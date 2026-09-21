scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विराट कोहली के पास इतिहास रचने का मौका...सचिन छूटेंगे पीछे, मैदान पर उतरते ही ध्वस्त होंगे कई रिकॉर्ड

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से वनडे सीरीज का आगाज होने जा रहा है. इस सीरीज में विराट कोहली पर फैन्स की नजरें बनी रहेगी. वनडे वर्ल्ड कप से पहले कोहली भी अपने फॉर्म को बरकरार रखना चाहेंगे.

Advertisement
X
कोहली करेंगे कमाल. (PHOTO: AFP)
कोहली करेंगे कमाल. (PHOTO: AFP)

भारतीय क्रिकेट टीम के रन मशीन विराट कोहली एक बार फिर अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार हैं. लंबे समय से भारतीय जर्सी में विराट कोहली को देखने के लिए फैन्स बेकरार है. लेकिन क्रिकेट फैन्स का यह इंतजार जल्द ही खत्म होने वाला है. 

भारत और वेस्टइंडीज के बीच 27 सितंबर से शुरू हो रही 3 मैचों की वनडे सीरीज में विराट कोहली बल्ले से दमखम दिखाते नजर आएंगे. टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके कोहली अब अपना पूरा ध्यान वनडे फॉर्मेट पर लगा रहे हैं. 

वेस्टइंडीज के खिलाफ इस सीरीज में विराट कोहली के पास कुछ बड़े रिकॉर्ड बनाने का मौका है. कोहली आखिरी बार इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में नजर आए थे. अब साल 2027 के वनडे वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर उनके पास खुद को साबित करने का मौका है. 

सम्बंधित ख़बरें

Indian Cricket Team
3 महीने, करीब 30 मैच... अब इस साल कहां-कहां खेलेगी टीम इंड‍िया?
Vaibhav Sooryavanshi
टी20 में गदर पर टेस्ट में फ्लॉप? वैभव को लेकर भिड़े दो दिग्गज
Rohit Virat 2027 ODI World Cup
रोहित और विराट खेलेंगे 2027 विश्व कप? जयसूर्या ने तोड़ी चुप्पी
Rohit sharma and Virat Kohli
2027 वनडे वर्ल्ड कप में दिखेंगे रोहित-कोहली? दिग्गज ने बताई वजह
Yashasvi Jaiswal
'वर्ल्ड कप से पहले इस खिलाड़ी पर दांव लगाना ही होगा'

15,000 रन पूरा करने के करीब कोहली

विराट कोहली वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे करने के बेहद करीब हैं. उन्होंने अब तक 302 पारियों में 58.59 की शानदार औसत से 14,941 रन बनाए हैं. उन्हें इस जादुई आंकड़े तक पहुंचने के लिए महज 59 रनों की जरूरत है. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

ऐसा करते ही वे दुनिया के केवल दूसरे ऐसे बल्लेबाज बन जाएंगे, जिन्होंने वनडे में 15 हजार रन बनाए हैं. उनसे आगे सिर्फ क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर (18,426 रन) हैं.

टूट सकता है सचिन का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने भारत में खेले 130 वनडे मैचों में 62.42 की जबरदस्त औसत से 6,867 रन बनाए हैं. भारत में सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने का रिकॉर्ड फिलहाल सचिन तेंदुलकर (6,976 रन) के नाम है. विराट को सचिन का यह महारिकॉर्ड तोड़ने के लिए इस सीरीज में 110 रन और बनाने होंगे. ऐसा करते ही वे घरेलू मैदानों पर वनडे क्रिकेट के सबसे सफल बल्लेबाज बन जाएंगे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Virat Kohli (@virat.kohli)

विराट कोहली दुनिया के इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं, जिन्होंने किसी एक टीम (श्रीलंका) के खिलाफ 10 वनडे शतक जड़े हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ भी उनके नाम फिलहाल 9 वनडे शतक दर्ज हैं. अगर इस सीरीज में विराट एक और शतक लगा देते हैं, तो वे दुनिया के पहले ऐसे खिलाड़ी बन जाएंगे जिसके नाम दो अलग-अलग टीमों के खिलाफ 10 या उससे ज्यादा वनडे शतक होंगे.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ट्रंप से न्यूयॉर्क में मिलेंगे जेलेंस्की, फोन पर बात कर बोले- ये मुलाकात बहुत कुछ बदल सकती है |
    सूडान में एक हफ्ते में दूसरी बार धंसी खदान... 11 मजदूरों की मौत और 30 घायल, कई मलबे में दबे |
    ऑस्टिन में ICE एजेंट ने पहले कार को मारी टक्कर, फिर ताबड़तोड़ फायरिंग... एक घायल |
    नितिन नवीन आज से दो दिवसीय यूपी दौरे पर, चुनावी रणनीति पर करेंगे हाईलेवल बैठक |
    मेरठ: पेंशन और मोबाइल को लेकर विवाद... बुजुर्ग मां ने बेटे-पोते को आग लगाई, फिर की खुदकुशी |
    Aaj Ka Panchang, 21 September 2026: 21 सितंबर 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 21 September 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 21 September 2026: मीन राशि वालों को आज करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे, जानें कैसे रहेगी सेहत |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 21 September 2026: कुंभ राशि वालों को आज नई नौकरी का ऑफर मिलेगा, इस चीज का करें दान |
    Aaj Ka Makar Rashifal 21 September 2026: मकर राशि वालों को आज भाग्य का साथ मिलेगा, बरतें ये सावधानी
    Advertisement