Bigg Boss 20, Episode 10 Written Update: घर में भिड़ीं माही-आम्रपाली दुबे, कैप्टेंसी टास्क में हुआ ड्रामा

सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 20 का 10वां एपिसोड ड्रामा, बहस और कैप्टेंसी की जंग से भरपूर रहा. घर में चल रहा कैप्टेंसी टास्क जहां कंटेस्टेंट्स के बीच की पसंद-नापसंद सामने लेकर आया, वहीं आम्रपाली दुबे और माही विज की लड़ाई ने पूरे एपिसोड का ध्यान अपनी तरफ खींचा.

और पढ़ें

कैप्टेंसी टास्क में हुआ बवाल

एपिसोड में घर की कैप्टेंसी के लिए एक टास्क 'रंग दे' खेला गया. इसमें घरवालों को ये बताने का मौका मिला कि वो किसे घर का अगला कैप्टन नहीं देखना चाहते. लड़कों को सफेद कपड़ों में खड़ा किया गया और लड़कियों को उन पर रंग डालकर अपना टारगेट चुनना था. जिस कंटेस्टेंट पर सबसे ज्यादा रंग पड़ता, वो कैप्टेंसी की रेस से बाहर हो जाता.

टास्क के दौरान स्काउट ओपी, काजी तौकीर, यंग डीएसए और रोहेद खान को बाहर का रास्ता देखना पड़ा. इस टास्क में अरिश्फा और स्काउट-यंग के बीच तगड़ी लड़ाई हुई. दोनों ने एक-दूसरे पर बहुत रंग उड़ाए, और पर्सनल अटैक भी किए. एक्ट्रेस ने यूट्यूबर पर आरोप लगाए, मगर स्काउट ने उसे भी अच्छे से हैंडल किया. अंत में अरिश्फा और स्काउट, दोनों रोते हुए नजर आए.

Advertisement

आम्रपाली-माही की हुई जबरदस्त लड़ाई

हालांकि इस टास्क से ज्यादा आम्रपाली और माही की लड़ाई चर्चा में रही. किचन में खाना बनाने को लेकर शुरू हुई बहस देखते ही देखते पर्सनल अटैक में बदल गई. चिकन में आलू डालने को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई और मामला इतना बढ़ गया कि माही ने आम्रपाली के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल कर दिया. माही इस दौरान भावुक होकर रोती हुई भी नजर आईं. दूसरी तरफ आम्रपाली भी अपनी बात पर कायम रहीं.

ये लड़ाई एपिसोड में जरूर ड्रामा लेकर आई, लेकिन यहीं शो थोड़ा कमजोर भी पड़ता है. बिग बॉस में झगड़े और टकराव गेम का हिस्सा हैं, लेकिन जब मुद्दा पीछे छूट जाए और बहस निजी हमलों तक पहुंच जाए तो मनोरंजन कम और शोर ज्यादा महसूस होने लगता है. वहीं नॉमिनेशन का दबाव भी घरवालों पर बना हुआ है. रोहेद खान, आसिफ खान और स्काउट ओपी पहले ही नॉमिनेट हो चुके हैं. ऐसे में आने वाले एपिसोड में कैप्टेंसी और नॉमिनेशन दोनों ही घर के समीकरण बदल सकते हैं.

---- समाप्त ----