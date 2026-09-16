scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CM योगी की गोरखपुर को 3.09 करोड़ की सौगात, कल्याण मंडपम का करेंगे लोकार्पण

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर को 3.09 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम की सौगात देने वाले हैं. अब तक, खोराबार, सूरजकुंड, मानबेला, राप्तीनगर विस्तार के टोला पीरू शहीद, बिछिया जंगल तुलसीराम, जंगल बेनी माधव और बशारतपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो चुका है.

Advertisement
X
आज गोरखपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण (File Photo: PTI)
आज गोरखपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण (File Photo: PTI)

आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को 3.09 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम की सौगात देने वाले हैं. अल्प और मध्यम आय वर्ग के मांगलिक आयोजनों के लिए रियायती सुविधा दी जाएगी. 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी विधायक निधि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाए गए कल्याण मंडपम का लोकार्पण करने वाले हैं. 2461 वर्गमीटर भूमि पर कल्याण मंडपम का निर्माण हुआ है. यह दो तल में बना है और 300 लोगों की क्षमता का है. अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोगों के पारंपरिक और मांगलिक आयोजनों के लिए रियायती सुविधा दी जाएगी. 

इससे पहले 29 अगस्त को बशारतपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया गया था. बता दें, अब तक सात कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो चुका है. और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठवे कल्याण मंडपम का गोरखपुर में लोकार्पण करने वाले हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

सब्सिडी का कमाल,किसान की हो रही है लाखों की कमाई
हल्ला बोल: यूपी चुनाव में जातियों के आधार पर गठबंधनों का मिजाज बदलेगा?
cm yogi cabinet meeting
किसानों को सस्ता लोन, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण... योगी कैबिनेट के बड़े फैसले
किशाऊ परियोजना: 32 साल बाद सुलझा विवाद, 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने किए हस्ताक्षर
UP: किसानों को मिल रही 90% तक सरकारी सब्सिडी

कल्याण मंडपम में बड़े हॉल के साथ किचन, स्टोर, ऑफिस, चेंज रूम और दोनों तलों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से टॉयलेट भी बने हैं. परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली पार्किंग हैं. साथ ही, फव्वारे के साथ लॉन भी विकसित किया गया है. 

Advertisement

यह भी पढ़ें: किसानों को सस्ता लोन, पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण... योगी कैबिनेट के बड़े फैसले

गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा दो अन्य कल्याण मंडपम का भी निर्माण हो रहा है. अब तक खोराबार, सूरजकुंड, मानबेला, राप्तीनगर विस्तार के टोला पीरू शहीद, बिछिया जंगल तुलसीराम, जंगल बेनी माधव और बशारतपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो चुका है.  

मुख्यमंत्री बुधवार को तारामंडल क्षेत्र में IMA के चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भी उद्घाटन करने वाले हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ओजोन दिवस पर विशेष... संकट में ढाल |
    जब मैक्सिको में आजादी की लड़ाई शुरू हुई, 300 साल स्पेन का था गुलाम |
    UPI करने पर आपको चार्ज देना होगा या नहीं? समझ लीजिए MDR का पूरा सिस्टम |
    अफ्रिकानर्स से भेदभाव पर भड़का अमेरिका, लागू की नई वीजा पॉलिसी, दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों की US एंट्री पर रोक |
    अमेरिका इजरायल को देगा 40 हजार बम! डील को लेकर चर्चा तेज |
    Aaj ka Rashifal 16 सितंबर 2026: वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो सकता है धन, जानें सभी राशियों का हाल |
    रोहित का क्या होगा, हार्दिक कब लौटेंगे? वेस्टइंडीज सीरीज के लिए आज फैसला, सामने ये 6 सवाल |
    बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट मामले में NCPCR सख्त, Meta इंडिया के MD-हेड तलब |
    ईरान के केशम द्वीप पर सुनाई दीं धमाकों की आवाज, इलाके में हलचल तेज |
    कमरे पर था ताला, अंदर मिली लाश... बदरपुर की घटना से मची सनसनी
    Advertisement