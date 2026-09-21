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How To Fix Door Stopper: ढीला हो गया है डोर स्टॉपर? 5 मिनट में घर बैठे करें ठीक, नहीं लगेगा बढ़ई का खर्च

How To Fix Door Stopper: अगर आपके घर का डोर स्टॉपर ढीला हो गया है और दरवाजा बार-बार दीवार से टकरा रहा है, तो कारपेंटर बुलाने की जरूरत नहीं है. आप उसे खुद ही घर बैठे ठीक कर सकते हैं. आज हम आपको सिर्फ एक स्क्रूड्राइवर की मदद से आप 5 मिनट में ढीले डोर स्टॉपर को ठीक करने का तरीका बताने वाले हैं.

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घर पर स्टॉपर ठीक करने के लिए सिर्फ एक टूल की जरूरत पड़ती है. (Photo: ITG)
घर पर स्टॉपर ठीक करने के लिए सिर्फ एक टूल की जरूरत पड़ती है. (Photo: ITG)

How To Fix Door Stopper: कई बार घर का दरवाजा खोलते ही अगर वो जोर से दीवार से टकराता है, बार-बार पीछे की ओर खिसक जाता है या उसे रोकने वाला स्टॉपर अपनी जगह पर ढीला हो जाता है. ये सुनने में तो बहुत छोटी-सी परेशानी लगती है, लेकिन ये रोज झुंझलाहट की वजह बन जाती है. इसके चक्कर में उंगलियां पीचने और चोट लगने का खतरा भी बना रहता है. कई लोग ऐसी स्थिति में तुरंत कारपेंटर (बढ़ई) को बुलाने या नया स्टॉपर लगवाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन हर बार इसके लिए पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है.

अगर डोर स्टॉपर सिर्फ ढीला होने की वजह से ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इसे घर पर ही आसानी से फिक्स किया जा सकता है. इसके लिए आपको किसी महंगे टूल या खास रिपेयरिंग स्किल की जरूरत नहीं पड़ेगी. बस एक स्क्रूड्राइवर उठाइए और कुछ मिनट देकर इसकी फिटिंग चेक कीजिए. सही तरीके से स्क्रू कसकर आप महज 5 मिनट में अपने डोर स्टॉपर को दोबारा ठीक कर सकते हैं और दरवाजे के बार-बार दीवार से टकराने की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं. चलिए जानते हैं कैसे आप आसानी से डोर स्टॉपर को ठीक कर सकते हैं.

दरवाजा बार-बार दीवार से टकरा रहा है तो ये काम करें
दरवाजे को खुला रखने और उसे दीवार या किसी दूसरे सरफेस से टकराने से रोकने के लिए डोर स्टॉपर लगाया जाता है. लेकिन लगातार इस्तेमाल के बाद इसके स्क्रू ढीले हो सकते हैं. ऐसे में स्टॉपर अपनी जगह से हिलने लगता है और दरवाजा ठीक से रुक नहीं पाता. अगर आपके घर में भी ऐसा हो रहा है, तो सबसे पहले डोर स्टॉपर को ध्यान से देखें कि वो अपनी जगह पर मजबूती से लगा है या नहीं.

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सिर्फ 5 मिनट में ऐसे करें ठीक
सबसे पहले एक स्क्रूड्राइवर लें और डोर स्टॉपर पर लगे स्क्रू को चेक करें. अगर स्क्रू ढीला है, तो उसे स्क्रूड्राइवर की मदद से धीरे-धीरे कस दें. ध्यान रखें कि स्क्रू को जरूरत से ज्यादा जोर लगाकर न कसें, वरना फिटिंग या सतह को नुकसान पहुंच सकता है.

स्क्रू कसने के बाद दरवाजे को खोलकर और बंद करके देखें. अगर स्टॉपर अपनी जगह पर मजबूती से टिका है और दरवाजा सही जगह रुक रहा है, तो आपका काम हो गया.

स्टॉपर हिल रहा हो तो क्या करें?
कई बार सिर्फ स्क्रू कसने से भी स्टॉपर ठीक नहीं होता है. अगर स्क्रू बार-बार ढीला हो रहा है या स्टॉपर अपनी जगह से घूम रहा है, तो उसकी फिटिंग और स्क्रू के छेद को ध्यान से चेक करना जरूरी है. अगर जरूरत लगे तो स्क्रू को दोबारा सही पोजीशन में फिट करना पड़ सकता है.

अगर स्क्रू या स्टॉपर पूरी तरह खराब हो चुका है, तो उसे बदलना ही सही रहता है. नया स्टॉपर लगाने से पहले उसकी सही जगह तय करें, ताकि दरवाजा खुलते समय दीवार, फर्नीचर या दूसरी चीज से न टकराए.

रिपेयर करते समय इन बातों का रखें ध्यान
डोर स्टॉपर ठीक करते समय दरवाजे को पूरी तरह स्टेबल रखें और काम करते समय हाथों को स्क्रूड्राइवर की नोक से दूर रखें. स्क्रू कसते समय ज्यादा दबाव डालने से बचें. काम पूरा होने के बाद दरवाजे को कई बार खोलकर और बंद करके जरूर चेक कर लें कि स्टॉपर सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं.

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इस तरह एक छोटी-सी खराबी के लिए तुरंत बढ़ई बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सही स्क्रूड्राइवर और कुछ मिनट की मेहनत से आप घर पर ही ढीले डोर स्टॉपर को ठीक कर सकते हैं.

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