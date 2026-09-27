बिहार: सिपाही को दिया धक्का, फिर उफनती नदी में कूदा बदमाश और हो गया फरार- VIDEO

बिहार के भागलपुर में पुलिस की गिरफ्त में आया आर्म्स एक्ट का एक आरोपी ऐसा कारनामा कर गया, जिसे देखकर पुलिसकर्मी भी हैरान रह गए. हथियार के साथ पकड़े गए आरोपी ने चचरी पुल पर पुलिस को चकमा दिया, साथ चल रहे सिपाही को धक्का दिया और उफनती चांदन नदी में छलांग लगा दी. घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

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घटना 25 सितंबर 2026 की दोपहर जगदीशपुर थाना क्षेत्र के सैदपुर घाट की बताई जा रही है. पुलिस को सूचना मिली थी कि कजरैली थाना क्षेत्र के मोदीपुर निवासी संतोष यादव सैदपुर घाट के पास हथियार लेकर किसी आपराधिक वारदात की योजना बना रहा है. सूचना के बाद पुलिस टीम ने सादे कपड़ों में घेराबंदी की और संतोष यादव को पकड़ लिया. पुलिस के मुताबिक, उसके पास से एक देसी कट्टा और कारतूस बरामद किया गया.

आरोपी को पकड़ने के बाद पुलिस टीम उसे पैदल ही नदी के दूसरे छोर पर खड़ी सरकारी गाड़ी तक ले जा रही थी. इसके लिए पुलिसकर्मी और आरोपी बांस से बने चचरी पुल पर पहुंचे. बताया जा रहा है कि पुल के बीच में पहुंचते ही संतोष यादव ने अचानक पुलिसकर्मी को धक्का दिया और तेज बहाव वाली चांदन नदी में छलांग लगा दी.

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सिपाही भी नदी में गिरा, तैरकर बचाई जान

आरोपी के अचानक छलांग लगाने से उसे पकड़े हुए सिपाही भी नदी में जा गिरा. नदी में पानी का बहाव तेज था. सिपाही ने किसी तरह तैरकर अपनी जान बचाई, लेकिन संतोष यादव पानी के तेज बहाव के साथ आगे निकल गया और पुलिस की पकड़ से फरार हो गया.

घटना का वीडियो सामने आने के बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. हालांकि, घटना को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ दावे गलत तरीके से भी प्रसारित किए जा रहे हैं. पुलिस की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक आरोपी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

भागलपुर के एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि फरार आरोपी की तलाश में पुलिस टीम लगी हुई है. संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. पुलिस आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के प्रयास में जुटी है.



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