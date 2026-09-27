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'वोट चोरी नहीं हो रहे, जनता ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया...', नरोत्तम मिश्रा के तीखे बयान ने मचाई खलबली

Narottam Mishra Shivpuri Statement: शिवपुरी पहुंचे पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा का राहुल गांधी पर तंज. बोले- देश में वोट चोरी नहीं हो रहे, जनता ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर...

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MP के शिवपुरी में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान.(Photo:ITG)
MP के शिवपुरी में पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा रविवार को शिवपुरी पहुंचे, जहां उन्होंने सोन चिरैया होटल में आयोजित 'ब्राह्मण समाज प्रतिभा सम्मान समारोह' में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. इस दौरान उन्होंने समाज की होनहार प्रतिभाओं का सम्मान किया और मंच से समाज बंधुओं को एकजुट रहने की नसीहत दी.

कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा ईवीएम (EVM) और एसआईआर (SIR) को लेकर भाजपा पर लगाए गए आरोपों पर करारा पलटवार किया.

'राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन तो कभी सुतली बम फोड़ते हैं'

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से EVM और चुनावी निष्पक्षता पर उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, ''EVM से कोई वोट चोरी नहीं हो रही है. राहुल गांधी कभी हाइड्रोजन बम फोड़ते हैं तो कभी सुतली बम फोड़ते हैं. हकीकत यह है कि देश में वोट चोरी नहीं हो रहे, बल्कि जनता ने चोरों को वोट देना बंद कर दिया है. इसके लिए राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए." देखें एक VIDEO:- 

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'BJP में ब्राह्मण सुरक्षित, डिप्टी सीएम और 35 से ज्यादा विधायक समाज से'

विपक्ष की ओर से बीजेपी में ब्राह्मण समाज की उपेक्षा या उन्हें दरकिनार किए जाने के आरोपों पर भी नरोत्तम मिश्रा ने स्थिति साफ की. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी समाजों का पूरा सम्मान है. उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा, मध्य प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम (राजेंद्र शुक्ला) खुद ब्राह्मण समाज से हैं और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 35 से ज्यादा विधायक ब्राह्मण समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं. ऐसे में बीजेपी में ब्राह्मण समाज को दरकिनार करने या कोई खतरा होने की बात पूरी तरह से बेबुनियाद है."

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सोन चिरैया होटल में प्रतिभाओं का सम्मान

इससे पहले शिवपुरी के सोन चिरैया होटल में आयोजित भव्य कार्यक्रम में नरोत्तम मिश्रा ने तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ब्राह्मण समाज की प्रतिभाओं को स्मृति चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया. उन्होंने समाज के लोगों से शिक्षा, संगठन और संस्कृति को बढ़ावा देने तथा समाज की मजबूती के लिए एकजुट होकर काम करने का आह्वान किया.

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