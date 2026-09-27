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'बेटी के होंठ, छाती, जांघ पर चोट के निशान', गुवाहाटी की छात्रा के परिवार ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप

गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में पिता ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा से न्याय की मांग की है. उन्होंने बेटी के शरीर पर चोट के निशान और यौन उत्पीड़न की आशंका जताई है.

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सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर

गुवाहाटी यूनिवर्सिटी की 22 वर्षीय छात्रा की मौत के मामले में अब नए आरोप सामने आए हैं. छात्रा के पिता ने मामले में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा से न्याय की गुहार लगाई है. उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री खुद मामले में हस्तक्षेप करें और उनकी बेटी को न्याय दिलाएं.

छात्रा 25 सितंबर को गुवाहाटी के एक होमस्टे में मृत पाई गई थी. अब उनके पिता ने मामले में गड़बड़ी की आशंका जताते हुए गहन जांच की मांग की है. उनका दावा है कि उन्होंने बेटी के होठों, जांघों, सिर और छाती पर चोट के निशान देखे थे. उन्होंने अपनी बेटी के साथ यौन उत्पीड़न की आशंका जताई है. 

छात्रा के पिता ने उनके साथ हुई आखिरी फोन कॉल के बारे में भी बताया है. उनके मुताबिक, तकरीबन रात दो बजे छात्रा ने अपनी मां को फोन कर कहा था कि उसे छाती पर बुरी तरह मारा-पीटा गया है. इसके बाद परिवार को उसकी और कोई जानकारी नहीं मिली. बाद में परिजनों ने मेडिकल सेंटर में उसका शव देखा. 

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परिवार ने मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की है. उनकी मांग है कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा खुद मामले में दखल दें और उनकी बेटी को न्याय दिलाएं. छात्रा गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र की छात्रा थी. वह 'रुद्राज़ किचन होमस्टे' में मृत पाई गई थीं. 

इस मामले में आशिक अली नामक युवक को आरोपी बनाया गया है. वह छात्रा का परिचित था. पुलिस फिलहाल मामले में गहन जांच कर रही है. यौन उत्पीड़न, गैंगरेप जैसे आरोपों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है. उनकी मौत के सही कारण और परिस्थितियों को लेकर भी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. परिवार ने इस मामले में जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. 

 

(इनपुट-- पूर्ण बिकाश)

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