-भरे जंगल, ट्रेकिंग ट्रेल्स और शानदार पहाड़ी नजारे देखने को मिलते हैं. अगर आप भी सोलो ट्रैवल का प्लान बना रहे हैं तो इन 5 जगहों को अपनी ट्रैवल लिस्ट में शामिल कर सकते हैं.

मैकलोडगंज (हिमाचल प्रदेश)
मैकलोडगंज अपनी शांत वादियों और खूबसूरत नजारों के लिए जाना जाता है. यहां का भागसूनाग वॉटरफॉल सोलो ट्रैवलर्स और बैकपैकर्स के बीच काफी पसंद किया जाता है. यह भारत के सबसे बड़े झरनों में भले ही शामिल न हो लेकिन आसपास का शांत माहौल और प्राकृतिक खूबसूरती इसे खास बनाती है.

यहां आप झरने के आसपास समय बिता सकते हैं, नेचर का आनंद ले सकते हैं या कुछ देर शांति से बैठ सकते हैं. मैकलोडगंज जाने के लिए नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल है, जबकि कांगड़ा और नगरोटा नजदीकी रेलवे स्टेशन हैं. यहां घूमने के लिए जून से सितंबर का समय सबसे अच्छा होता है.

सम्बंधित ख़बरें

लंबी छुट्टी के लिए बेस्ट हैं हिमालय की ये खूबसूरत वादियां (Photo- ITG)
पहाड़, नदी और हरियाली... घूमने के लिए बेस्ट हैं हिमालय की ये 11 जगहें
AFSPA
पूर्वोत्तर के तीन राज्यों में 6 महीने के लिए बढ़ा AFSPA, केंद्र का बड़ा फैसला
रिवर वैलीज (Photo-ITG)
पहाड़, जंगल और नदियां, भारत की ये 5 रिवर वैली हैं घूमने के लिए बेस्ट
अरुणाचल में मानवता हुई शर्मसार. (Photo: Representational )
70 साल की बुजुर्ग महिला से दरिंदगी, आरोपी ने जमीन पर गिराकर किया यौन उत्पीड़न
असम में दशकों से चल रहे सीमा विवाद में अब तक 202 लोग मारे जा चुके हैं.(Photo-PTI)
चार दशक में 202 मौतें... कब थमेगा असम का खूनी सीमा विवाद?

शिलॉन्ग (मेघालय)
मेघालय की राजधानी शिलॉन्ग को ‘स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट’ भी कहा जाता है. यह जगह अपनी हरियाली, पहाड़ियों और खूबसूरत झरनों के लिए मशहूर है. यहां का एलिफेंट फॉल्स प्रमुख आकर्षणों में से एक है, जो शहर से करीब 12 किलोमीटर दूर है.

Advertisement

मानसून के दौरान झरने की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है. यहां अकेले घूमते हुए आप प्रकृति के बीच समय बिता सकते हैं और खूबसूरत तस्वीरें भी ले सकते हैं. शिलॉन्ग घूमने के लिए नवंबर से फरवरी का समय अच्छा माना जाता है.

कसोल (हिमाचल प्रदेश)
अगर आपको ट्रेकिंग पसंद है तो कसोल आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है. यहां से कई खूबसूरत ट्रेक शुरू होते हैं. खीरगंगा ट्रेक के रास्ते में रुद्रनाग वॉटरफॉल भी देखने को मिलता है.

झरने और पहाड़ों के बीच से गुजरते हुए ट्रेकिंग का अनुभव काफी खास हो सकता है. सोलो ट्रैवलर्स यहां प्रकृति का आनंद लेने के साथ-साथ ट्रेकिंग का मजा भी ले सकते हैं. कसोल घूमने के लिए सितंबर से अक्टूबर का समय बताया गया है.

जोग फॉल्स (कर्नाटक)
कर्नाटक का जोग फॉल्स देश के प्रमुख झरनों में से एक है. यह हरे-भरे जंगलों से घिरा हुआ है और मानसून के दौरान इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है.

सोलो ट्रैवलर्स यहां आसपास के नजारों का आनंद ले सकते हैं और ट्रेकिंग भी कर सकते हैं. वॉटकिंस प्लेटफॉर्म से झरने का शानदार नजारा देखा जा सकता है. यहां घूमने के लिए जून से सितंबर का समय बताया गया है.

तवांग (अरुणाचल प्रदेश)
अगर आप भीड़ से दूर किसी शांत और खूबसूरत पहाड़ी जगह की तलाश में हैं तो तवांग का रुख कर सकते हैं. यहां का नूरानांग फॉल्स, जिसे बोंग बोंग फॉल्स भी कहा जाता है, काफी खूबसूरत है.

Advertisement

चारों तरफ पहाड़, हरियाली और झरने का नजारा इस जगह को खास बनाता है. यहां सुकून से समय बिताने के साथ प्रकृति को करीब से महसूस किया जा सकता है. अरुणाचल प्रदेश की यात्रा के लिए इनर लाइन परमिट (ILP) की जरूरत होती है, इसलिए यात्रा से पहले जरूरी परमिट और नियम जरूर चेक कर लें.

अगर आप अकेले घूमने के साथ नेचर के करीब समय बिताना चाहते हैं तो भारत की ये पहाड़ी जगहें आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकती हैं. यहां आपको खूबसूरत झरनों से लेकर ट्रेकिंग और शांत पहाड़ी नजारों तक, कई तरह के अनुभव मिलेंगे. हालांकि, ट्रिप पर जाने से पहले मौसम, स्थानीय नियम और यात्रा से जुड़ी जरूरी जानकारी जरूर चेक कर लें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Best Hill Stations for Solo Travel: अकेले घूमने का बना रहे हैं प्लान? भारत की इन 5 पहाड़ी जगहों को करें एक्सप्लोर |
    Vastu Tips: 5, 8 या 11? घर में कितनी सीढ़ियां होना माना जाता है शुभ |
    सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक... देखें 'मन की बात' में PM मोदी का पूरा संबोधन |
    हमास का दरिंदा... तीन साल पहले महिलाओं का अपहरण कर भागा, अब इजरायल ने किया ढेर |
    सिराज OUT, नमन धीर IN... तिरुवनतंपुरम वनडे में टीम इंडिया की प्लेइंग-11 ने चौंकाया |
    'ऑपरेशन बॉर्डर बुलियन बस्ट' के तहत मुंबई समेत 5 शहरों में छापेमारी, 10.36 करोड़ रुपये का 6.61 किलो सोना बरामद |
    RTI से बाहर नहीं रहेगा लॉ एंड ऑर्डर विभाग, विरोध के बाद विजय सरकार का U-टर्न |
    असम में CJP की मीटिंग से पहले पुलिस का एक्शन, कई नेता हिरासत में |
    उज्जैन में सड़क चौड़ीकरण के लिए सीएम मोहन यादव ने खुद अपना पैतृक घर तोड़ा |
    बॉक्स ऑफिस पर कमाई को तरसी अंजलि अरोड़ा की फिल्म महाकाव्य श्री रामायण कथा, दो दिन में हुआ बुरा हाल
    Advertisement