सरकार की तारीफ करने पर बिजनेसमैन को पाकिस्तानी नंबर से धमकी, मुंबई से आरोपी गिरफ्तार

मुंबई में एक बिजनेसमैन को पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिलने का मामला सामने आया है. बिजनेसमैन इम्तियाज खत्री ने सरकार के अवैध निर्माण कार्रवाई की तारीफ की थी, जिसे लेकर आरोपी ने उसे धमकाया. इस मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है.

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दरअसल इम्तियाज खत्री ने बांद्रा गरीब नगर इलाके में अवैध निर्माण पर प्रशासन की कार्रवाई को लेकर सरकार की जमकर तारीफ की थी. इसके बाद उन्हें व्हाट्सएप कॉल और वॉइस नोट के जरिए सीधे पाकिस्तान के एक नंबर से धमकी दी गई थी.

जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को आरोपी का सीधा लिंक पाकिस्तान में मौजूद उस नंबर से मिला. मोबाइल की जांच करने पर दोनों के बीच बातचीत और संपर्क के पुख्ता सबूत बरामद हुए.

जम्मू-कश्मीर का रहने वाला है आरोपी

क्राइम ब्रांच ने इस मामले में सतारा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान 45 वर्षीय मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है. आरोपी जम्मू-कश्मीर के पुंछ का रहने वाला बताया जा रहा है. आरोपी शरीफ को मुंबई की अदालत में पेश किया गया, जहां से कोर्ट ने उसे 13 सितंबर तक के लिए क्राइम ब्रांच की कस्टडी में भेज दिया है.

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पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि इस मामले की तह तक जा सके. शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी साल 2008 में मुंबई आया था और अंधेरी, साकीनाका, जोगेश्वरी तथा बांद्रा जैसे इलाकों में वॉचमैन के तौर पर काम कर चुका है. इन दिनों वो सतारा में रह रहा था.

PoK से जुड़ा है कनेक्शन

चौंकाने वाली बात ये है कि आरोपी शरीफ के पिता PoK में रहते हैं. क्राइम ब्रांच ने आरोपी की पत्नी शबनम और उसके भतीजे से भी लंबी पूछताछ की है. शबनम ने पुलिस को बताया कि वो अपने पति के साथ सतारा में घरेलू काम करती है.

अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि इस मामले में सीमा पार का क्या कनेक्शन है और धमकी के पीछे कौन-कौन शामिल है.

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