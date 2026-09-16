scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

अफ्रिकानर्स से भेदभाव पर भड़का अमेरिका, लागू की नई वीजा पॉलिसी, दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों की US एंट्री पर रोक

मार्को रुबियो ने दक्षिण अफ्रीका में नस्लीय भेदभाव, बिना मुआवजे के जमीन जब्ती और हिंसा भड़काने में शामिल विदेशी नागरिकों व अधिकारियों के खिलाफ नई वीजा पाबंदियों की घोषणा की है. हालांकि, ट्रंप प्रशासन के इन आरोपों को दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने सिरे से खारिज किया है.

Advertisement
X
मार्को रूबियो ने दक्षिणी अफ्रीकी अधिकारियों के लिए जारी की नई वीजा पॉलिसी. (photo: ITG)
मार्को रूबियो ने दक्षिणी अफ्रीकी अधिकारियों के लिए जारी की नई वीजा पॉलिसी. (photo: ITG)

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दक्षिण अफ्रीका में नस्ल-आधारित भेदभाव, हिंसा भड़काने और बिना मुआवजे के जमीन कब्जा करने जैसी गतिविधियों में शामिल विदेशी नागरिकों (खासकर दक्षिण अफ्रीकी अधिकारियों) पर नई वीजा प्रतिबंधों की घोषणा की है.

इस नीति का मुख्य उद्देश्य अफ्रीकानर्स और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ नस्लीय अपराधों को रोकना है. रूबियो ने कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने इन मुद्दों पर पर्याप्त कदम नहीं उठाए हैं, इसलिए अमेरिका ने ये कड़ा कदम उठाया है.

'नस्लीय हिंसा और भेदभाव बर्दाश्त नहीं'

सम्बंधित ख़बरें

Donald Trump childhood home sale
ट्रंप पर गोली चलाने वाले शूटर पर मिला नया इनपुट, अटॉर्नी जनरल का खुलासा
मेल-इन बैलेट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज हुए ट्रंप, जजों पर भड़के
US Attack Iran Crude Oil Price Surge
होर्मुज के पास अमेरिकी ड्रोन जहाज पर कब्जे की कोशिश, US ने तबाह कीं ईरान की दो नावें
Yudh Abhyas 2026
भारतीय-अमेरिकी सैनिकों का 'युद्धाभ्यास' औली-महाजन में शुरू
ट्रंप के बेटे की शादी में पुतिन के करीबी ने बहा दिए करोड़ों रुपये, मचा बवाल

मार्को रुबियो ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका दक्षिण अफ्रीका में अफ़्रिकानर्स और अन्य अल्पसंख्यक आबादी के खिलाफ नस्लीय रूप से प्रेरित अपराधों और सरकार प्रायोजित भेदभाव को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है.

उन्होंने कहा कि इसमें नस्ल आधारित भेदभावपूर्ण कानून, बिना मुआवजे के जमीन जब्त की धमकियां और अमानवीय नारों के जरिए नस्लीय हिंसा को भड़काना शामिल है.

रुबियो ने जोर देकर कहा कि दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने पहले जताई गई चिंताओं का पर्याप्त समाधान नहीं किया है. इसलिए अब नई वीजा प्रतिबंध नीति लागू की जा रही है.

Advertisement

नई वीजा पाबंदी के दायरे में कौन?

रुबियो ने स्पष्ट किया कि ये नई नीति उन विदेशी नागरिकों को टारगेट करती है जो बिना मुआवजे के जमीन जब्ती, नस्लीय भेदभाव या अल्पसंख्यक जातीय समूहों के खिलाफ हिंसा भड़काने वाले कानूनों या नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार या उसमें शामिल हैं.
उन्होंने कहा कि अमेरिका ऐसे आचरण को अनियंत्रित नहीं रहने देगा. ये कार्रवाई शांति, आर्थिक स्थिरता और कानून के शासन को कमजोर करती है जो कि अमेरिका की विदेश नीति के सिद्धांतों के खिलाफ है.

शरणार्थी नीति में बड़ा बदलाव

बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती हफ्तों में घोषणा की थी कि अमेरिका में प्रवेश पाने वाले लगभग सभी शरणार्थी श्वेत दक्षिण अफ्रीकी होंगे. इस फैसले ने दशकों पुराने उस शरणार्थी कार्यक्रम को पूरी तरह बदल दिया जो युद्ध और उत्पीड़न से भाग रहे लोगों की मदद करता था.

इस साल जून के अंत तक अमेरिका ने बाकी दुनिया के लिए अपना शरणार्थी कार्यक्रम काफी हद तक बंद करते हुए 7,700 से ज्यादा अफ़्रिकानर्स को शरणार्थी के रूप में प्रवेश दिया है.

राष्ट्रपति रामाफोसा ने खारिज किए उत्पीड़न के आरोप

ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि भूमि सुधार नीतियों के तहत श्वेत किसानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है. जबकि दक्षिण अफ्रीकी सरकार का कहना है कि रंगभेद (अपारथाइड) की विरासत को सुधारने के लिए ये नीतियां जरूरी हैं.

वहीं, पिछले साल ओवल ऑफिस में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ बैठक में ट्रंप ने एक वीडियो दिखाते हुए श्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के नरसंहार का दावा किया था. रामाफोसा ने स्पष्ट किया था कि दिखाए गए भाषण सरकारी नीति नहीं हैं और उनका बहुदलीय लोकतंत्र लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी देता है. हमारी सरकार की नीति उस बात के पूरी तरह से खिलाफ है जो वह कह रहे थे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Rashifal 16 सितंबर 2026: वृषभ राशि वालों को प्राप्त हो सकता है धन, जानें सभी राशियों का हाल |
    रोहित का क्या होगा, हार्दिक कब लौटेंगे? वेस्टइंडीज सीरीज के लिए आज फैसला, सामने ये 6 सवाल |
    बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट मामले में NCPCR सख्त, Meta इंडिया के MD-हेड तलब |
    ईरान के केशम द्वीप पर सुनाई दीं धमाकों की आवाज, इलाके में हलचल तेज |
    कमरे पर था ताला, अंदर मिली लाश... बदरपुर की घटना से मची सनसनी |
    ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में गोली चलाने वाले शूटर पर मिला नया इनपुट, अटॉर्नी जनरल का खुलासा, पूर्व FBI चीफ पर भड़के राष्ट्रपति |
    सत्य निकेतन हादसे के बाद दिल्ली के 2,453 PG का सर्वे, 4 इमारतें खतरनाक, लोगों की जान पर खतरा |
    नेपाल में बाढ़ से तबाह हुए हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में रोका गया रेस्क्यू, 868 लोग अब भी लापता; चिलिमे टनल में जुटी भारतीय टीम |
    सऊदी पर हूती हमलों से भारत चिंतित, कहा- बाब-अल-मंदेब में नेविगेशन को खतरा |
    हूती हमलों ने बढ़ाई सऊदी की चिंता, मांगा मिस्र का समर्थन
    Advertisement