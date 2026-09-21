'ग्रेड आपकी पहचान नहीं...' IIT बॉम्बे में सुसाइड के बाद IIT खड़गपुर के डायरेक्टर का छात्रों को भावुक संदेश

परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपसे बड़ी नहीं है. ग्रेड महत्वपूर्ण है, लेकिन यह आपकी पहचान तय नहीं करता. IIT खड़गपुर के डायरेक्टर सुमन चक्रवर्ती ने परीक्षाओं से पहले छात्रों को दिए संदेश में यह बात कही. उन्होंने छात्रों से परीक्षा के परिणाम को सही नजरिए से देखने की अपील की और कहा कि न तो एक ग्रेड और न ही खराब परीक्षा को उनकी क्षमता का पैमाना माना जाना चाहिए.
20 सितंबर की शाम IIT खड़गपुर की ओर से X पर पोस्ट किए गए वीडियो संदेश में चक्रवर्ती ने कहा कि परीक्षा महत्वपूर्ण है, लेकिन यह छात्र के जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है. उन्होंने कहा कि एक परीक्षा यह मापती है कि आपने एक दिन क्या लिखा, यह नहीं बताती कि आप कौन हैं या आगे क्या बनेंगे.
यह संदेश देश के इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्रों पर शैक्षणिक दबाव को लेकर चल रही चर्चा के बीच आया है. कुछ दिन पहले परीक्षा के दौरान हुई एक घटना के बाद IIT बॉम्बे के एक छात्र की मौत हो गई थी.
IIT बॉम्बे के छात्र ने किया था सुसाइड
दूसरे वर्ष के छात्र साहिल वाकोड़े 18 सितंबर को अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाए गए थे. इससे कुछ घंटे पहले उन्हें परीक्षा के दौरान अपने फोन पर ChatGPT का इस्तेमाल करते हुए कथित तौर पर पाया गया था. IIT बॉम्बे ने कहा था कि छात्र ने प्रश्नपत्र ChatGPT पर अपलोड किया था और इसके बाद इंस्ट्रक्टर तथा विभागाध्यक्ष ने उनकी काउंसलिंग की थी. संस्थान ने कहा था कि उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी और उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि इस घटना का उनके शैक्षणिक करियर पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा.
इसी बीच चक्रवर्ती ने छात्रों से कहा कि वे अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, सांस लें और एक बार में एक सवाल पर ध्यान दें. उन्होंने पर्याप्त नींद लेने, ठीक से खाना खाने और अपने दोस्तों को सकारात्मक बने रहने में मदद करने की भी सलाह दी.
इन चीजों से बचना चाहिए
चक्रवर्ती कहा कि छात्र परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास और सबसे बढ़कर ईमानदारी के साथ जाएं. उन्होंने खराब परीक्षा को खुद के बारे में फैसला मानने से भी सावधान किया. उन्होंने कहा कि कभी छात्र खुद को पॉजिटिव तरीके से आश्चर्यचकित कर सकते हैं और कभी पूरी ईमानदारी से तैयारी के बावजूद परीक्षा उनके पक्ष में नहीं जा सकती. उन्होंने छात्रों से ऐसे पल को लेकर स्थिति को बहुत गंभीर रूप देने से बचने को कहा.