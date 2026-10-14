scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अंधेरे में अंतिम संस्कार, प्रेयर मीट नहीं रखी', तनुश्री ने नाना के निधन पर उठाए सवाल, पूछा- इतनी क्या जल्दी थी?

एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार और मौत की खबर को लेकर कई सवाल उठाए हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम लाइव पर आकर पूछा कि नाना का अंतिम संस्कार रात में क्यों किया गया और कोई प्रेयर मीट क्यों नहीं रखी गई.

Advertisement
X
नाना के निधन पर बोलीं तनुश्री दत्ता (Photo: Social Media)
नाना के निधन पर बोलीं तनुश्री दत्ता (Photo: Social Media)

बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर के निधन पर एक बार फिर एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने सवाल खड़े किए हैं. तनुश्री ने नाना के अंतिम संस्कार और उनकी मौत को लेकर बड़ी बात कह दी है. उन्होंने इंस्टा लाइव पर आकर पूछा, क्यों नाना का रात को जल्दबाजी में अंतिम संस्कार किया गया? क्यों उनकी कोई प्रेयर मीट नहीं रखी गई? क्यों उनकी बॉडी इंडस्ट्री के किसी शख्स को नहीं दिखाई गई? तनुश्री के इन सवालों ने सोशल मीडिया पर नई बहस छेड़ दी है.

तनुश्री बोलीं- नाना जिंदा है
तनुश्री ने सोमवार रात इंस्टाग्राम लाइव पर नाना पाटेकर के निधन को लेकर कई शंकाएं जाहिर कीं. वीडियो में वो पूछती हैं- इतनी क्या जल्दी थी? रात के बीच में उनका अंतिम संस्कार करने की..तनुश्री ने हिंदू परंपराओं का हवाला देते हुए पूछा कि जब आमतौर पर सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, तो नाना का अंतिम संस्कार रात में क्यों किया गया?

वो कहती हैं- इतने बड़े लेजेंड की डेथ हुई है तो शोक सभा रखनी चाहिए थी. बॉलीवुड और मीडिया के लोग वहां आते, डेड बॉडी को देखते, उसे टच करते. हिंदू धर्म में जैसा है कि शोक सभा में आते हैं, पार्थिव शरीर को अपनी आंखों से देखते हैं. मीडिया कवरेज होती है. इतने महान इंसान की कोई शोक सभा नहीं रखी. रात के अंधेरे में सिर्फ गांव वालों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया. गांववाले तो भोले होते हैं. जो बोलते हैं सच मान लेते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Tanushree Dutta
'कपड़े उतारकर नाच', सेट पर डायरेक्टर ने की बदतमीजी, तनुश्री ने गुस्से में घूरा, खोली इंडस्ट्री की पोल
Nana Patekar
नाना पाटेकर की मौत पर सच निकली डॉक्टर की बात, बताई थी असली वजह
नाना पाटेकर के निधन के बाद तनुश्री का गुस्सा बरकरार
Tanushree Dutta slams nana patekar
'नर्क में जलो', नाना पाटेकर पर तनुश्री का कमेंट, लिखा- पुनर्जन्म ना हो
Tanushree Dutta slams bollywood
'डूबकर मर जाना', बॉलीवुड पर भड़कीं तनुश्री, बोलीं- नाना के पास भेजूंगी
Advertisement

तनुश्री ने पूछा- क्या पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी हुई है? पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. क्या पता उसकी मौत सच में हुई भी है या नहीं. आपको बोला गया और आपने मान लिया. किसी ने बॉडी देखी. उसकी फैमिली ने भी बॉडी अच्छे से देखी? अंतिम संस्कार किसका हुआ था. चेहरा तो ढका हुआ था. गांववाले सवाल नहीं पूछेंगे. समझदार लोग पूछेंगे. बॉलीवुड के लोग अगर श्रद्धांजलि देते तो चेहरा देखने को कहते. तनुश्री ने दावा किया कि नाना अभी भी जिंदा हो सकते हैं. वो सिंगापुर या मलेशिया में मौजूद हो सकते हैं. तनुश्री का आरोप है कि नाना ने कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए मौत का नाटक किया. फर्जी डेथ सर्टिफिकेट बनवाया. 

नाना के अंतिम संस्कार पर क्या बोला था बेटा?
8 अक्टूबर को नाना पाटेकर ने अपने गोवा स्थित घर में अंतिम सांस ली थी. उनका अंतिम संस्कार आधी रात में करने की वजह उनके बेटे मल्हार ने बताई थी. मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि गोवा से नाना की बॉडी पुणे आने में लेट हो गई थी. पार्थिव शरीर को सुबह तक नहीं रख सकते थे. इसलिए आधी रात को ही अंतिम संस्कार किया गया. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिवाली से पहले हर किसान को 5000 रुपये देगी सरकार, इस राज्य में हुआ बड़ा ऐलान |
    जयपुर एयरपोर्ट पर बड़ी घटना टली... हाईजैक अलर्ट मिलने के बाद एअर इंडिया की फ्रैंकफर्ट-दिल्ली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग |
    मजदूरों के बच्चों को मिल रही मुफ्त शिक्षा, अटल आवासीय विद्यालय में बदल रही जिंदगी |
    12 मिनट, 5.5 किलो सोना और दो बैग... वडोदरा में मुंबई के कारोबारी को यूं लगी 8 करोड़ की चपत |
    डंडा मारते ही भड़का सांड़, पटक-पटककर ले ली जान- VIDEO |
    अल-नीनो के बीच उफनने लगी नदी, इगुआजु फॉल्स में 6 गुना बढ़ा पानी का बहाव; पर्यटकों की एंट्री बंद |
    टाइल्स के बीच गैप क्यों रखा जाता है? ऐसा नहीं किया तो होगा भारी नुकसान |
    अमेठी: राकेश प्रताप सिंह के BJP में शामिल होने से पहले पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मटियारी का बड़ा बयान, टिकट पर कही यह बात |
    Shukra Uday 2026: दिवाली से पहले उदित होंगे शुक्र, 8 राशियों को मिलेगा धन लाभ! |
    RBI की स्ट्रेटेजी हिट... रुपये ने दिखाया दम, दो दिन में डॉलर के मुकाबले 86 पैसे हुआ मजबूत
    Advertisement