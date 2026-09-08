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मुस्लिम फैमिली में जन्मीं, फिर हिंदू बनी, कौन हैं समय रैना को रोस्ट करने वाली एक्ट्रेस सुरभि?

'इंडियाज गॉट लेटेंट' में समय रैना के साथ नोक-झोंक के बाद सुरभि वंजारा फिर से चर्चा में आ गईं. इस एपिसोड ने उनके टेलीविजन रोल, फिल्मों में काम और ऑनलाइन कॉमेडी में उनकी मौजूदगी की ओर लोगों का ध्यान फिर से खींचा है.

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कौन हैं सुरभि वंजारा? (Photo: YT/SamayRaina)
कौन हैं सुरभि वंजारा? (Photo: YT/SamayRaina)

'इंडियाज गॉट लेटेंट 2' (India's Got Latent 2) ने शो के कई कंटेस्टेंट की तरफ लोगों का ध्यान खींचा है. जेनी कामकी, चेलो मीम और दूसरे इन्फ्लुएंसर शो में आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं, खासकर समय रैना के साथ उनकी बातचीत और नोक-झोंक की वजह से.
 
हाल ही में चर्चा में आने वाली कंटेस्टेंट हैं एक्टर और स्टैंडअप कॉमेडियन सुरभि वंजारा. समय और पैनल के दूसरे सदस्यों को मुंहतोड़ जवाब देने वाले उनके वीडियो वायरल हो गए हैं, जिससे वह फिर से सुर्खियों में आ गई हैं.

सुरभि वंजारा कौन हैं?

सुरभि वंजारा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कोई नया चेहरा नहीं हैं. वह कई सालों से इंडस्ट्री में काम कर रही हैं और टेलीविज़न, फिल्मों और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नजर आ चुकी हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 'C.I.D.', 'आहट', 'शशश...कोई है' और 'हेलो इंस्पेक्टर' जैसे टेलीविजन शो से की, जिनमें उन्होंने एपिसोडिक रोल किए.

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उन्हें बड़ा ब्रेक 2003 के टेलीविजन शो 'जस्सी जैसी कोई नहीं' से मिला, जिसमें उन्होंने मारिया का किरदार निभाया था. मोना सिंह, अपूर्व अग्निहोत्री और रक्षंदा खान स्टारर यह शो टेलीविजन दर्शकों के बीच काफी लोकप्रिय हुआ और इसने सुरभि को उनके करियर की शुरुआत में ही एक अहम रोल दिलाया.

2004 में, सुरभि ने इमरान हाशमी और मल्लिका शेरावत के साथ बॉलीवुड फिल्म 'मर्डर' में काम किया. अनुराग बसु के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सुरभि ने राधिका का किरदार निभाया, जो इमरान हाशमी के किरदार 'सनी' से जुड़ी थी और फिल्म की कहानी में आगे चलकर अहम भूमिका निभाती है.

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2004 में रिलीज हुई 'मर्डर' एक बड़ी कमर्शियल हिट साबित हुई थी और इसे उन फिल्मों में से एक माना जाता है, जिन्होंने इमरान हाशमी को एक बड़े एक्टर के तौर पर स्थापित किया. इसके बाद में सुरभि इमरान हाशमी की एक और फिल्म 'तुमसा नहीं देखा' में नजर आईं, हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई. वह 'हेट स्टोरी 2' का भी हिस्सा थीं. टेलीविजन पर वह 'F.I.R.', 'हिटलर दीदी' और 'कुबूल है' जैसे शो में नजर आ चुकी हैं.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मुस्लिम से हिंदू बनीं सुरभि

जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दें कि सुरभि का असली नाम शबनम सैयद हैं. उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जिसके बाद वह मुस्लिम से हिंदू बन गईं. सुरभि के नाम से नई पहचान बनाने वालीं शबनम सैयद का जन्म 9 अगस्त 1979 को मुंबई में हुआ था. सुरभि ने 2011 में गुजराती बिजनेसमैन सौरभ वंजारा से धर्म की दीवार को तोड़कर शादी कर ली.  दोनों लंबे समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे थे. घर बसाने के लिए सुरभि ने धर्म परिवर्तन तक कर लिया.  

स्टैंडअप कॉमेडी में रखा कदम

हाल के सालों में, सुरभि ने स्टैंडअप कॉमेडी और डिजिटल कंटेंट की दुनिया में भी कदम रखा है. उन्होंने कई स्टैंड-अप शो में परफॉर्म किया है और सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी परफॉर्मेंस के वीडियो शेयर करती रहती हैं.

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सुरभि हाल ही में 'इंडियाज गॉट लेटेंट' में नजर आईं. जहां उन्होंने स्टैंड-अप कॉमेडी की. अपने एक्ट के दौरान, उन्होंने एक हाउसवाइफ के तौर पर 'एक अमीर गुजराती फिल्म के लिए काम करने' के बारे में बात की. जब उनका तय परफॉर्मेंस टाइम खत्म हुआ, तो होस्ट समय रैना उनके एक्ट से प्रभावित नहीं दिखे.

पैनल में शामिल एंटरप्रेन्योर अश्नीर ग्रोवर ने कहा कि सुरभि की परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें राखी सावंत ज्यादा दिलचस्प लगने लगीं. सुरभि ने बताया कि वह लगभग दो साल से स्टैंड-अप कॉमेडी कर रही हैं और 'हैबिटैट' में भी परफॉर्म कर चुकी हैं. इस पर समय ने मजाक में कहा, 'मैं आकर इसे (हैबिटैट को) तोड़ दूंगा.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बाद में बातचीत गुजरातियों और दौलत पर मुड़ गई. सुरभि ने कहा कि गुजराती देश के सबसे अमीर लोगों में से हैं और उन्होंने कहा कि 'कश्मीरियों' को तो उस दौलत के बारे में बात भी नहीं करनी चाहिए. उनकी इस बात का समय के पास कोई तुरंत जवाब नहीं था.

बाद में, जब कुशाग्र श्रीवास्तव ने उनके लुक पर कमेंट किया और कहा कि वह 'कोमोलिका' जैसी लग रही हैं, तो सुरभि ने उनसे उनका नाम पूछा. उन्होंने कहा कि वह पैनल में बाकी सभी को जानती हैं, सिवाय उनके. उनकी इस बात पर दर्शकों ने जोरदार तालियां बजाईं.

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एक और बातचीत में, समय ने अप्रत्यक्ष रूप से सुरभि को 'मानसिक रूप से परेशान' कहा. उन्होंने जवाब दिया, 'समय, आपसे मिलना आसान नहीं है. यह काफी मानसिक रूप से परेशान करने वाला है. आप पूरे देश को परेशान करते हैं.' उनके इस जवाब पर दर्शकों ने तालियां बजाईं और उनकी तारीफ की.

अभी इंस्टाग्राम पर सुरभि के 80,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, जहां वह अपने स्टैंड-अप परफॉर्मेंस के क्लिप और शॉर्ट-फॉर्म वीडियो शेयर करती हैं.

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