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सूडान में एक हफ्ते में दूसरी बार धंसी खदान... 11 मजदूरों की मौत और 30 घायल, कई मलबे में दबे

सूडान के पूर्वोत्तर क्षेत्र में सोने की खदान की शाफ्ट अचानक ढह गई, जिसमें 11 खनिकों की मौत हो गई है. इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं और कई लोग लापता भी है जिसकी तलाश की जा रह है. ये हादसा सूडान में एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार हुआ है.

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सूडान में गोल्ड माइन धंस गई, जिसमें कई लोग मलबे में दबे हैं. (Photo- Pexels)
सूडान में गोल्ड माइन धंस गई, जिसमें कई लोग मलबे में दबे हैं. (Photo- Pexels)

गृहयुद्ध की आग में झुलस रहे अफ्रीका के देश सूडान में एक भयानक हादसा हो गया है. पूर्वोत्तर सूडान के एक सुदूर इलाके में सोने की खदान की शाफ्ट अचानक ढह गई. इस हादसे में 11 खनिकों की मौत हो गई, जबकि 30 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए. 

मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है जिनकी तलाश के लिए राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. स्थानीय रूप से काम करने वाले अब्दुलहाय खरीफ अबाकार ने बताया कि लाल सागर राज्य के सुदूर ओनी इलाके में स्थित ये खदान शनिवार रात से ही ढहने लगी थी.

राज्य के स्वामित्व वाली सूडानी मिनरल रिसोर्सेज कंपनी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि रविवार तक 11 शव निकाले जा चुके थे और 30 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है. कंपनी ने एक आधिकारिक बयान जारी कर जान-माल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की है.

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पिछले रविवार भी धंसी थी सोने की खदान

बता दें कि सूडान में एक हफ्ते में सोने की खदान धंसने का ये दूसरा मामला है. इससे पहले बीते रविवार को सूडान के पश्चिमी क्षेत्र में खदानों की एक श्रृंखला ढह गई थी. उस हादसे में 82 लोगों की जान चली गई थी. ये इलाका पैरामिलिट्री रैपिड सपोर्ट फोर्सेस (RSF) के नियंत्रण में है, जो पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से सूडानी सेना के खिलाफ युद्ध लड़ रही है.

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सूडान में सोने का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, लेकिन यहां हजारों की संख्या में अनौपचारिक और छोटी-छोटी खदानें फैली हुई हैं. सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन न होने के कारण अक्सर इन खदानों में ऐसे जानलेवा हादसे होते रहते हैं.

तीन साल से युद्ध की मार झेल रहा सूडान

अप्रैल 2023 में सूडानी सेना और RSF के बीच छिड़े युद्ध के बाद से सूडान पूरी तरह से तबाही के कगार पर पहुंच गया है. आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट लोकेशन एंड इवेंट डेटा मॉनिटरिंग ग्रुप के मुताबिक, इस गृहयुद्ध में अब तक कम से कम 59,000 लोग मारे जा चुके हैं. सहायता संगठनों का मानना है कि असल संख्या इससे कहीं ज्यादा हो सकती है. 

यह भी पढ़ें: सूडान में सोने की खदान धंसने से बड़ा हादसा, 60 से ज्यादा मजदूरों की मौत

संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि सूडान से बड़े पैमाने पर सोने की तस्करी की जा रही है, जिससे RSF के युद्ध अभियानों की फंडिंग हो रही है.

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