'ये तो बस अफवाह है...', चीनी और प्याज के बढ़ते दामों पर बोले मनोज तिवारी

पटना एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. दो दिवसीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना होते हुए उन्होंने बिहार में पर्यटन विकास को लेकर बड़ा दावा किया.

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मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र के माध्यम से बिहार में सिर्फ पर्यटन के लिए 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विष्णुपद मंदिर में साल भर करोड़ों लोग आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है. महाबोधि, बोधगया के मंदिर का भी कॉरिडोर बन रहा है. इसके अलावा 25 हजार करोड़ रुपये का एक स्पेशल टूरिज्म बिहार में शुरू होने जा रहा है.

उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों के सांसद होते हैं. दो दिवसीय यात्रा के दौरान आज जितने भी सांसद आए थे, सभी के मुख से यही निकला कि बिहार कमाल का बदल चुका है. बदलते और बढ़ते बिहार में हर हाल में काम होते रहना चाहिए और बिहार को सजाना हम सबका ध्येय है.

आरक्षण को लेकर क्या बोले मनोज तिवारी

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आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है. उन्होंने कहा कि इस देश में अब कोई ऐसा कास्ट नहीं है, जिसको आरक्षण न हो. ब्राह्मण को भी आरक्षण है, ठाकुर को भी आरक्षण है, भूमिहार को भी आरक्षण है. जो SC, ST और OBC इन तीनों में नहीं आता है, उन सभी लोगों को EWS का आरक्षण है. उन्होंने कहा कि इस देश में सभी को आरक्षण है और सभी उसका लाभ ले रहे हैं. उन्होंने खड़गे साहब और उनकी पार्टी पर भारतीय संस्कृति को बदनाम करने और उसे नीचे ले जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि यह कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी.

छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर क्या कहा

70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने अभी ही इसके बारे में सुना है और इसका कुछ वीडियो भी देखा है. उन्होंने कहा कि अभी उन्हें मुख्य विषय पता नहीं है. अगर कोई उन्हें समझाए कि क्या हुआ है तो वह जरूर इस पर बात करेंगे.

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो या यहां, कहीं भी संवाद करने को तैयार है. ऐसे में हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह की बात सुनने को तैयार है. उन्होंने कहा कि कहीं भी नाइंसाफी होगी तो बताइए, न्याय होना चाहिए.

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प्याज की बढ़ती कीमतों पर क्या बोले

चीनी के दाम के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि इस बारे में बिहार सरकार से बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कई जगह सिर्फ अफवाह है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग एथेनॉल के जरिए भारत के डीजल-पेट्रोल में आत्मनिर्भर होने के विरोध में बहुत तरह की बातें कर रहे हैं. अगर कोई सीरियस बात कही होगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा.

'भोजपुरी बवाल' कार्यक्रम पर बोले

पटना में हुए 'भोजपुरी बवाल' कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा, 'बवाल होता है ना.' उन्होंने खेसारी लाल यादव के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वह कह रहे हैं कि हम भोजपुरी बवाल में नहीं जाते हैं, हम सस्ता भोजपुरी स्टार नहीं हैं. मनोज तिवारी ने कहा, 'अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं, छोड़ दो.'

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