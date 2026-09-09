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How To Set Curd In Summers: गर्मियों में हर बार खट्टा हो जाता है दही? दूध में मिलाएं ये 1 चीज, जमेगा बाजार जैसा गाढ़ा-मलाईदार और मीठा

How To Set Curd In Summers: गर्मियों में दही जल्दी खट्टा हो जाता है और कई बार इसका टेक्शचर भी पतला या पानी छोड़ने वाला हो जाता है? आज हम आपको बताएंगे कि दूध में कौन सी 1 चीज मिलाने से दही की खटास को कम करने में मदद मिल सकती है.

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गर्मियों में दही को खट्टा होने से बचाने के लिए सही तरीके से जमाना जरूरी है. (Photo: ITG)
गर्मियों में दही को खट्टा होने से बचाने के लिए सही तरीके से जमाना जरूरी है. (Photo: ITG)

How To Set Curd In Summers: गर्मियों में दही लगभग हर घर में खाई जाती है. लोग इसे सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक के साथ खाते हैं. दही गर्मी से राहत देकर शरीर को ठंडक भी देती है. गर्मियों में दही जमाना आसान भी माना जाता है. इस मौसम में दही जमाना जितना आसान लगता है, उसे ताजा और स्वादिष्ट बनाए रखना उतना ही मुश्किल हो जाता है. रात में अच्छे से जमाया गया दही सुबह तक इतना खट्टा हो जाता है कि न तो खाने का मन करता है और न ही उससे रायता या लस्सी बनाने का. कई बार दही बहुत पतला भी जमता है. 

अगर आपके घर में भी गर्मी के मौसम में यही परेशानी होती है तो हर बार बाजार से दही लाने की जरूरत नहीं है. दही जमाते समय एक छोटी सी किचन ट्रिक आजमाकर आप इसके स्वाद और टेक्शचर को काफी हद तक बेहतर रख सकते हैं. खास बात ये है कि इसके लिए आपको किसी महंगे या अलग से खरीदे गए सामान की जरूरत नहीं पड़ेगी. चलिए जानते हैं उस ट्रिक के बारे में जिसकी मदद से आप दही को खट्टा होने से बचा सकते हैं.

आखिर गर्मियों में दही जल्दी खट्टा क्यों होता है?
दही किस तरह की जमती है, वो उसके फर्मेंटेशन प्रोसेस पर निर्भर करती है. इसमें दूध में मौजूद बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में बदलते हैं, जिससे दूध जमकर दही बनता है और उसमें हल्की खटास आती है. गर्म मौसम में ये प्रोसेस तेजी से होती है. यही वजह है कि गर्मियों में दही जल्दी जमने के साथ-साथ जल्दी खट्टा भी हो सकता है. यानी परेशानी सिर्फ दही की नहीं, बल्कि ज्यादा गर्म टेंपरेचर और ज्यादा तेजी से होने वाले फर्मेंटेशन की है.

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दूध में डालें बस चुटकी भर चीनी
गर्मियों में दही को जरूरत से ज्यादा खट्टा होने से बचाने के लिए दूध में थोड़ी सी चीनी डालने की ट्रिक आजमाई जा सकती है. ये दही को मीठा बनाने के लिए नहीं, बल्कि फर्मेंटेशन को थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. थोड़ी सी चीनी दही के स्वाद को बैलेंस रखने और उसे ज्यादा खट्टा होने से बचाने में मदद कर सकती है. ध्यान रखें कि चीनी बहुत ज्यादा नहीं डालनी है. इसका मकसद मीठा दही बनाना नहीं, बल्कि स्वाद को बैलेंस करना है.

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कैसे करें इस ट्रिक का इस्तेमाल?
1. इस ट्रिक को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले दूध को अच्छी तरह गर्म कर लें और फिर उसे हल्का गुनगुना होने दें. दूध बहुत गर्म नहीं होना चाहिए. अब इसमें दही जमाने के लिए ताजा जामन डालें. इसके साथ ही थोड़ी सी चीनी डालकर अच्छी तरह मिला दें.

2. इसके बाद बर्तन को ढककर ऐसी जगह रखें जहां बहुत ज्यादा गर्मी या सीधी धूप न आती हो. दही जमने के बाद उसे ज्यादा देर बाहर रखने के बजाय फ्रिज में रख दें. गर्मी में दही के ज्यादा देर कमरे के तापमान पर रहने से खटास तेजी से बढ़ सकती है.

ज्यादा खट्टे दही से बचने के लिए ये गलती न करें
गर्मियों में दही जमाते समय ज्यादा मात्रा में जामन डालना भी उसके स्वाद को बिगाड़ सकता है. कई लोगों को लगता है कि ज्यादा जामन डालने से दही जल्दी और अच्छा जमेगा, लेकिन गर्म मौसम में इससे फर्मेंटेशन बहुत तेज हो सकती है और दही जल्दी खट्टा पड़ सकता है. इसलिए जामन को हमेशा थोड़ी मात्रा में ही इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि ताजा दही ही इस्तेमाल हो.

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दही जमते ही फ्रिज में रखना भी जरूरी
दही जम गया है तो उसे घंटों बाहर रखकर भूलने की गलती न करें. खासकर गर्मियों में दही जितनी देर गर्मी में रहेगा, उसमें खटास बढ़ने के चांस उतने ही ज्यादा होते हैं. इसलिए दही के सेट होते ही उसे फ्रिज में रख देना बेहतर है. इसके अलावा दही हमेशा साफ और सूखे बर्तन में रखें और निकालने के लिए साफ चम्मच का इस्तेमाल करें. इससे दही की ताजगी बनाए रखने में मदद मिलती है.

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