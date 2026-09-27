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कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में बवाल, ABGP और SFI वर्कर्स के बीच झड़प

कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑडिटोरियम में अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान SFI और अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के सदस्यों के बीच झड़प हो गई. घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है.

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घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है. (Photo: ITG)
घटना के बाद इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है. (Photo: ITG)

कोलकाता में सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में दो गुटों के बीच झड़प के बाद तनाव पैदा हो गया है. आरोप है कि रविवार को इंस्टीट्यूट में एक कार्यक्रम के दौरान कुछ लोग आक्रामक और भड़काऊ भाषण दे रहे थे.

जब छात्रों ने इसका विरोध किया, तो बताया जा रहा है कि कैंपस में कुछ लोगों ने हमला कर दिया. पुलिस की मौजूदगी में दोनों गुट आपस में भिड़ गए और कुछ प्रोफेसरों के साथ भी मारपीट की गई.

यह भी पढ़ें: 'ऊपर वाला टिकट काट दे', बयान पर घिरे हमायूं कबीर, अब बोले- CM लंबी उम्र जिएं

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जानकारी के मुताबिक अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत नामक संगठन का एक कार्यक्रम आज इंस्टिट्यूट के मुख्य हॉल में हो रहा था. इसी दौरान कुछ राजनीतिक उकसावे की वजह से तनाव पैदा हो गया और छात्रों के साथ तीखी बहस और झड़प हो गई.

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