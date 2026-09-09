Aaj ka Rashifal 9 सितंबर 2026: कुंभ राशि वालों को धन की प्राप्ति होगी, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष

अपने खर्चों को कंट्रोल करें. परिवार के साथ वक्त बीतेगा. मन की चिंता दूर होगी. रिश्तेदारों से मुलाकात होगी. बातचीत में अहंकार ना दिखाएं. व्यापार में स्थिति बेहतर होगी.

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जरूरी टिप- सेहत पर ध्यान दें

शुभ रंग- लाल

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

वृष

लोगों से उलझने से बचें. प्रॉपर्टी खरीदने का योग है. करियर के क्षेत्र में ध्यान देने का समय है. दुश्मन शांत रहेंगे. किसी काम में ज्यादा संकोच ना करें अपनी बात रखें. व्यापार में लाभ का योग बन रहा है.

जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग-लाल

उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

मिथुन

अपने समय का पूरा उपयोग करें. आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी. भावनाओं में बहकर कोई भी काम करने से बचें. धन से जुड़े मामले में धोखा मिल सकता है सावधान रहें. सेहत ठीक रहेगी. व्यापार में निवेश बढ़ाने का समय है.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- क्रीम

उपाय- किसी मंदिर में मिसरी दान करें

कर्क राशि

हर काम सावधानी से करने का दिन है. परिवार में किसी बात को लेकर चिंता रहेगी. कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा. मित्रों से मुलाकात होगी. उधार पैसा लेकर कोई काम ना करें. व्यापार में जल्दबाजी में फैसले ना करें.

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जरूरी टिप- कम बोलें

शुभ रंग-गुलाबी

उपाय- चीटिंयों को आटा और गुड़ खिलाएं



सिंह

अचानक कोई अच्छा समाचार मिलेगा. आवेश में आकर कोई बात कहने से बचें. प्रेम संबंधों में गहराई और बढ़ेगी. मन खुश रहेगा.

शुभ रंग- मरून

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

कन्या

कार्यों के अच्छे नतीजे मिलेंगे. अपनी इनकम को बढ़ाने का समय है. शत्रु शांत रहेंगे. अपने व्यवहार में विनम्रता रखें. परिवार वालों की सलाह से काम करें. कारोबार से जुड़ी कोई यात्रा ना करें.

जरूरी टिप- धैर्य रखें

शुभ रंग- हरा

उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

तुला

किसी से मतभेद हो सकता है. परिवार से सहयोग मिलेगा. प्रियजनों के साथ कुछ अनबन हो सकती है. किसी काम में ज्यादा उतावलापन ना दिखाएं. सेहत के मामले में सावधान रहें. कर्ज लेकर व्यापार में पैसे ना गाएं.

जरूरी टिप- नेगेटिविटी से बचें

शुभ रंग- सफेद

उपाय- दुर्गा चालीसा का पाठ करें

वृश्चिक

शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी. उन्नति के रास्ते बनेंगे. अपने ज्ञान और हुनर को बढ़ाने का समय है. जल्दबाजी में कोई निवेश ना करें. रिश्तेदारों के सहयोग से बिजनेस ना करें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप- अहंकार से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

धनु

मन की चिंता दूर होगी. भाग्य का साथ मिलेगा. यात्रा से फायदा होगा. दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. व्यापार से जुड़े काम बनेंगे.

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जरूरी टिप- वाणी पर नियंत्रण रखें

शुभ रंग- बादामी

उपाय- किसी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करें

मकर

मित्रों की मदद से काम बनेंगे. तेजी से काम करने का दिन है. मन को भटकने से रोकें. परिवार को और समय देना होगा

सेहत में सुधार होगा. व्यापार में स्थिति अनुकूल बनेगी.

जरूरी टिप- आलस्य से बचें

शुभ रंग- गुलाबी

उपाय- किसी गरीब को आटा दान करें

कुंभ

पराक्रम आपका बढ़ेगा. धन की प्राप्ति होगी. अपनी बात पर अड़े ना रहें. लोगों के सुझाव मानने से लाभ होगा. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखें. व्यापार में लाभ का योग है.

जरूरी टिप - वाणी पर नियंत्रण रखें

शुभ रंग- केसरिया

उपाय- किसी गरीब को फल दान करें

मीन

किसी का में व्यस्त रहेंगे. मित्रों से मुलाकात होगी. आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. शत्रुओं को लेकर लापरवाह ना हों. अपनी सेहत का ख्याल रखें. व्यापार से जुड़े जोखिम वाले निर्णय आज ना लें.

जरूरी टिप- जल्दबाजी से बचें

शुभ रंग- लाल

उपाय- गाय को रोटी खिलाएं

आज का उपाय

यदि हर काम में नुकसान हो रहा है तो गऊ माता की पूजा करें. गौशाला में हरा चारा, गुड़ का दान करें. 11 गरीबों को भोजन दान करें. शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करें. हनुमान जी से प्रार्थना करें.

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