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How to Clean Glasses Properly: चश्मे के लेंस पर पड़ गए जिद्दी स्क्रैच और फिंगरप्रिंट्स? इस चीज से करें साफ, नंबर वाला चश्मा चमकेगा एकदम नए जैसा

How to Clean Glasses Properly: अगर आपके नंबर वाले चश्मे पर जिद्दी दाग और फिंगरप्रिंट्स के निशान लग गए हैं तो इसके लिए आपको चश्मे वाले के पास जाकर पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है. यहां हम आपको घर पर ही चश्मा साफ करने के ट्रिक्स बता रहे हैं.

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नंबर वाला चश्मा कैसे करें साफ (Photo: ITG)
नंबर वाला चश्मा कैसे करें साफ (Photo: ITG)

अगर आप नजर का चश्मा पहनते हैं तो आपके चश्मे के लेंस पर उंगलियों के निशान, पसीना, तेल और धूल-मिट्टी जरूर लगती होगी जिसके बाद आप उसे या तो घर पर पड़े किसी भी क्लीनर से साफ कर लेते होंगे या फिर सीधे चश्मे वाली दुकान के पास जाते होगे. क्या आपको पता है कि किसी भी क्लीनर से लेंस साफ करने से वो खराब हो सकता है.

ज्यादातर लोग चश्मा साफ करने के लिए अपनी शर्ट, टी-शर्ट, टिश्यू पेपर या तौलिए का इस्तेमाल कर लेते हैं. ऐसा करने से भी चश्मे के महंगे लेंस पर बारीक खरोंचें पड़ जाती हैं और उनका एंटी-ग्लेयर कोटिंग खराब हो जाता है.नंबर वाले चश्मे को बिना किसी खरोंच के एकदम नए जैसा चमकाने और उसकी उम्र बढ़ाने के लिए सही तरीका अपनाना बेहद जरूरी है. आइए जानते हैं घर पर ही बिना एक रुपया खर्च किए चश्मे को सुरक्षित रूप से साफ करने के आसान तरीके.

चश्मा साफ करने के ट्रिक्स

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चश्मा साफ करने से पहले अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि हाथों की धूल या तेल लेंस पर न लगे.

चश्मे को नल के ताजे या हलके गुनगुने पानी की धार के नीचे रखें. इससे लेंस पर जमी धूल और मिट्टी के कण बह जाएंगे, जिससे रगड़ते समय खरोंच नहीं पड़ेगी. (बहुत गरम पानी का इस्तेमाल न करें, इससे कोटिंग खराब हो सकती है).

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अपनी उंगली की नोक पर सिर्फ एक बूंद माइल्ड डिशवॉश लिक्विड लें.

दोनों लेंसों के आगे-पीछे, फ्रेम, ब्रिज और नोज पैड्स पर उंगली से 15-20 सेकंड तक हल्के से मालिश करें जहां पसीना और तेल जमा होता है.

अब चश्मे को पानी की धार के नीचे रखकर सारा साबुन पूरी तरह से बहा दें.

पानी की बूंदें झाड़ें: चश्मे को हल्का सा हिलाकर अतिरिक्त पानी की बूंदों को गिरा दें.

केवल चश्मे के साथ मिलने वाले माइक्रोफाइबर कपड़े या 100% साफ कॉटन के कपड़े से लेंस और फ्रेम को हल्के हाथों से पोंछ लें. आपका चश्मा बिना किसी स्क्रैच के शीशे की तरह चमक उठेगा.

क्या करें और क्या न करें

कभी भी टी-शर्ट, टिश्यू पेपर, टॉवल या न्यूजपेपर से चश्मा न पोंछें. थूक या कांच साफ करने वाले होम क्लीनर (जैसे कॉलिन) का इस्तेमाल कभी न करें. यह लेंस की कोटिंग को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं.

जब चश्मा न पहन रहे हों तो उसे हमेशा उसके हार्ड केस में रखें. माइक्रोफाइबर कपड़े को भी हफ्ते में एक बार धोकर साफ रखें.

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