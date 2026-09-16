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बार-बार चोक हो जाता है बाथरूम का ड्रेन? बिना प्लंबर बुलाए आजमाएं ये 4 आसान तरीके, 10 मिनट में खुल जाएगी नाली

How To Open Blocked Bathroom Drain Pipe: बाथरूम का ड्रेन पाइप बार-बार जाम होने से परेशान हैं? अगर नाली खुलवाने के लिए प्लंबर को बुलाने जा रहे हैं, तो रुक जाएं. प्लंबर पर पैसे खर्च करने से पहले बेकिंग सोडा, सिरका और प्लंजर के ये आसान घरेलू उपाय आजमाएं. इनसे ब्लॉक पाइप खुल सकता है. जानिए मिनटों में बंद नाली खोलने के 4 बेहद असरदार तरीके.

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बाथरूम का नाली में बाल और साबुन के टुकड़े फंस जाते हैं. (Photo: ITG)
बाथरूम का नाली में बाल और साबुन के टुकड़े फंस जाते हैं. (Photo: ITG)

How To Open Blocked Bathroom Drain Pipe: सुबह-सुबह नहाने गए और कुछ ही देर में बाथरूम का फर्श पानी से भरने लगा... अगर ऐसा आपके साथ हुआ है तो आप जानते होंगे कि छोटी-सी ड्रेन ब्लॉकेज कितनी बड़ी परेशानी बन जाती है. पानी नीचे जाने के बजाय पैरों के पास जमा होने लगता है और बाथरूम गंदा लगने लगता है. इससे ना केवल बाथरूम में गंदगी फैलती है, बल्कि जब आप गीले पैर लेकर बाहर आते हैं तो घर भी गंदा होता है. फिर दिमाग में सबसे पहले प्लंबर का ख्याल आता है.

लेकिन हर बार पाइप जाम होने पर प्लंबर बुलाने की जरूरत नहीं होती. कई बार वजह बहुत साधारण होती है, जैसे ड्रेन में फंसे बाल, साबुन की लेयर और रोज की गंदगी. अगर पानी धीरे-धीरे निकल रहा है या ब्लॉकेज बहुत गहरी नहीं है, तो कुछ आसान तरीकों से इसे घर पर ही ठीक करने की कोशिश की जा सकती है. तो अगली बार बाथरूम का ड्रेन बंद हो जाए, फोन उठाकर प्लंबर का नंबर मिलाने से पहले ये तरीके आजमा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे आप बाथरूम के जाम हुए ड्रेन को आसानी से बिना प्लंबर के खोल सकते हैं.

सबसे पहले ये काम करें, वरना ब्लॉकेज और बढ़ सकती है
किसी भी नुस्खे को आजमाने से पहले ड्रेन का कवर हटाना जरूरी है. कवर हटाकर ऊपर दिखाई दे रहे बाल, साबुन के टुकड़े या दूसरी गंदगी को चिमटी या दस्ताने की मदद से बाहर निकालें. दरअसल, कई बार समस्या पाइप के अंदर गहराई में नहीं बल्कि ड्रेन के मुंह पर ही होती है. ऊपर का कचरा हटाने के बाद पानी का रास्ता काफी हद तक साफ हो सकता है.

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1. हल्की ब्लॉकेज में गर्म पानी करेगा काम: अगर पानी धीरे-धीरे निकल रहा है और पाइप पूरी तरह बंद नहीं हुआ है, तो सबसे पहले गर्म पानी आजमाया जा सकता है.

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एक बर्तन में पानी गर्म करें और उसे धीरे-धीरे ड्रेन में डालें. ध्यान रखें कि पानी बहुत ज्यादा खौलता हुआ न हो, खासकर अगर आपके बाथरूम में प्लास्टिक पाइप लगे हैं. गर्म पानी पाइप में जमी कुछ साबुन की लेयर और चिकनाई को ढीला करने में मदद कर सकता है. इसके बाद कुछ मिनट इंतजार करें और देखें कि पानी के बाहर निकलने की स्पीड सुधरी या नहीं.

