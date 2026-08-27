Toxic Box Office Collection Day 1: टॉक्सिक ने लगाई सेंचुरी, पहले दिन मचाई 'तबाही', लेकिन धुरंधर 2 का नहीं तोड़ पाई रिकॉर्ड

रॉकिंग स्टार यश की फिल्म टॉक्सिक को भले ही निगेटिव रिव्यूज मिले हैं, लेकिन इसने पहले दिन बंपर कमाई की है. टिकट विंडो पर करोड़ों बरसे हैं. मूवी ने पहले दिन इंडिया में 101 करोड़ की नेट कमाई की है. वहीं इसके हिंदी वर्जन ने 55 करोड़ के साथ खाता खोला है.

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यश की फिल्म ने कितने कमाए?

टॉक्सिक की ओपनिंग धमाकेदार होगी, ये फिल्म की एडवांस बुकिंग से ही क्लियर हो गया था. उम्मीद के मुताबिक फिल्म ने वैसा ही कलेक्शन भी किया. सैकनिल्क की रिपोर्ट के अनुसार, यश की फिल्म ने इंडिया में 24, 579 शोज से 101.10 करोड़ की नेट कमाई की है. मूवी की ग्रॉस कमाई 120.75 करोड़ रुपये है. वहीं टॉक्सिक की वर्ल्डवाइड ग्रॉस कमाई 140.75 करोड़ हो गई है. इसकी कमाई का सबसे ज्यादा कलेक्शन हिंदी शोज से आया है. 55 करोड़ की कमाई हिंदी भाषा में हुई है. वहीं कन्नड़ में 23 करोड़, मलयालम में 1.30 करोड़, तमिल में 5.50 करोड़ और तेलुगू में मूवी ने 16 करोड़ का कलेक्शन किया है.

टॉक्सिक का ओपनिंग कलेक्शन भले ही दमदार रहा. लेकिन ये रणवीर सिंह की धुरंधर 2 को नहीं पछाड़ पाई. इसी साल मार्च में आई धुरंधर 2 ने पहले दिन 103 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. इसी के साथ ये फिल्म अभी भी 2026 की बेस्ट ओपनिंग मूवी बनी हुई है. यश टॉक्सिक के साथ अपनी ही फिल्म केजीएफ 2 के आंकड़े को भी बीट नहीं कर पाए हैं. इसने पहले दिन 116 करोड़ का कलेक्शन किया था. टॉक्सिक की कमाई का असली टेस्ट वीकेंड के बाद होने वाला है. क्योंकि फिल्म को रिव्यूज में टॉर्चर मूवी बताया है.

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कई दर्शक पहले से इसकी टिकट्स बुक करा चुके हैं. इसलिए उनके पास मूवी को देखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है. इसलिए फिल्म निगेटिव वर्ड माउथ के बाद पहले वीक में कैसा कलेक्शन करेगी, इस पर सबकी नजरें होंगी. यश ने इस फिल्म से 4 साल बाद वापसी की थी. केजीएफ 2 की सुपर सक्सेस के बाद सबको उम्मीद थी यश का अगला प्रोजेक्ट दमदार होगा. लेकिन टॉक्सिक में सिवाय इंटीमेसी और एक्शन के कुछ नहीं नजर आया है.

आपको कैसी लगी ये फिल्म?

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