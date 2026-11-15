IIT बॉम्बे में पढ़ाई, थिएटर से शुरुआत और 4000 करोड़ की रामायण... कितने पढ़े-लिखे हैं नितेश तिवारी?

IIT बॉम्बे का एक स्टूडेंट, जिनकी कलम ने आखिरकार उनकी इंजीनियरिंग डिग्री से भी आगे का सफर तय कर लिया है. नितेश तिवारी का सिनेमा का सफर किसी फिल्म स्कूल में नहीं बल्कि हॉस्टल नंबर 4 की दीवारों के अंदर शुरू हुआ. एक नौजवान जो किताबों, थिएटर और परफॉर्मिंग आर्ट्स की तरफ खिंचा चला गया, तिवारी ने भारत के सबसे बड़े इंजीनियरिंग इंस्टिट्यूशन मे पढ़ाई करते हुए एहसास किया कि उनकी दिलचस्पी उस सब्जेक्ट से कहीं ज्यादा है जिसे वे पढ़ने आए थे. आज वही नितेश तिवारी दंगल और छिछोरे जैसी फिल्मों के डायरेक्टर हैं और अब करीब 4,000 करोड़ रुपये के बताए जा रहे बड़े प्रोजेक्ट रामायण की कमान संभाल रहे हैं.

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नितेश तिवारी का सफर इस बात की मिसाल है कि करियर हमेशा डिग्री या तय रास्ते के हिसाब से ही आगे नहीं बढ़ता. कभी-कभी कॉलेज के दिनों में मिला कोई छोटा-सा मौका भी जिंदगी की दिशा बदल सकता है.

IIT बॉम्बे के हॉस्टल नंबर 4 से शुरू हुआ सफर

बता दें कि नितेश तिवारी ने साल 1996 में IIT बॉम्बे से मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में BTech की डिग्री हासिल की है. हालांकि, इस संस्थान से उनका जुड़ाव केवल लेक्चर और एग्जाम तक ही सीमित नहीं रहा. साल 2019 में मुंबई मिरर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने हॉस्टल नंबर 4 में आने के बारे में बताया, जिसमें उन्हें वही डर था जो आमतौर पर IIT कैंपस में नए आने वाले छात्रों को होता है.

उन्हें जल्द ही पता चला कि हॉस्टल की दीवारों के अंदर की जिंदगी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स की उनकी बनाई इमेज से काफी अलग थी. उन्होंने आगे बताया कि कमरा नंबर 4 में रहते हुए उनके सीनियर्स ने उनकी माइम यानी बिना बोले अभिनय करने की प्रतिभा को पहचाना. उन्होंने नितेश को कॉलेज के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित किया. इनमें IIT बॉम्बे का मशहूर फेस्टिवल मूड इंडिगो भी शामिल था.

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धीरे-धीरे उनका रुझान कहानियां लिखने की तरफ और ज्यादा बढ़ने लगा. कॉलेज के दूसरे और तीसरे साल में उन्होंने स्किट के लिए कहानियां लिखनी शुरू कीं. उनकी शुरुआती कहानियों में भूतों और एक डरावने घर पर आधारित हॉरर-कॉमेडी का भी जिक्र किया.

कॉलेज के मंच पर सीखा निर्देशन का हुनर

IIT बॉम्बे का परफॉर्मिंग आर्ट्स फेस्टिवल (PAF) नितेश के लिए थिएटर से जुड़ने का एक बड़ा मौका बना. इस आयोजन में अलग-अलग हॉस्टल की टीमें एक-दूसरे के सामने अपनी प्रस्तुतियां देती थीं. अपने आखिरी साल में नितेश ने 'A Touch of Evil' नाम का म्यूजिकल कार्यक्रम का डायरेक्शन किया. इसकी कहानी उन दो जादूगरों और उनके बीच फंसे एक प्रेमी जोड़े के इर्द-गिर्द थी. इस नाटक ने PAF की प्रतिष्ठित ट्रॉफी भी जीती.

हालांकि, नितेश की दिलचस्पी सिर्फ थिएटर तक सीमित नहीं रही. वह अपने हॉस्टल की क्रिकेट टीम के कप्तान थे और फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी के साथ 4x100 मीटर रिले रेस में भी हिस्सा लेते थे. खेलों में प्रदर्शन के लिए उन्हें 'स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर' का खिताब मिला. साल 1996 में उन्हें संस्थान का 'स्क्रॉल ऑफ ऑनर' भी दिया गया था.

इंजीनियरिंग के बाद विज्ञापन की दुनिया में पहुंचे

IIT से पढ़ाई पूरी करने के बाद नितेश ने कुछ समय तक के लिए एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम किया लेकिन लिखने के शौक ने उन्हें विज्ञापन की दुनिया की ओर खींच लिया. IIT बॉम्बे की एलुमनाई प्रोफाइल के मुताबिक, उन्होंने विज्ञापन इंडस्ट्री में करीब 18 साल का समय बिताया. इस दौरान उन्होंने FCB Ulka, Lowe Lintas और Leo Burnett जैसी कंपनियों के साथ काम किया. वह Leo Burnett, मुंबई में चीफ क्रिएटिव ऑफिसर के पद तक पहुंचे.

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इसके बाद उन्होंने फिल्मों में अपनी पहचान बनाई. साल 2011 में आई 'चिल्लर पार्टी' से उन्होंने निर्देशन की शुरुआत की. इस फिल्म को बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म का नेशनल अवॉर्ड मिला. इसके बाद उन्होंने 'भूतनाथ रिटर्न्स','दंगल' और 'छिछोरे' जैसी शानदार फिल्मों का डायरेक्शन किया. वह 'निल बटे सन्नाटा' और 'बरेली की बर्फी' जैसी फिल्मों की लेखन प्रक्रिया से भी जुड़े रहे.

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