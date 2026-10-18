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Tiger Shroff Firing Video: कई राउंड फायरिंग, दर्द से कराहने की आवाज, टाइगर श्रॉफ की कार पर हमले के वीडियो में क्या है?

रविवार शाम जुहू में एक्टर टाइगर श्रॉफ की कार पर अचानक फायरिंग हुई, जिसमें वे सुरक्षित रहे. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है, जिसमें विदेश में बैठे गैंगस्टर अनिल पंडित और हरमन संधु शामिल हैं. फायरिंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें अफरा-तफरी और दर्द की आवाजें सुनाई दे रही हैं.

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फायरिंग वीडियो वायरल (Photo: Social Media)
फायरिंग वीडियो वायरल (Photo: Social Media)

रविवार शाम एक्टर टाइगर श्रॉफ को लेकर चौंकाने वाली खबर सामने आई. एक्टर पर जुहू में फायरिंग की गई है. अचानक हुई फायरिंग में टाइगर बिल्कुल सुरक्षित हैं. जबकि दो लोग घायल हो गए हैं, जिसमें से एक ड्राइवर फिरदोस हैं. फिरदोस के हाथ में चोट आई है. लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर इस हमले की जिम्मेदारी ली है. विदेश में बैठे गैंगस्टर अनिल पंडित और हरमन संधु के नाम से फायरिंग की जिम्मेदारी ली गई है. दोनों लॉरेंस गैंग के सदस्य हैं. अनिल पंडित ने फायरिंग को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है.

हालांकि, पोस्ट की प्रामाणिकता और इसमें किए गए दावों की आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है. टाइगर श्रॉफ पर हुई फायरिंग के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं. एक वीडियो में फायरिंग और दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दे रही है. 

फायरिंग वीडियो वायरल 

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वीडियो में देखा जा सकता है कि टाइगर श्रॉफ की कार भीड़ से निकलती हुई जा रही है. तभी चार राउंड फायरिंग होती है और दर्द से कहराने की आवाज निकलती है. लोगों के बीच अफरा-तफरी मच जाती है. हर कोई खुद को बचाने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगता है. 

फायरिंग की घटना के बाद मुंबई पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी है. मामले की जांच और आरोपियों का पता लगाने के लिए पुलिस की 12 टीमें बनाई गई हैं. पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि फायरिंग किस वजह से की गई और इसके पीछे किसका हाथ है.

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लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी

लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से किए गए सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि टाइगर को पहले भी फोन करके धमकी दी गई थी. गैंगस्टर अनिल पंडित ने सोशल मीडिया पर लिखा- 'जय महाकाल... जय श्रीराम.... सभी भाइयों को राम राम... आज ये टाइगर श्रॉफ का काम हुआ है. इसकी जिम्मेदारी अनिल पंडित और हरमन संधू लेते हैं. हमने इसको कॉल करके समझाया था. लेकिन इसे समझ नहीं आया. इसलिए आज इसे बढ़िया तरीके से समझा दिया गया है. जो भी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में हमारी बात नहीं सुनेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा. अगला नंबर उसका होगा. वेट एंड वॉच. कुछ और ग्रुप के लोग जो हमारे नाम से फेम लेने की सोचते हैं. इनको जल्द ही मार कर फेमस करेंगे. '

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