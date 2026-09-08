scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सरकार की तारीफ करने पर बिजनेसमैन को पाकिस्तानी नंबर से धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

मुंबई में एक बिजनेसमैन को पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिलने का मामला सामने आया है. उन्होंने अवैध निर्माण के खिलाफ सरकार की कार्रवाई की तारीफ की थी, जिसके बाद उन्हें व्हाट्सएप कॉल और वॉइस नोट के जरिए धमकाया गया. पुलिस ने इस मामले में जम्मू-कश्मीर के रहने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है.

Advertisement
X
आरोपी के पिता PoK में रहते हैं. (Photo- ITG)
आरोपी के पिता PoK में रहते हैं. (Photo- ITG)

मुंबई में एक बिजनेसमैन को पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिलने का मामला सामने आया है. बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री ने सरकार के अवैध निर्माण कार्रवाई की तारीफ की थी, जिसे लेकर आरोपी ने उसे धमकाया. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. 

दरअसल इम्तियाज खत्री ने बांद्रा गरीब नगर इलाके में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की थी. इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप कॉल और वॉइस नोट के जरिए सीधे पाकिस्तान के एक नंबर से धमकी दी गई थी.

जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को आरोपी का सीधा लिंक पाकिस्तान में मौजूद उस नंबर से मिला. मोबाइल की जांच करने पर दोनों के बीच बातचीत और संपर्क के पुख्ता सबूत बरामद हुए.

सम्बंधित ख़बरें

mumbai fake currency arrest 10 64 lakh counterfeit notes seized
मुंबई: पहली नजर में असली, छुते ही खुला राज, ₹10.64 लाख की नकली करेंसी बरामद
धर्म बदलने के सवाल पर राखी सावंत ने दिया ये बेबाक जवाब
‘मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान’ से छाए सुनील लोधी
Python Found Inside Car Bonnet in Dahisar, Snake Rescue Team Safely Removes It
कार का बोनट खोला तो अंदर दिखा 7 फीट लंबा अजगर, मचा हड़कंप
मुंबई के लग्जरी टावरों का भविष्य क्या?
मुंबई के हाईराइज टावरों का 30 साल बाद क्या होगा, सोशल मीडिया पर बहस

जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है आरोपी

क्राइम ब्रांच ने इस मामले में सतारा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है. आरोपी जम्मू-कश्मीर के पुंछ का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोपी  शरीफ को मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 13 सितंबर तक के लिए क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है.

Advertisement

पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले की तह तक जा सके. शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी साल 2008 में मुंबई आया था और अंधेरी, साकीनाका, जोगेश्वरी तथा बांद्रा जैसे इलाकों में वॉचमैन के तौर पर काम कर चुका है. इन दिनों वो सतारा में रह रहा था.

PoK से जुड़ा है कनेक्शन

चौंकाने वाली बात ये है कि आरोपी शरीफ के पिता PoK में रहते हैं. क्राइम ब्रांच ने आरोपी की पत्नी शबनम और उसके भतीजे से भी लंबी पूछताछ की है. शबनम ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति के साथ सतारा में घरेलू काम करती है.

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस मामले में सीमा पार का क्या कनेक्शन है और धमकी के पीछे कौन-कौन शामिल है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Onion Dosa Recipe: नाश्ते में चीला-पराठा खाकर हो गए हैं बोर? ट्राई करें क्रिस्पी प्याज डोसा, मिनटों में होगा तैयार |
    13 जिले और 29 लाख से ज्यादा लोग सैलाब में घिरे... तस्वीरों में देखिए बिहार में बाढ़ का मंजर |
    IAS अधिकारी को सस्पेंड करने की किसके पास होती है पावर? क्या कहते हैं नियम  |
    लापरवाही की इमारत में पांच सपनों का मर जाना... रक्षाबंधन मनाकर लौटा था अर्पित, पिता का इकलौता सहारा था युवराज |
    बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री को लगाई लताड़ |
    लंदन जाकर नौकरी करूं या भारत में रुकूं? टेकी के सवाल पर लोगों ने दिया ये जवाब |
    GF की गोद में सोए हार्दिक पंड्या, माहिका को बांहों में लेकर हुए रोमांटिक, शर्टलेस लुक में दिखाया स्वैग |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 8 सितंबर 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Donald Trump Claim: 'क्रैश हो जाएंगी तेल-गैस की कीमतें...', ट्रंप ने कर दी ये नई भविष्यवाणी |
    'मिर्जापुर द मूवी' ने संडे को की कितनी कमाई? देखें मूवी मसाला
    Advertisement