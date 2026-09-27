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Lauki Laccha Recipe: लौकी से बनाएं नूडल्स जैसी अनोखी मिठाई, स्वाद आएगा बिल्कुल आगरा के पेठे जैसा! बनाना है आसान

Lauki Laccha Recipe: क्या आपने कभी लौकी से नूडल्स जैसी दिखने वाली मिठाई बनाई है? बिना मावा, दूध या मिल्क पाउडर के आप बेहद स्वादिष्ट 'लौकी लच्छा' बना सकते हैं, जो खाने में बिल्कुल पेठे का स्वाद देती है. इसे बनाना बहुत ही आसान है.

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लौकी से बनने वाली ये मिठाई बिल्कुल नूडल्स जैसी लगती है. (Photo: ITG)
लौकी से बनने वाली ये मिठाई बिल्कुल नूडल्स जैसी लगती है. (Photo: ITG)

Lauki Laccha Recipe: लौकी का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में लौकी की सब्जी या कोफ्ते आते हैं. जब लौकी से बनने वाली मिठाई की बात की जाती है, तो हलवा या बर्फी तक लोगों की सोच सीमित हो जाती है. लेकिन अगर हम कहें कि आप लौकी से एक ऐसी मिठाई बना सकते हैं, जो देखने में बिल्कुल नूडल्स जैसी लगती है और खाने में पेठे का स्वाद देती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? करना होगा. इस मिठाई की खास बात ये है कि ये झटपट तैयार होती है और इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा पाएगा कि ये लौकी से तैयार हुई है.

त्योहारों के सीजन में आप लौकी से गुलाब लच्छा जैसी स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए न मावा चाहिए, न मिल्क पाउडर, न दूध और न ही मिल्कमेड. इसे बनाने के लिए बस लौकी और चीनी मुख्य तौर पर चाहिए. इसका स्वाद हल्का-सा आगरा के पेठे जैसा लगता है और देखने में यह बिल्कुल नूडल्स जैसे लच्छों वाली मिठाई नजर आती है. चलिए जानते हैं कैसे बनाते हैं लौकी लच्छा.

लौकी लच्छा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

  • 1.5 किलो ताजी लौकी
  • 1 कप चीनी
  • 1 कप पानी
  • 1 नींबू
  • 2 इलायची
  • थोड़ी-सी केसर
  • 1-2 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट यानी सूखा नारियल
  • कुछ बूंदें रोज वॉटर
  • चाहें तो थोड़ा-सा हरा फूड कलर

बनाने का तरीका

1. इस मिठाई के लिए लौकी बिल्कुल ताजी लें. कई दिन पुरानी या नरम लौकी इस्तेमाल करने से वह सही टेक्सचर नहीं देगी. लौकी को अच्छी तरह धोकर छील लें. अब हरे हिस्से को पतले-पतले लच्छों में काटना है. 

2. इसके लिए जूलियन पीलर का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर ये आपके पास नहीं है तो सामान्य पीलर और चाकू की मदद से भी पतले लच्छे काटे जा सकते हैं. लौकी के अंदर का सफेद हिस्सा इस मिठाई के लिए इस्तेमाल नहीं करना है. इसे निकालकर आप कोफ्ते या किसी दूसरी सब्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं.

3. कटे हुए लौकी के लच्छों को तुरंत पानी में डालते जाएं. पानी में एक नींबू का रस मिला दें. इससे लौकी के लच्छे काले नहीं पड़ेंगे और उनका रंग व टेक्शचर भी बेहतर रहेगा.

4. लच्छों को करीब 15-20 मिनट तक ठंडे पानी में रखें. इससे उनमें क्रंच बना रहेगा और पकने के बाद भी लच्छे पूरी तरह बिखरेंगे नहीं.

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5. करीब 3 कप लौकी के लच्छे तैयार होने पर एक बड़ी कड़ाही में 1 कप चीनी और 1 कप पानी डालकर गर्म करें. चीनी अच्छी तरह घुल जाए तो इसमें लौकी के लच्छे डाल दें.

6. इस स्टेज पर आपको ज्यादा चीजें डालने की जरूरत नहीं है. लौकी को चीनी के साथ मीडियम आंच पर पकने दें. चाहें तो रंग के लिए कुछ बूंदें हरा फूड कलर डाल सकते हैं, हालांकि बिना रंग के भी ये मिठाई अच्छी लगेगी.

7. लौकी को तब तक पकाएं जब तक चीनी लगभग पूरी तरह लच्छों में समा न जाए. कड़ाही में सिर्फ 1-2 चम्मच के आसपास चीनी की चाशनी बचनी चाहिए. इस दौरान लौकी नरम हो जाएगी, लेकिन उसके लच्छों की शेप बनी रहेगी.

8. जब चीनी लगभग पूरी तरह सूख जाए तो इसमें 2 इलायची और थोड़ी-सी केसर डाल दें. चाहें तो कुछ बूंदें रोज वॉटर भी मिला सकते हैं.

9. अब गैस बंद कर दें. इसके बाद इसमें 1-2 चम्मच सूखा नारियल डालें. यही इस मिठाई का खास ट्विस्ट है. नारियल डालने से स्वाद और टेक्सचर दोनों बेहतर हो जाते हैं और मिठाई देखने में भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है.

10. तैयार लौकी के लच्छों को आप तुरंत भी खा सकते हैं, लेकिन इन्हें करीब 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखने से स्वाद और टेक्सचर ज्यादा अच्छा हो जाता है. ठंडा होने के बाद इसके लच्छे आसानी से अलग-अलग उठते हैं और खाने में बिल्कुल किसी खास मिठाई जैसे लगते हैं.

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बच्चों को लौकी खिलाने का भी है मजेदार तरीका
अगर बच्चे लौकी की सब्जी या हलवा खाने से आनाकानी करते हैं तो ये तरीका आजमा सकते हैं. नूडल्स जैसे दिखने वाले ये मीठे लच्छे बच्चों को काफी पसंद आ सकते हैं. त्योहारों पर घर में आने वाले मेहमानों को भी इसे अलग तरह की मिठाई के तौर पर परोसा जा सकता है. सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें मावा, दूध, मिल्क पाउडर या मिल्कमेड की जरूरत नहीं पड़ती. यानी कम इंग्रेडिएंट्स में घर पर ही एक अलग तरह की मिठाई तैयार हो जाती है.

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