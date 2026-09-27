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सिविल इंजीनियरिंग, यूट्यूबर और फिर नेतागीरी... कंट्रोवर्शियल है ‘सन ऑफ बिहार’ की जिंदगी, जेल में बीते 9 महीने

रियलिटी शो राइज एंड फॉल सीजन 2 में बिहार के चर्चित यूट्यूबर और डिजिटल जर्नलिस्ट मनीष कश्यप ने एंट्री की है. मनीष, जिन्हें सन ऑफ बिहार के नाम से जाना जाता है, विवादों में घिरे रहे हैं.

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मनीष कश्यप की जिंदगी खुली किताब (Photo: Screengrab)
मनीष कश्यप की जिंदगी खुली किताब (Photo: Screengrab)

रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ सीजन 2 में मनीष कश्यप की एंट्री हो गई है. दरअसल, मनीष कोई आम टीवी सेलिब्रिटी नहीं, बल्कि बिहार के चर्चित यूट्यूबर, डिजिटल जर्नलिस्ट और विवादास्पद पब्लिक फिगर हैं, जिन्हें ‘सन ऑफ बिहार’ के नाम से भी जाना जाता है. आइए उनके बारे में थोड़ा करीब से जानते हैं.

कौन हैं मनीष कश्यप
मनीष कश्यप का असली नाम त्रिपुरारी कुमार तिवारी है. वो पश्चिम चंपारण, बिहार के रहने वाले हैं. मनीष की शुरुआती शिक्षा गांव से ही हुई. उन्होंने 2009 में 12वीं पास की. महारानी जानकी कुंवर महाविद्यालय से उच्च शिक्षा पूरी हुई. 2016 में पुणे की सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी से सिविल इंजीनियरिंग में BE किया.

 इसके दो साल बाद वो यूट्यूब चैनल बनाकर वीडियो बनाने लगे. उनका चैनल ‘सच टॉक्स/सच तक न्यूज़’ स्थानीय मुद्दों, सामाजिक-राजनीतिक खबरों और आक्रामक रिपोर्टिंग स्टाइल के लिए जाना जाता है. 2020 में वो चनपटिया सीट से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि 2024 में बीजेपी में शामिल होने की खबरें आईं.

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राइज एंड फॉल 2 में मनीष को “कंटेंट क्रिएटर और जर्नलिस्ट” के तौर पर पेश किया गया है, जिनके इंस्टाग्राम पर 1.1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. शो के फॉर्मेट में उन्हें शुरूआती गेम में 3.5 लाख रुपये की वैल्यू मिली और वो पहले एपिसोड में ‘पावर रूलर्स’ में शामिल रहे. मनीष कश्यप का कहना है कि वो शो से जो भी रकम जीतेंगे, उसे सामाजिक कार्यों में लगाएंगे. 

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विवादों से रहा नाता
लेकिन मनीष का नाम हमेशा विवादों से जुड़ा रहा है. सबसे बड़ा विवाद 2023 का है, जब उन पर तमिलनाडु में बिहारी प्रवासी मजदूरों पर हमले का फर्जी वीडियो वायरल करने का आरोप लगा. इस मामले में बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने कार्रवाई की, FIR दर्ज हुई. वो लगभग नौ महीने जेल में रहे, बाद में हाईकोर्ट से जमानत मिली. इसी वजह से कई मीडिया आउटलेट्स उन्हें “विवादों में घिरे यूट्यूबर” के तौर पर कवर करते हैं।

राइज एंड फॉल में उनके आने से शो में सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि राजनीति, सोशल मीडिया और पब्लिक इमेज की जंग भी देखने को मिल सकती है. खासकर जब शो का पूरा गेम “कीमत” और “पब्लिक पर्सेप्शन” पर टिका हो. 

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