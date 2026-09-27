scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'बहुत बोल रहा है तू', सलमान के बाद पैपराजी पर भड़के रणबीर कपूर, आलिया को किया प्रोटेक्ट

'लव एंड वॉर' से पहले रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल और संजय लीला भंसाली को एक साथ देखा गया. फोटो सेशन के दौरान, एक पैपराजी ने बार-बार रणबीर को आवाज दी, जिस पर एक्टर ने कहा, 'बहुत बोल रहा है तू, है ना.'

Advertisement
X
पैपराजी पर भड़के रणबीर कपूर (Photo: Vinod Singh)
पैपराजी पर भड़के रणबीर कपूर (Photo: Vinod Singh)

अपनी मचअवेटेड फिल्म 'लव एंड वॉर' की रिलीज से पहले, शनिवार रात (26 सितंबर) को एक्टर रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, विक्की कौशल और फिल्ममेकर संजय लीला भंसाली एक साथ बाहर निकले. जब ये चारों पैपराजी के लिए पोज दे रहे थे, तब रणबीर और एक फोटोग्राफर के बीच का एक पल सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया और इसके वीडियो वायरल हो रहे हैं.

ये सभी एक्टर मुंबई में एक रेस्टोरेंट के बाहर भंसाली के साथ पोज देते हुए दिखे. एक समय पर, फिल्ममेकर फ्रेम से हटते हुए दिखे ताकि रणबीर, आलिया और विक्की एक साथ पोज दे सकें. हालांकि, रणबीर ने भंसाली से उनके साथ शामिल होने के लिए कहा, और डायरेक्टर ग्रुप फोटो के लिए वापस आ गए.

रणबीर कपूर का गुस्सा
फोटो सेशन खत्म होने के बाद, टीम वहां से जाने लगी. जब रणबीर जा रहे थे, तो एक फोटोग्राफर को बार-बार उन्हें बुलाते और आलिया व विक्की के साथ पोज देने के लिए कहते हुए सुना गया. तब एक्टर मुड़े और बोले, 'बहुत बोल रहा है तू, है ना?' इस दौरान रणबीर कपूर, आलिया भट्ट को वहां मौजूद लोगों से बचाने की कोशिश भी करते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

Mukesh Khanna criticize Ranbir Kapoor' Ramayana
'VFX नहीं आस्था जरूरी', रणबीर की रामायण पर मुकेश खन्ना का वार
Yash and Ranbir in Ramayana new Poster
राम बने रणबीर-रावण के रौद्र रूप में छाए यश, रामायण के नए पोस्टर्स में छिपीं इतनी डिटेल्स, आपने देखीं?
Yash and Ranbir Kapoor starrer Ramayana
रामायण इवेंट से क्यों गायब रहे यश? प्रोड्यूसर ने किया याद
Ranbir Kapoor,MrBeast,Kartik Aaryan
रणबीर कपूर से पहले कार्तिक संग दिखे थे मिस्टर बीस्ट, किया था प्रमोशन
mister Beast
मिस्टरबीस्ट को रणबीर ने सिखाया ‘ जय श्री राम’ कहना

इस आउटिंग के लिए, रणबीर ने ब्लैक जींस के साथ ऑलिव-ग्रीन शॉर्ट कुर्ता पहना था, जबकि आलिया पीले रंग के आउटफिट में दिखीं. विक्की ने सफेद शर्ट और काली ट्राउजर पहनकर अपना लुक सिंपल रखा.

Advertisement

यह आउटिंग 'लव एंड वॉर' के लिए एक अहम समय पर हुई है, क्योंकि मेकर्स ने इसी हफ्ते फिल्म के तीन 'फर्स्ट-लुक' पोस्टर जारी किए हैं. शनिवार रात आलिया और विक्की ने मनीष मल्होत्रा ​​के लिए रैंप वॉक भी किया.

पैपराजी को सुना चुके सलमान
गौरतलब है कि बीते दिन बिग बॉस के 'वीकेंड का वार' में सलमान खान ने पैपराजी के काम करने के तरीके और उनकी मानसिकता पर कड़ा एतराज जताया था. उन्होंने कहा कि गाड़ियों से उतरते-बैठते वक्त एक्ट्रेसेस के गलत एंगल से फोटो-वीडियो लिए जाते हैं, जिन्हें कोई भी महिला पसंद नहीं करती. 

'लव एंड वॉर' के बारे में
संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित 'लव एंड वॉर' में सुप्रिया पाठक भी अहम भूमिका में हैं. फिल्म की कहानी भंसाली और इला बेदी दत्ता ने लिखी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कहानी दो मजबूत इरादों वाले आर्मी ऑफिसर्स के इर्द-गिर्द घूमती है, जिनकी जिंदगी एक महिला के साथ जुड़ जाती है, जिससे एक उलझा हुआ लव ट्राएंगल बनता है. 'लव एंड वॉर' 21 जनवरी, 2027 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    3 बंधक बच्चे, 4 लोगों की हत्या, 8 घंटे का ऑपरेशन और एक एनकाउंटर... आजमगढ़ के सनसनीखेज कांड की पूरी कहानी |
    स्टील की टंकी कितने की आती है? इसे लगा लिया तो टैंक बदलने की टेंशन खत्म |
    सोते हुए अचानक गिरने जैसा क्यों फील होता है? जानें इसके पीछे की वजह |
    तस्करों को पकड़ने के लिए चलती कार की छत पर लटके रहे पुलिसकर्मी |
    जहां मिला था भारत का पहला डायनासोर जीवाश्म, वहां बनेगा पहला वर्ल्डक्लास जियोलॉजिकल म्यूजियम; सरकार ने दी हरी झंडी |
    दो बेटियों के पिता ने 22 साल छोटी हसीना से रचाई शादी? दूल्हा-दुल्हन के जोड़े में देख फैन्स हैरान |
    किसान नेता के लिए देवदूत बने इंस्पेक्टर... थाने में अचानक बिगड़ी थी तबीयत, CPR देकर बचाई जान |
    बगीचे में दिखा महिला का हाथ, मिट्टी खोदी तो निकली लाश... लिव-इन पार्टनर की तलाश जारी |
    'SIR से बाहर हो सकते हैं 3 करोड़ वोटर', रोहित पवार ने CEC ज्ञानेश कुमार पर लगाए आरोप |
    मैनेजर ने HR से क्या बात की! 30 प्रतिशत हाइक के साथ चला गया हायर पोस्ट, कर्मचारी ने शेयर कर बताया दुख 
    Advertisement