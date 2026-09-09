मंगलवार को 'हनुमान अंश' पर बरसी कृपा, बॉक्स ऑफिस पर 'मिर्जापुर: द मूवी' को मिली सीधी टक्कर

कुछ फिल्मों का चलना सिर्फ एक चमत्कार ही नजर आता है. फिल्म हनुमान अंश पर नीम करोली बाबा और हनुमान जी की ऐसी कृपा बरसी है कि ये किसी भी दिन थमने का नाम नहीं ले रही है. हर दिन फिल्म के कलेक्शन में जंप देखने मिल रहा है. हाल ही में आई मिर्जापुर द मूवी, जो बेहतरीन रफ्तार से बॉक्स ऑफिस पर दौड़ लगा रही थी उसे भी हनुमान अंश की आंधी का सामना करना पड़ रहा है. मंगलवार को उसका फर्क भी नजर आया है.

और पढ़ें

मिर्जापुर के सामने हनुमान अंश का चैलेंज

फिल्म हनुमान अंश ने पांचवे हफ्ते में वो कारनामा किया है, जो बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म धुरंधर भी नहीं कर सकी थी. इस फिल्म ने सोमवार भी 10 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. जहां अधिकतर फिल्में पांचवे हफ्ते में आते-आते सिंगल डिजिट में सिमट जाती है. वहीं हनुमान अंश हर दिन जंप ले रही है.

मंगलवार भी इसने 10% का इजाफा देखा. सैकनिल्क की रिपोर्ट अनुसार, फिल्म ने अपने 33वें दिन 11 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. इसकी कुल कमाई 143.13 करोड़ रुपये नेट पहुंच चुकी है. वहीं ग्रॉस कलेक्शन 169.20 करोड़ रुपये हुआ है.

इसके ठीक सामने अगर मिर्जापुर द मूवी की बात करें, तो सोमवार के मुकाबले मंगलवार के दिन फिल्म की कमाई में गिरावट आई है. इसने अपने पांचवे दिन 15.35 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. कुल कमाई 125.10 करोड़ रुपये पहुंच चुकी है. मिर्जापुर को हनुमान अंश से बॉक्स ऑफिस पर सीधी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है.

Advertisement

थिएटर में पहुंच रही ऑडियंस

दोनों फिल्में इस समय तगड़ी भीड़ जुटा रही हैं. जहां मिर्जापुर की एवरेज ऑक्यूपेंसी 40% नोट की जा रही है. वहीं हनुमान अंश अपने 33वें दिन भी 48% तक ऑडियंस जुटा रहा है. खास बात ये है कि दोनों ही फिल्में सक्सेस बन रही हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हनुमान अंश वो पड़ाव काफी पहले ही पार कर गई.

अब मिर्जापुर द मूवी को हिट का टैग पाना है, जिसके लिए अभी तक उसे जितनी कमाई की है उसे उतनी दोबारा करनी पड़ेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो मिर्जापुर का बजट 250 करोड़ रुपये के आसपास है. वहीं हनुमान अंश मात्र 2 करोड़ में बनी छोटी बजट की फिल्म है.

---- समाप्त ----