'बहुत बोल रहा है तू', सलमान के बाद पैपराजी पर भड़के रणबीर कपूर, आलिया को किया प्रोटेक्ट

अपनी मचअवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज से पहले, शनिवार रात (26 सितंबर) को एक्टर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल और फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली एक साथ बाहर निकले. जब ये चारों पैपराजी के लिए पोज दे रहे थे, तब रणबीर और एक फोटोग्राफर के बीच का एक पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं.
ये सभी एक्टर मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर भंसाली के साथ पोज देते हुए दिखे. एक समय पर, फिल्ममेकर फ्रेम से हटते हुए दिखे ताकि रणबीर, आलिया और विक्की एक साथ पोज दे सकें. हालांकि, रणबीर ने भंसाली से उनके साथ शामिल होने के लिए कहा, और डायरेक्टर ग्रुप फोटो के लिए वापस आ गए.
रणबीर कपूर का गुस्सा
फोटो सेशन खत्म होने के बाद, टीम वहां से जाने लगी. जब रणबीर जा रहे थे, तो एक फोटोग्राफर को बार-बार उन्हें बुलाते और आलिया व विक्की के साथ पोज देने के लिए कहते हुए सुना गया. तब एक्टर मुड़े और बोले, 'बहुत बोल रहा है तू, है ना?' इस दौरान रणबीर कपूर, आलिया भट्ट को वहां मौजूद लोगों से बचाने की कोशिश भी करते हैं.
इस आउटिंग के लिए, रणबीर ने ब्लैक जींस के साथ ऑलिव-ग्रीन शॉर्ट कुर्ता पहना था, जबकि आलिया पीले रंग के आउटफिट में दिखीं. विक्की ने सफेद शर्ट और काली ट्राउजर पहनकर अपना लुक सिंपल रखा.
यह आउटिंग 'लव एंड वॉर' के लिए एक अहम समय पर हुई है, क्योंकि मेकर्स ने इसी हफ्ते फिल्म के तीन 'फर्स्ट-लुक' पोस्टर जारी किए हैं. शनिवार रात आलिया और विक्की ने मनीष मल्होत्रा के लिए रैंप वॉक भी किया.
पैपराजी को सुना चुके सलमान
गौरतलब है कि बीते दिन बिग बॉस के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने पैपराजी के काम करने के तरीके और उनकी मानसिकता पर कड़ा एतराज जताया था. उन्होंने कहा कि गाड़ियों से उतरते-बैठते वक्त एक्ट्रेसेस के गलत एंगल से फोटो-वीडियो लिए जाते हैं, जिन्हें कोई भी महिला पसंद नहीं करती.
'लव एंड वॉर' के बारे में
संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित 'लव एंड वॉर' में सुप्रिया पाठक भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी भंसाली और इला बेदी दत्ता ने लिखी है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कहानी दो मजबूत इरादों वाले आर्मी ऑफिसर्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी एक महिला के साथ जुड़ जाती है, जिससे एक उलझा हुआ लव ट्राएंगल बनता है. 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.