2. बेकिंग सोडा और सिरका: अगर गर्म पानी से बात नहीं बनी तो बेकिंग सोडा और सफेद सिरके का इस्तेमाल किया जा सकता है. सबसे पहले ड्रेन में करीब आधा कप बेकिंग सोडा डालें. इसके बाद आधा कप सफेद सिरका डालकर ड्रेन को कुछ देर के लिए ढक दें. दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो झाग और बुलबुले बनेंगे. करीब 15-20 मिनट बाद गर्म पानी डालकर ड्रेन को फ्लश कर दें.

ये तरीका हल्की गंदगी और साबुन की लेयर को ढीला करने में मदद कर सकता है. हालांकि, अगर पाइप में बालों का बड़ा गुच्छा फंसा है, तो सिर्फ इस तरीके से ब्लॉकेज खुलना जरूरी नहीं है.

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नोट: बेकिंग सोडा और सिरके के साथ किसी केमिकल ड्रेन क्लीनर को बिल्कुल न मिलाएं.

3. पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा तो प्लंजर का करें इस्तेमाल: अगर ड्रेन में पानी जमा हो गया है और नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा, तो रबर प्लंजर काम आ सकता है. ड्रेन के ऊपर थोड़ा पानी रहने दें और प्लंजर को छेद पर इस तरह रखें कि अच्छी सील बन जाए. अब इसे लगातार ऊपर-नीचे दबाएं. इससे पाइप के अंदर दबाव और सक्शन बनेगा, जिससे फंसी हुई गंदगी या बालों का गुच्छा अपनी जगह से हिल सकता है.

कुछ बार ऐसा करने के बाद प्लंजर हटाकर देखें कि पानी नीचे जा रहा है या नहीं. अगर पानी का फ्लो शुरू हो जाए तो ड्रेन में साफ पानी डालकर पाइप को फ्लश कर दें.

4. ब्लॉकेज जिद्दी है तो केमिकल ड्रेन क्लीनर का करें इस्तेमाल: अगर ऊपर के तरीकों के बावजूद पानी बिल्कुल नहीं निकल रहा है, तो बाजार में मिलने वाले ड्रेन क्लीनर का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन इसमें जल्दबाजी बिल्कुल न करें.

प्रोडक्ट के पैकेट पर दी गई मात्रा और इस्तेमाल का तरीका ध्यान से पढ़ें और उसी के मुताबिक इस्तेमाल करें. हाथों में ग्लव्स पहनें और कमरे में अच्छा वेंटिलेशन रखें. लेकिन ध्यान रखें कि ड्रेन क्लीनर को सिरका, ब्लीच, टॉयलेट क्लीनर या किसी दूसरे केमिकल के साथ कभी न मिलाएं. अलग-अलग केमिकल आपस में रिएक्शन करके खतरनाक गैस या छींटे पैदा कर सकते हैं. अगर पैकेट पर इस्तेमाल के बाद पानी डालने या फ्लश करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, तो उन्हें ही फॉलो करें.

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कब घर पर ट्राई करने के बजाय प्लंबर बुलाना रहेगा सही?
हर ब्लॉकेज घर पर ठीक हो जाए, ऐसा जरूरी नहीं है. अगर बार-बार ड्रेन जाम हो रहा है, कई ड्रेन एक साथ बंद हैं, गंदा पानी वापस ऊपर आ रहा है या इन तरीकों के बाद भी पानी का फ्लो ठीक नहीं हो रहा, तो समस्या पाइप के अंदर ज्यादा गहराई में हो सकती है. ऐसी कंडीशन में बार-बार अलग-अलग नुस्खे आजमाने के बजाय प्लंबर से पाइप को चेक करवाना सही रहेगा.

ड्रेन को जाम होने से बचाने के लिए क्या करें?
बाथरूम के ड्रेन के जाम होने के पीछे सबसे ज्यादा हाथ बालों और साबुन की गंदगी का होता है. इसलिए ड्रेन पर हेयर-कैचर या जाली लगाना एक आसान बचाव है. समय-समय पर जाली साफ करते रहें और जमा हुए बालों को अंदर जाने से पहले ही निकाल दें.

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