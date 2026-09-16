सैफ ने बेटे जेह संग मिलकर बनाई बप्पा की मूर्ति, करीना कपूर खान ने दिखाई झलक

बॉलीवुड में गणेश चतुर्थी का त्योहार बहुत ही भक्ति और उत्साह के साथ मनाया जाता है. शायद ही कोई ऐसा सेलिब्रिटी होगा जिसके घर में गणेश चतुर्थी की धूम ना हो. करीना कपूर खान के घर पर भी गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाया गया. इसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.

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जेह ने अपने हाथों से बनाई मूर्ति

करीना कपूर खान ने फैंस को गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं देते हुए अपने इंस्टाग्राम पर गणेश उत्सव की बहुत ही प्यारी सी तस्वीरें शेयर की हैं. पहली तस्वीर में सैफ सफेद कुर्ता पायजामा में बड़े ही भाव के साथ गणेश जी की मूर्ति बनाते दिखाई दे रहे हैं. दूसरी फोटो में करीना ने बताया कि ये मूर्ति सिर्फ सैफ ने अकेले नहीं बनाई है बल्कि उनके 5 साल के बेटे जहांगीर अली खान ने भी पापा का साथ दिया है. फोटो शेयर करते हुए करीना ने कैप्शन में लिखा "मेरे जेह बाबा ने बनाया है. सभी को गणेश चतुर्थी की शांति और खुशियों भरी शुभकामनाएं."

सैफ के तरह शरारती हैं जेह

करीना बेटे जेह की पर्सनैलिटी के बारे में पहले भी बोल चुकी हैं. एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने जेह के स्वभाव को लेकर कहा "जेह का लुक उनसे मिलता है, जबकि शरारती आदतें सैफ अली खान से आई हैं. वहीं करीना ने तैमूर के लिए कहा कि तैमूर का सेंस ऑफ ह्यूमर सैफ के जैसा है और काफी रिजर्व है. उनको अपने पापा के तरह फोटो खिंचवाना पसंद नहीं है. जेह बिल्कुल मेरे जैसा है. मेरे जैसे लुक और उनकी आदतें भी मेरे जैसी ही है पर शरारती आदतें सैफ पर गई हैं."

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सैफ और करीना की शादी 2012 में हुई थी. जो सैफ की दूसरी शादी थी उनसे पहले उनकी शादी अमृता सिंह के साथ हुई थी, जिनसे उनके दो बच्चे हैं सारा अली खान और इब्राहिम अली खान. करीना कपूर खान की मचअवेटेड फिल्म दायरा 18 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है. फिल्म का निर्देशन मेघना गुलजार कर रही हैं.

इस फिल्म में करीना के साथ पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे. जबकि सैफ अली खान फिल्म हैवान में नजर आए. इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया, जिसमें अक्षय कुमार और सैयामी खेर भी मुख्य भूमिका में दिखे. सैफ और अक्षय की जोड़ी 18 साल बाद एक साथ बड़े पर्दे पर नजर आई.

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