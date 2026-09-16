CM योगी की गोरखपुर को 3.09 करोड़ की सौगात, कल्याण मंडपम का करेंगे लोकार्पण

आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर को 3.09 करोड़ की लागत से बने कल्याण मंडपम की सौगात देने वाले हैं. अल्प और मध्यम आय वर्ग के मांगलिक आयोजनों के लिए रियायती सुविधा दी जाएगी.

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी विधायक निधि से गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनवाए गए कल्याण मंडपम का लोकार्पण करने वाले हैं. 2461 वर्गमीटर भूमि पर कल्याण मंडपम का निर्माण हुआ है. यह दो तल में बना है और 300 लोगों की क्षमता का है. अल्प और मध्यम आय वर्ग के लोगों के पारंपरिक और मांगलिक आयोजनों के लिए रियायती सुविधा दी जाएगी.

इससे पहले 29 अगस्त को बशारतपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया गया था. बता दें, अब तक सात कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो चुका है. और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठवे कल्याण मंडपम का गोरखपुर में लोकार्पण करने वाले हैं.

कल्याण मंडपम में बड़े हॉल के साथ किचन, स्टोर, ऑफिस, चेंज रूम और दोनों तलों पर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग से टॉयलेट भी बने हैं. परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स वाली पार्किंग हैं. साथ ही, फव्वारे के साथ लॉन भी विकसित किया गया है.

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गोरखपुर विकास प्राधिकरण (GDA) द्वारा दो अन्य कल्याण मंडपम का भी निर्माण हो रहा है. अब तक खोराबार, सूरजकुंड, मानबेला, राप्तीनगर विस्तार के टोला पीरू शहीद, बिछिया जंगल तुलसीराम, जंगल बेनी माधव और बशारतपुर में कल्याण मंडपम का लोकार्पण हो चुका है.

मुख्यमंत्री बुधवार को तारामंडल क्षेत्र में IMA के चैरिटेबल ब्लड सेंटर का भी उद्घाटन करने वाले हैं.

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