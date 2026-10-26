'ये क्या राष्ट्रपति है...', स्टेज पर खड़े ट्रंप की घटिया हरकत, हो रही थू-थू

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडटर्म इलेक्शन के सिलसिले में लगातार रैलियां कर रहे हैं. इस बीच ट्रंप ने मिशिगन में एक रैली की और वहां एक ऐसी हरकत कर दी जिसने अमेरिका को शर्मसार कर दिया है. ट्रंप की इस हरकत की वजह से उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

और पढ़ें

ट्रंप की मिशिगन की इस रैली में अमेरिकी रैपर निकी मिनाज भी थीं. जब निकी ऑडियंस में बैठी थी तो ट्रंप ने उन्हें लेकर बेहद अश्लील और अभद्र टिप्पणी की.

ट्रंप ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि मैं फिलहाल निकी के खूबसूरत *** की तरफ देख रहा हूं. इनसे आंखें हटाना मुश्किल है. इस अश्लील टिप्पणी के बाद ट्रंप ने निकी को खड़े होने को कहा. उनका इतना कहते ही ऑडियंस तालियां बजाने लगी. इस पर निकी हंसते हुए खड़ी हुईं और फिर बैठ गईं.

इस बीच ट्रंप ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा कि उम्मीद करता हूं कि निकी को अपमानित महसूस नहीं हुआ हो. लेकिन हम निकी से प्यार करते हैं. वह लंबे समय से हमारे साथ है.

Advertisement

सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहे ट्रंप

ट्रंप की इस टिप्पणी पर उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. एक शख्स ने कहा कि कौन सा राष्ट्रपति इस तरह की बातें करता है? लोगों को खाने का बेसिक सामान नहीं मिल रहा है. हमारे सामने युद्ध, नस्लवाद और हेट क्राइमों की बाढ़ आई हुई है और ये इस तरह की बातें कर रहे हैं.

जेना नाम की एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि इस आदमी ने देश को शर्मसार कर दिया है. घटिया.

बता दें कि निकी मिनाज को ट्रंप के कट्टर समर्थकों में से एक माना जाता है. राष्ट्रपति चुनाव के दौरान निकी ने खुलकर ट्रंप की उम्मीदवारी का समर्थन किया था और वह कई रैलियों में मंच पर ट्रंप के साथ नजर भी आई थीं. इतना ही नहीं निकी मिनाज खुद को ट्रंप की नंबर वन फैन भी कहती हैं और कई मौकों पर ट्रंप की कई विवादित टिप्पणियों का समर्थन कर चुकी हैं.

---- समाप्त ----