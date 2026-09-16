Aaj ka Rashifal 16 सितंबर 2026: वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो सकता है धन, जानें सभी राशियों का हाल

मेष राशि: करियर पर दें ध्यान, व्यापार में हर काम बरतें सावधानी

मेष राशि के जातकों के लिए यह समय करियर पर विशेष ध्यान देने का है. धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी और मित्रों की सलाह से रुके हुए काम बनेंगे.

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आप दिनभर व्यस्त रहेंगे. किसी भी बात पर इगो दिखाने से बचें. व्यापार में हर काम सावधानी से करें ताकि नुकसान से बचा जा सके.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान गणेश की विधिवत पूजा करें.

वृष राशि: भाग्य का मिलेगा भरपूर साथ, संपत्ति के काम होंगे पूरे

वृष राशि के जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. प्रॉपर्टी से जुड़े सभी काम सुचारू रूप से बनेंगे और पैसे मिलने के मजबूत योग हैं.

पढ़ाई-लिखाई से जुड़े लोगों को नए अवसर मिलेंगे. आलस्य की वजह से अपना कोई भी काम अधूरा न छोड़ें. व्यापार में धन लाभ का अच्छा योग बना हुआ है.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान गणेश को मोदक का भोग लगाएं.

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मिथुन राशि: दिनभर कार्यों में रहेंगे व्यस्त, शत्रुओं पर मिलेगी विजय

मिथुन राशि के जातक दिनभर अपने काम में व्यस्त रहेंगे. आर्थिक लाभ के नए अवसर प्राप्त होंगे. प्रतियोगिताओं में सफलता मिलेगी और शत्रु परास्त होंगे.

आपकी सेहत ठीक रहेगी, हालांकि व्यापार में थोड़ा नुकसान होने की आशंका बनी हुई है. इसलिए कारोबारी फैसलों में सतर्कता रखें.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): गणेश जी की प्रेमपूर्वक आरती करें.

कर्क राशि: प्रॉपर्टी से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें, घर में बढ़ेगा सुख

कर्क राशि के जातक प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी फैसला बहुत सोच-समझकर करें. किसी नए काम को लेकर सटीक योजना बनेगी और घर में सुख बढ़ेगा.

परिवार की सलाह लेकर काम करेंगे तो बड़ा लाभ होगा. पढ़ाई-लिखाई में रुचि बढ़ेगी और व्यापार में धन लाभ का योग बनेगा.

शुभ अंक (Lucky Number): 2

शुभ रंग (Lucky Color): भूरा

आज के उपाय (aaj ke upay): गणेश जी को दूब अर्पित करें.

सिंह राशि: सरकारी काम आसानी से बनेंगे, यात्राओं से मिलेगा बड़ा लाभ

सिंह राशि के जातकों के सरकार से संबंधित रुके हुए काम बनेंगे. नए लोगों से मुलाकात होगी और यात्रा से बड़ा लाभ मिलेगा.

मित्रों के सहयोग से सभी काम आसानी से बनेंगे. उधार के लेन-देन से पूरी तरह बचें. व्यापार से जुड़े काम में बेहतर सफलता मिलेगी.

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शुभ अंक (Lucky Number): 1

शुभ रंग (Lucky Color): मरून

आज के उपाय (aaj ke upay): गणेश जी की श्रद्धा से पूजा करें.

कन्या राशि: दूर होगी मन की पुरानी चिंता, व्यवहार में रखें नम्रता

कन्या राशि के जातकों के मन की पुरानी चिंता दूर होगी. सभी जरूरी काम समय पर पूरे होंगे.

अपना व्यवहार नम्र रखें और लोगों से मिलते समय अहंकार बिल्कुल न दिखाएं. सेहत को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन व्यापार में स्थिति काफी बेहतर होगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 5

शुभ रंग (Lucky Color): हरा

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान गणेश को हरे फल का भोग लगाएं.

तुला राशि: दूर से मिलेगी अच्छी खबर, व्यापार में निवेश के लिए समय अनुकूल

तुला राशि के जातकों को कहीं दूर से अच्छी खबर सुनने को मिलेगी. धन लाभ के नए रास्ते बनेंगे.

अपने खर्चों पर कंट्रोल बनाकर रखें. नए लोगों से मुलाकात होगी. उतावलेपन में आकर कोई फैसला न लें. व्यापार में निवेश के लिए यह अनुकूल समय है.

शुभ अंक (Lucky Number): 6

शुभ रंग (Lucky Color): सफेद

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को भोजन दान करें.

वृश्चिक राशि: करियर में हासिल होगी बड़ी सफलता, व्यापार में होगा लाभ

वृश्चिक राशि के जातकों को करियर के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी. आपको खुद आगे बढ़कर काम की जिम्मेदारी लेनी होगी.

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बिना सोचे-समझे धन खर्च न करें और भावनाओं को नियंत्रण में रखें. लोगों से ज्यादा उम्मीद न रखें. व्यापार में लाभ का मजबूत योग है.

शुभ अंक (Lucky Number): 9

शुभ रंग (Lucky Color): केसरिया

आज के उपाय (aaj ke upay): गणेश जी की आरती करें.

धनु राशि: मित्रों की मदद से बनेंगे काम, धन प्राप्ति की रुकावटें होंगी दूर

धनु राशि के जातकों के काम मित्रों की मदद से बनेंगे. धन प्राप्ति के मार्ग में आ रही सभी रुकावटें दूर होंगी.

बड़े फैसले लेने का यह सही समय है. छोटी-छोटी बातों को लेकर दुखी न हों और अपने काम में ध्यान लगाएं. व्यापार में थोड़ी हानि हो सकती है.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): पीला

आज के उपाय (aaj ke upay): किसी गरीब व्यक्ति को पेट भरकर भोजन कराएं.

मकर राशि: वाहन सावधानी से चलाएं, मेहनत से बढ़ाएं धन लाभ के अवसर

मकर राशि के जातक वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें. यह करियर को आगे बढ़ाने का सबसे सही समय है.

धन लाभ के लिए अपनी मेहनत बढ़ानी होगी. अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें और किसी काम में पीछे न रहें. व्यापार में स्थिति बेहतर रहेगी.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): आसमानी

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आज के उपाय (aaj ke upay): गाय को रोटी खिलाएं.

कुंभ राशि: मिलेगी कोई अच्छी खबर, भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

कुंभ राशि के जातकों को कोई अच्छी खबर मिलेगी और भाग्य आपका पूरा साथ देगा. मन की बात कहने में संकोच न करें.

लंबी दूरी की यात्रा करने से बचें और अपना व्यवहार अच्छा रखें. व्यापार से जुड़े सभी काम सुचारू रूप से बनेंगे.

शुभ अंक (Lucky Number): 8

शुभ रंग (Lucky Color): क्रीम

आज के उपाय (aaj ke upay): गणेश जी की आरती करें.

मीन राशि: योजना बनाकर करें काम, नौकरी में उन्नति के बनेंगे नए रास्ते

मीन राशि के जातकों को योजना बनाकर काम करने की जरूरत है. अपने खर्चों को कंट्रोल करें.

नौकरी में उन्नति के नए रास्ते बनेंगे. किसी भी काम को कल पर न टालें. लोगों से बहस न करें और शांति से अपनी बात रखें. व्यापार में लाभ का योग है.

शुभ अंक (Lucky Number): 3

शुभ रंग (Lucky Color): नारंगी

आज के उपाय (aaj ke upay): भगवान गणेश को लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाएं.

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