Film Wrap: नहीं रहे डायरेक्टर कुकू कोहली, कृति के राखी एड को राहुल गांधी का सपोर्ट

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई चीजें सुर्खियों में रहीं. बॉलीवुड से एक सबसे दुखद खबर सामने आई. फिल्ममेकर कुकू कोहली, जिन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अजय देवगन को इंडस्ट्री का स्टार बनाया वो अब हमारे बीच नहीं रहे. 77 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने के कारण उनका निधन हुआ. उनके जाने से हर कोई शोक में डूबा हुआ है.

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वहीं कृति सेनन के रक्षाबंधन एड पर जमकर विवाद होने के बाद एक्ट्रेस ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने साफ किया कि एक त्योहार कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती से खास बनता है. कपड़ों के बेसिस पर जज ना किया जाए, जिसपर उन्हें विपक्ष नेता राहुल गांधी का सपोर्ट मिला है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए कृति का बचाव किया.

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कंगना रनौत ने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके पर उनकी अंग्रेजी बोलने की शैली को लेकर तीखा हमला किया है. कंगना ने अपनी फर्राटेदार और दिपके की हिचकिचाती अंग्रेजी बोलने वाला वीडियो शेयर किया

'खूबसूरती त्योहारों में, कपड़ों में नहीं', कंगना के बिकिनी कमेंट पर कृति सेनन का पलटवार! तोड़ी चुप्पी

कृति सेनन ने अपने विवादित रक्षाबंधन वाले एड पर रिएक्ट किया है. उनका कहना है कि त्योहार या कल्चर को पहनावे से नहीं जोड़ना चाहिए. एक महिला होने के नाते, उन्हें क्या पहनना चाहिए ये उन्हें नहीं बताया जाए.

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फिल्ममेकर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन हो गया. ‘फूल और कांटे’ से अजय देवगन को बड़ा ब्रेक देने वाले कुकू को हार्ट अटैक आया था.

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कृति सेनन के महिलाओं के पहनावे और आजादी वाले पोस्ट को राहुल गांधी ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर किया. उन्होंने महिलाओं को ट्रोल न करने की अपील की.

NEET प्रोटेस्ट में रोकी पुलिस वैन, सोशल मीडिया पर हुई वायरल, अब बिग बॉस के घर का बनेगी हिस्सा

नीट पेपर लीक के दौरान पुलिस की वैन को रोकने वाली लड़की रिया अहीर अब बिग बॉस 20 में नजर आने वाली हैं. हालांकि उनकी एंट्री का फैसला जनता के हाथों में होने वाला है.

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