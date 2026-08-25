scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'ये तो बस अफवाह है...', चीनी और प्याज के बढ़ते दामों पर बोले मनोज तिवारी

भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र बिहार में पर्यटन के लिए 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रहा है. विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर के लिए कॉरिडोर बनाने की बात भी कही. आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है.

Advertisement
X
चीनी के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों पर मनोज तिवारी ने कहा- कई जगह सिर्फ अफवाह है. (File Photo)
चीनी के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों पर मनोज तिवारी ने कहा- कई जगह सिर्फ अफवाह है. (File Photo)

पटना एयरपोर्ट पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी. दो दिवसीय स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में शामिल होने के बाद दिल्ली रवाना होते हुए उन्होंने बिहार में पर्यटन विकास को लेकर बड़ा दावा किया.

मनोज तिवारी ने कहा कि केंद्र के माध्यम से बिहार में सिर्फ पर्यटन के लिए 25 हजार करोड़ रुपये खर्च करने जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि विष्णुपद मंदिर में साल भर करोड़ों लोग आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा कॉरिडोर बन रहा है. महाबोधि, बोधगया के मंदिर का भी कॉरिडोर बन रहा है. इसके अलावा 25 हजार करोड़ रुपये का एक स्पेशल टूरिज्म बिहार में शुरू होने जा रहा है.

उन्होंने कहा कि स्टैंडिंग कमेटी में सभी पार्टियों के सांसद होते हैं. दो दिवसीय यात्रा के दौरान आज जितने भी सांसद आए थे, सभी के मुख से यही निकला कि बिहार कमाल का बदल चुका है. बदलते और बढ़ते बिहार में हर हाल में काम होते रहना चाहिए और बिहार को सजाना हम सबका ध्येय है.

सम्बंधित ख़बरें

मनोज तिवारी ने कहा आज का Gen Z युवा पहले से अधिक सनातनी
Gen Z दूरदर्शी, कुछ लोग कर रहे बदनाम, 'धर्म संसद' में बोले मनोज तिवारी
manoj tiwari ram gopal yadav
'जिन्होंने कानून बनाया, उन्हें भी याद नहीं', लोकसभा में पूरा राष्ट्रगीत गाने पर विवाद
'धर्म संसद' के मंच पर मनोज तिवारी, भक्ति और शक्ति के महत्व पर दिया जोर, Video
PK Bankipur
'जो गाना गाते हैं...', जीत के बाद पीके ने मनोज तिवारी पर कसा तंज
actors turned politicians tej pratap yadav
सत्ता से सिनेमा तक, इन नेताओं ने सियासत और स्क्रीन पर मचाया गदर

आरक्षण को लेकर क्या बोले मनोज तिवारी

Advertisement

आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस के आरोपों को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा आरक्षण खत्म करने के पक्ष में नहीं है. उन्होंने कहा कि इस देश में अब कोई ऐसा कास्ट नहीं है, जिसको आरक्षण न हो. ब्राह्मण को भी आरक्षण है, ठाकुर को भी आरक्षण है, भूमिहार को भी आरक्षण है. जो SC, ST और OBC इन तीनों में नहीं आता है, उन सभी लोगों को EWS का आरक्षण है. उन्होंने कहा कि इस देश में सभी को आरक्षण है और सभी उसका लाभ ले रहे हैं. उन्होंने खड़गे साहब और उनकी पार्टी पर भारतीय संस्कृति को बदनाम करने और उसे नीचे ले जाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि यह कोशिश सफल नहीं होने दी जाएगी.

छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर क्या कहा

70वीं BPSC परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि उन्होंने अभी ही इसके बारे में सुना है और इसका कुछ वीडियो भी देखा है. उन्होंने कहा कि अभी उन्हें मुख्य विषय पता नहीं है. अगर कोई उन्हें समझाए कि क्या हुआ है तो वह जरूर इस पर बात करेंगे.

उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार चाहे केंद्र में हो या यहां, कहीं भी संवाद करने को तैयार है. ऐसे में हिंसा करने की कोई आवश्यकता नहीं है. भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के समूह की बात सुनने को तैयार है. उन्होंने कहा कि कहीं भी नाइंसाफी होगी तो बताइए, न्याय होना चाहिए.

Advertisement

प्याज की बढ़ती कीमतों पर क्या बोले

चीनी के दाम के बाद प्याज की बढ़ती कीमतों के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा कि इस बारे में बिहार सरकार से बात करनी चाहिए. उन्होंने कहा कि कई जगह सिर्फ अफवाह है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग एथेनॉल के जरिए भारत के डीजल-पेट्रोल में आत्मनिर्भर होने के विरोध में बहुत तरह की बातें कर रहे हैं. अगर कोई सीरियस बात कही होगी तो निश्चित रूप से उसका समाधान किया जाएगा.

'भोजपुरी बवाल' कार्यक्रम पर बोले

पटना में हुए 'भोजपुरी बवाल' कार्यक्रम में शामिल नहीं होने के सवाल पर मनोज तिवारी ने कहा, 'बवाल होता है ना.' उन्होंने खेसारी लाल यादव के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि वह कह रहे हैं कि हम भोजपुरी बवाल में नहीं जाते हैं, हम सस्ता भोजपुरी स्टार नहीं हैं. मनोज तिवारी ने कहा, 'अब हमसे क्यों पूछ रहे हैं, छोड़ दो.'

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Love Rashifal
    Arthik Rashifal
    Aaj ka Rashifal
    Career Rashifal
    Latest News in Hindi »
    'ये तो बस अफवाह है...', चीनी और प्याज के बढ़ते दामों पर बोले मनोज तिवारी |
    भारत ने किराना हिल्स पर किया था हमला? पूर्व CDS ने बताया 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान क्या हुआ |
    How to Clean Glasses Properly: चश्मे के लेंस पर पड़ गए जिद्दी स्क्रैच और फिंगरप्रिंट्स? इस चीज से करें साफ, नंबर वाला चश्मा चमकेगा एकदम नए जैसा |
    पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन, क्या सुनेगी सम्राट सरकार? देखें खबरदार |
    एक्ट्रेस श्वेता तिवारी ने ‘द ट्रेटर्स’ में अपने दिलकश अंदाज से जीता फैंस की दिल |
    पति को शराब पिलाई, सिर पर टाइल मारी और गड्ढे में गाड़ दिया, फरीदाबाद में पत्नी और प्रेमी की खौफनाक साजिश |
    राइफल ट्रेनिंग से परिवार के तबाह होने की कहानी... आंध्र प्रदेश में तीन लोगों के सुसाइड केस में नया मोड़ |
    तिरंगे में सजीं उर्वशी रौतेला, अशोक चक्र का बना डिजाइन! मचा बवाल तो तोड़ी चुप्पी, बोलीं- पहचान का हिस्सा |
    कहीं धर्मशाला में स्कूल तो कहीं एक कमरे में चार क्लास, देखें मान सरकार के दावों का जमीनी सच |
    MP के मंदसौर अस्पताल से ज्वेलरी भरा बैग ले भागा कुत्ता
    Advertisement