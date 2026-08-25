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Film Wrap: नहीं रहे डायरेक्टर कुकू कोहली, कृति के राखी एड को राहुल गांधी का सपोर्ट

मंगलवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. 90s के डायरेक्टर कुकू कोहली का 77 साल की उम्र में निधन हुआ. उन्होंने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में अंतिम सांस ली. वहीं कृति सेनन को अपने विवाद पर राहुल गांधी का समर्थन मिला.

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कुकू कोहली, कृति सेनन (Photo: Social Media)
कुकू कोहली, कृति सेनन (Photo: Social Media)

आज के दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया में कई चीजें सुर्खियों में रहीं. बॉलीवुड से एक सबसे दुखद खबर सामने आई. फिल्ममेकर कुकू कोहली, जिन्होंने फूल और कांटे फिल्म से अजय देवगन को इंडस्ट्री का स्टार बनाया वो अब हमारे बीच नहीं रहे. 77 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने के कारण उनका निधन हुआ. उनके जाने से हर कोई शोक में डूबा हुआ है. 

वहीं कृति सेनन के रक्षाबंधन एड पर जमकर विवाद होने के बाद एक्ट्रेस ने अपना पक्ष रखा. उन्होंने साफ किया कि एक त्योहार कपड़ों से नहीं, बल्कि उसकी खूबसूरती से खास बनता है. कपड़ों के बेसिस पर जज ना किया जाए, जिसपर उन्हें विपक्ष नेता राहुल गांधी का सपोर्ट मिला है. उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करते हुए कृति का बचाव किया.

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