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'सबका नंबर आएगा’, बिश्नोई गैंग की 'स्क्रिप्ट' से बॉलीवुड में फैली दहशत, टारगेट पर कौन-कौन?

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के बाद ‘सबका नंबर आएगा’ वाला ऑडियो चर्चा में है. सलमान खान, बाबा सिद्दीकी और बॉलीवुड को मिली धमकियों का लॉरेंस बिश्नोई गैंग से क्या कनेक्शन है? जानिए पूरा मामला और वसूली के एंगल पर उठ रहे सवाल.

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बॉलीवुड को धमकाने के पीछे क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान? (Photo: screengrab)
बॉलीवुड को धमकाने के पीछे क्या है लॉरेंस बिश्नोई गैंग का प्लान? (Photo: screengrab)

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग के मामले में एक ऑडियो क्लिप सामने आने के बाद सनसनी फैल गई है. ऑडियो में खुद को लॉरेंस बिश्नोई का साथी बताने वाला एक शख्स धमकी देता सुनाई दे रहा है. शख्स अपनी पहचान अनिल पंडित के रूप में बताता है और कहता है, “सबका नंबर आएगा.” इतना ही नहीं, वह टाइगर श्रॉफ पर हुए हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा भी करता है.

इस ऑडियो में बॉलीवुड और सलमान खान का भी जिक्र है. धमकी देने वाला शख्स कहता है कि जो लोग लॉरेंस बिश्नोई से अलग होकर काम करेंगे या सलमान खान के साथ काम करेंगे, उन्हें गंभीर अंजाम भुगतना पड़ेगा. इस बयान ने फिल्म इंडस्ट्री की सुरक्षा और बिश्नोई गैंग की कथित वसूली की रणनीति को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

‘सबका नंबर आएगा’, आखिर किसे धमका रहा है शख्स?

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सोमवार को सामने आई ऑडियो क्लिप में शख्स उन लोगों को धमकाता सुनाई देता है, जो लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ बोलकर नाम कमाने की कोशिश करते हैं. ऑडियो में वह कहता है कि ऐसे लोगों की भी बारी आएगी.

क्लिप में शख्स टाइगर श्रॉफ पर रविवार शाम हुए हमले की जिम्मेदारी लेने का दावा करता है. वह यह भी कहता है कि टाइगर को सलमान खान के साथ काम नहीं करने की चेतावनी दी गई थी. ऑडियो में सलमान खान के साथ काम करने वाले फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को भी धमकाने की बात कही गई है.

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शख्स के शब्दों में, “जो भी पूरी फिल्म इंडस्ट्री में हमारे से अलग होकर काम करेगा या सलमान खान के साथ काम करेगा, उसको मार देंगे.”

इस बयान से सवाल उठता है कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई गैंग बॉलीवुड के लोगों से क्या चाहता है? फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले लोगों को कथित तौर पर यह संदेश क्यों दिया जा रहा है कि गैंग से अलग होकर काम करने या सलमान खान के साथ जुड़ने पर उन्हें निशाना बनाया जा सकता है?

8 साल पहले लॉरेंस बिश्नोई ने दी थी सलमान खान को धमकी

लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच विवाद की चर्चा साल 2018 में सुर्खियों में आई थी. एजेंसियों के मुताबिक, उस समय लॉरेंस ने पुलिस हिरासत में सलमान खान को लेकर धमकी भरा बयान दिया था. इस विवाद की जड़ काले हिरण के शिकार का मामला था.

बिश्नोई समुदाय काले हिरण को पवित्र मानता है. इसी वजह से सलमान खान के खिलाफ बिश्नोई गैंग की नाराजगी की बात लंबे समय से सामने आती रही है. साल 2018 में दिए गए बयान के बाद लॉरेंस बिश्नोई का नाम देशभर में चर्चा में आ गया.

इसके बाद सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की घटना और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे लोगों को धमकियां मिलने के मामले सामने आए. इन घटनाओं ने बॉलीवुड की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई है.

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सलमान खान के घर पर फायरिंग से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड तक

सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग के अलावा, बाबा सिद्दीकी की हत्या ने भी बिश्नोई गैंग को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए थे. इसके बाद फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े दूसरे लोगों को धमकियां मिलने की खबरें भी सामने आती रहीं.

निर्देशक रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग और अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी दिए जाने की खबरों ने भी बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ाई. हालांकि, इन सभी घटनाओं के पीछे एक ही मकसद या एक ही नेटवर्क होने का निष्कर्ष जांच के ठोस तथ्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है.

क्या बॉलीवुड को निशाना बनाकर वसूली करना चाहता है गैंग?

जांच एजेंसियों के आकलन के मुताबिक, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी को निशाना बनाकर सुर्खियां बटोरने और वसूली का दबाव बनाने के आरोप लगते रहे हैं. फिल्मी सितारों का नाम किसी भी आपराधिक घटना से जुड़ने पर मामला तुरंत चर्चा में आ जाता है. इससे गैंग को मीडिया में ध्यान मिलने और लोगों में डर पैदा करने का मौका मिल सकता है.

इसी नजरिए से टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के मामले को भी देखा जा रहा है. सवाल यह है कि क्या फिल्म इंडस्ट्री के बड़े नामों को निशाना बनाकर डर का माहौल बनाया जा रहा है और फिर इसी डर की आड़ में मुंबई में वसूली का नेटवर्क चलाने की कोशिश की जा रही है?

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हालांकि, किसी खास घटना के पीछे वसूली ही मकसद था, यह जांच के नतीजों और उपलब्ध सबूतों से ही तय होगा.

टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग में दो लोग घायल

टाइगर श्रॉफ की कार पर फायरिंग की घटना रविवार शाम मुंबई के जुहू इलाके में हुई थी. पुलिस के मुताबिक, इस घटना में टाइगर के ड्राइवर और एक ऑटो रिक्शा चालक को चोटें आईं.

पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने और आरोपियों की पहचान करने में जुटी है. जांच अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमले के पीछे कौन लोग थे और इसका मकसद क्या था.

CM देवेंद्र फडणवीस बोले, जल्द पकड़े जाएंगे आरोपी

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को कहा कि मुंबई पुलिस गोलीबारी में शामिल लोगों का पता लगाएगी. नागपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जांचकर्ताओं को आरोपियों की पहचान से जुड़े अहम सुराग मिले हैं और उन्हें जल्द गिरफ्तार किया जाएगा.

अब पुलिस की जांच के साथ-साथ इस मामले में सामने आए ऑडियो और उससे जुड़े दावों पर भी नजरें टिकी हैं. क्या टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के पीछे फिल्म इंडस्ट्री को डराने या वसूली का मकसद था? क्या इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई गैंग की भूमिका सामने आएगी? इन सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ हो पाएंगे.

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