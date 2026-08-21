यश की टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग शुरू, कियारा आडवाणी बोलीं- ये अनोखा जादू है

फिल्म टॉक्सिक की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो गई है. इस बीच एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने फिल्म 'Toxic' को सिर्फ एक परी-कथा (फेयरी टेल) से कहीं ज्यादा बताया है. उन्होंने कहा कि अलग-अलग जगहों से आए क्रिएटिव लोगों और टैलेंट ने मिलकर इसे बनाया है, जिसे फिल्म के डायरेक्टर एक 'अनोखा जादू' (peculiar alchemy) कहते हैं.

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कियारा ने इंस्टाग्राम पर फिल्म की मेकिंग का एक BTS वीडियो शेयर किया और लिखा, 'यह फिल्म सिर्फ एक परी-कथा नहीं है. इसे बनाने का एक्सपीरियंस भी वैसा ही था. एक सोच, हर जगह से आया टैलेंट, हर कोई अपने काम में माहिर—सब मिलकर TOXIC बन गए. हमारे डायरेक्टर इसे 'अनोखा जादू' कहते हैं.'

टॉक्सिक पर कियारा ने क्या कहा था?

18 अगस्त को कियारा ने 'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' में काम करने के अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात की थी. उन्होंने बताया कि इस फिल्म ने उन्हें उनके कम्फर्ट जोन से बाहर निकाला और अनजान चीजों को अपनाना और नई स्किल्स सीखना सिखाया.

कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'फिल्मों का हमें ऐसी दुनिया में ले जाने का एक खूबसूरत तरीका होता है, जिन्हें हमने कभी नहीं जाना कभी-कभी तो सचमुच. हर नया किरदार, हर नया सेट, हर मुश्किल चैलेंज आपको कुछ ऐसा सिखाता है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं होता कि आप वह कर सकते हैं.'

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एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'इस फिल्म ने मुझे अनजान चीजों के साथ सहज रहना, जिज्ञासु बने रहना, सीखते रहना और इस पूरे एडवेंचर में खुशी ढूंढना सिखाया. क्योंकि मेरे लिए, आगे बढ़ने का मतलब हमेशा उन चीजों के लिए 'हां' कहना रहा है जिनसे थोड़ा डर लगता है... और उसके बाद आने वाले सफर से प्यार करना.'

इंटीमेट सीन्स को लेकर विवाद

गौरतलब है कि कियारा का पोस्ट ऐसे समय आया है, जब सोशल मीडिया पर एक वर्ग यश और उनके इंटीमेट सीन्स को लेकर लगातार उनकी ट्रोलिंग कर रहा है. इसके अलावा कियारा के पति सिद्धार्थ मल्होत्रा तक का नाम इसमें घसीटा गया था. हालांकि सिद्धार्थ और यश दोनों ने ही कियारा का खुलकर सपोर्ट किया है.

क्या है फिल्म की कहानी?

'Toxic: A Fairy Tale for Grown-Ups' एक गैंगस्टर फिल्म है. इसमें यश डबल रोल में हैं, और उनके साथ कियारा, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया और रुक्मिणी वसंत भी हैं. यह फिल्म राया की लाइफ पर आधारित है, जो एक हिंसक गैंगस्टर और प्लेबॉय है. वह अंडरवर्ल्ड क्राइम की दुनिया में ताकतवर बनता है और फिर उसका पतन हो जाता है. सालों बाद, उसका सामना अपने असली बेटे रूमी/टिकट से होता है, जिसने राया से बदला लेने की तैयारी की होती है, क्योंकि राया ने उसे और उसकी मां को छोड़ दिया था.

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